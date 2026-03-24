Kultni neboder Hrvatskih željeznica godinama propada: Obnovit će se i pretvoriti u 120 stanova za mlade

Početkom prošle godine među 32 nekretnine proglašene strateškima za Republiku Hrvatsku, četiri su na području Primorsko-goranske županije. Među njima je i nekadašnji HŽ-ov neboder u riječkoj Ulici Prvoga maja - napušten objekt koji je godinama prepušten propadanju i zubu vremena.

Riječ je o zgradi izgrađenoj 1978. godine, ukupne površine čestice 2.641 kvadratni metar, koja se sastoji od suterena, prizemlja i 15 katova. Objekt raspolaže s približno 8.300 četvornih metara neto korisne površine, unutar koje se nalazi oko 250 manjih stambenih jedinica veličine 12 do 13 četvornih metara. Nekada je služio kao konačište, no već dulje vrijeme nije u funkciji te zahtijeva temeljitu obnovu.

Ipak, uskoro bi se situacija mogla promijeniti. Tijekom obilaska Primorsko-goranske županije potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić najavio je kako će novi Zakon o priuštivom stanovanju omogućiti obnovu i prenamjenu ove zgrade.

120 do 130 mikro stanova

Tijekom radnog posjeta Rijeci ministar Bačić sastao se s gradonačelnicom Ivom Rinčić i primorsko-goranskim županom Ivicom Lukanovićem, a obišao je i stanove namijenjene za smještaj zaštićenih najmoprimaca te priuštivi najam. U fokusu razgovora bila je izgradnja priuštivih stanova, pri čemu se donošenje Zakona o priuštivom stanovanju očekuje već u travnju. Na temelju tog zakona Grad Rijeka izradit će lokalni program kojim će definirati lokacije i modele gradnje, dok bi cijena kvadrata trebala iznositi najviše 2.104 eura kako bi stanovanje bilo dostupnije građanima.

U tom kontekstu najavljena je i prenamjena bivšeg HŽ-ova nebodera. Plan je postojeće jedinice preurediti u približno 120 do 130 mikro stanova površine oko 25 četvornih metara. Takvi stanovi bili bi namijenjeni mladima kao privremeno rješenje stanovanja, u pravilu na razdoblje do četiri godine, a iznimno do šest. Ministar je pritom naglasio kako je zgrada trenutačno u lošem stanju i izvan funkcije, ali da ima značajan potencijal za prenamjenu u suvremeni i pristupačan stambeni prostor.

Istaknuta je i nova uloga županija, koje će po prvi put aktivno sudjelovati u provedbi stambenih projekata, osobito u sredinama koje nemaju dovoljno kapaciteta za njihovu samostalnu realizaciju. Dodatno, u ožujku su u Ministarstvu održani sastanci s nositeljima autorskih prava projekta, Alenom Kosom i Majom Matuljan Kos, kako bi se osigurala kvalitetna stručna podloga za obnovu, dok izvorni projekt potpisuje arhitekt Dušan Kostić.

Ako se najavljeni planovi ostvare, ovaj zapušteni objekt mogao bi dobiti novu funkciju i postati važan dio rješenja problema priuštivog stanovanja u Rijeci.

HŽ neboder | Foto: Google Earth, Vlada RH

Radni sastanci i otvorena pitanja

Na sastanku s gradonačelnicom razgovaralo se o ključnim pitanjima urbanog planiranja, imovinsko-pravnih odnosa između Grada Rijeke i države te razvoju modela priuštivog stanovanja. Poseban naglasak stavljen je na izmjene i dopune Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana, koje će se uskladiti s novim zakonskim okvirom i postupno digitalizirati.

Gradonačelnica Rinčić istaknula je kako je riječ o nastavku dobre suradnje s državom te naglasila spremnost Grada da podrži inicijative, osobito one vezane uz priuštivo stanovanje. Otvoreno je i pitanje duga Grada Rijeke prema državi u iznosu od oko 3,2 milijuna eura, a dogovoreno je da će se u narednom razdoblju pronaći rješenje kroz uređenje imovinsko-pravnih odnosa, što je preduvjet za daljnje raspolaganje državnim zemljištem.

Stanovi za najmoprimce i državna ulaganja

Tijekom posjeta ministar je obišao i stanove koje obnavlja društvo Državne nekretnine, a namijenjeni su zaštićenim najmoprimcima i priuštivom najmu. Riječ je o privremenom rješenju za građane koji trenutačno žive u stanovima koji se vraćaju bivšim vlasnicima.

Na području Rijeke trenutno se obnavlja oko 20 stanova, dok je na razini države u tijeku uređenje ukupno 304 stana. U Primorsko-goranskoj županiji programom je obuhvaćena 41 nekretnina, od čega se većina nalazi u Rijeci. Cilj ovih mjera je osigurati dostojne uvjete stanovanja za najmoprimce te istodobno stvoriti temelje za dugoročna rješenja kroz izgradnju novih stambenih jedinica.