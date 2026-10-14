Stanovi na Trešnjevci već od 25.500 eura: Čak i uz ulaganja ovo je prilika koja se ne propušta

Državne nekretnine objavile su četvrti ovogodišnji javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. U ponudi je 25 nekretnina u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Varaždinu, a zainteresirani kupci ponude mogu dostaviti do 13. studenoga 2026. u 12 sati.

Najveći dio ponude odnosi se na Zagreb, gdje se prodaje 14 nekretnina – 12 stanova te po jedan poslovni prostor i garaža. Zanimljiva je i ponuda u Slavonskom Brodu, gdje se na jednoj lokaciji prodaje čak deset garaža.

Top ponude na Trešnjevci

Na zagrebačkoj Trešnjevci, u Badalićevoj 32, ponuđena su tri stana površine od 20,16 do 29,84 četvorna metra, s početnim cijenama od 29.200 do 41.600 eura. Cijene se kreću od 1.329 do 1.448 eura po četvornom metru, što je znatno ispod prosječnih oglašenih cijena stanova na Trešnjevci – sjever, koje prema podacima za listopad 2026. iznose oko 5.432 eura po kvadratu.

Ponuda uključuje i tri stana u Brozovoj 14 i 18/1, površine od 22 do 23,06 četvorna metra, s početnim cijenama od 25.500 do 54.000 eura. Riječ je o posebno atraktivnoj lokaciji u blizini centra Zagreba i Savske ceste, gdje se prosječne oglašene cijene stanova kreću znatno iznad početnih cijena nekretnina ponuđenih na natječaju. Najpovoljniji stan u Brozovoj, površine 22 četvorna metra, prodaje se po početnoj cijeni od 25.500 eura, odnosno svega 1.159 eura po kvadratu. Preostala dva stana nude se po početnim cijenama od 2.242 i 2.345 eura po četvornom metru.

Zanimljivu ponudu predstavljaju i dva stana na adresi Vjekoslava Novotnija 13, površine 37,90 i 38,50 četvornih metara, čije su početne cijene 85.700 i 87.000 eura. Stanovi se nude po početnoj cijeni od približno 2.260 eura po četvornom metru, što je osjetno niže od prosječnih traženih cijena standardnih stanova na usporedivim lokacijama. Blizina Zapadnog kolodvora, tramvajskih linija i centra grada predstavlja prednost za dugoročni najam i potencijalni rast vrijednosti nakon obnove.

državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Od Donjeg grada do Trnja

Dva manja stana u Ulici kneza Mislava 10/1, površine 15,10 i 17,53 četvorna metra, ponuđena su po početnim cijenama od 52.200 i 59.500 eura. Riječ je o lokaciji u Donjem gradu, u neposrednoj blizini gradskog središta, gdje su cijene nekretnina tradicionalno među višima u Zagrebu. Početne cijene ovih stanova iznose približno 3.457 i 3.394 eura po četvornom metru.

Najvišu početnu cijenu među zagrebačkim nekretninama ima stan u Ugljanskoj 13, na Trnju, površine 40,25 četvornih metara, koji se prodaje za 119.000 eura, odnosno približno 2.957 eura po kvadratu. Zagrebačku ponudu upotpunjuju stan površine 20,42 četvorna metra u Ulici Bašćanske ploče 50, s početnom cijenom od 58.900 eura, te poslovni prostor površine 28,13 četvornih metara u Tratinskoj 43, čija je početna cijena 58.100 eura.

Na Gornjem Prekrižju 21 prodaje se i garaža površine 14,23 četvorna metra, s početnom cijenom od 23.300 eura. Garaža se nalazi u Vili Pflüger, zaštićenom kulturnom dobru, zbog čega se na prodaju primjenjuju posebni zakonski uvjeti. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Deset garaža u Slavonskom Brodu

Posebnost ovog natječaja čini ponuda deset garaža u Slavonskom Brodu, smještenih u Bloku 8 Naselja Andrije Hebranga. Garaže su površine od 30,86 do 32,01 četvornog metra, a početne cijene kreću se od 11.000 do 12.800 eura, odnosno približno od 344 do 415 eura po četvornom metru.

Riječ je o dijelu velikog stambenog naselja s brojnim višestambenim zgradama, gdje garažni prostor može biti posebno tražen. Upravo zbog koncentracije stanara i potrebe za parkiranjem, ovakve nekretnine mogu biti zanimljive kako za vlastito korištenje tako i za dugoročni najam. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Stan u Varaždinu za 47.000 eura

U Varaždinu se pak prodaje stan na adresi Miroslava Krleže 2, površine 23,30 četvornih metara, s početnom cijenom od 47.000 eura. Nalazi se na području III. mjesnog odbora, u dijelu grada među stanovnicima poznatom kao Bronx, na dobroj gradskoj lokaciji s razvijenom infrastrukturom i višestambenim zgradama.

Početna cijena od 47.000 eura, odnosno 2.017 eura po četvornom metru, približno je 33 posto niža od medijalne tražene cijene stanova u Varaždinu. Prema podacima iz oglasnika, medijalna oglašena cijena na uzorku od 365 stanova iznosila je 3.006 eura po četvornom metru. Ipak, i ovaj stan zahtijeva dodatna ulaganja. Nalazi se na drugom katu, ima sanitarni čvor te priključke vode i kanalizacije, ali je u lošem stanju, bez priključka električne energije i grijanja.

Adaptacija i dodatna ulaganja

Iz Državnih nekretnina ističu kako su nekretnine obuhvaćene natječajem različitih površina, namjena i stupnja uređenosti te da većina zahtijeva adaptaciju ili dodatna ulaganja.

- Budući da ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja, prodaju se putem javnog natječaja. Početne cijene utvrđene su prema tržišnim vrijednostima koje su procijenili ovlašteni sudski vještaci, objašnjavaju iz Državnih nekretnina.

Važno je pritom naglasiti da se početne cijene nekretnina ne mogu izravno uspoređivati s prosječnim oglašenim cijenama uređenih stanova. Dio ponuđenih prostora nalazi se u podrumima i suterenima, a neki nemaju ni osnovne komunalne priključke, što znatno utječe na njihovu tržišnu vrijednost i troškove eventualne adaptacije.

Razgledavanje nekretnina organizirano je od 26. do 30. listopada 2026., prema terminima navedenima u javnom pozivu. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 13. studenoga 2026. do 12 sati, do kada ponude moraju biti zaprimljene. Ponude se dostavljaju neposredno u pisarnicu Državnih nekretnina ili preporučenom poštom na adresu Frana Vrbanića 50 u Zagrebu. Javno otvaranje ponuda održat će se istoga dana u 13.30 sati na istoj adresi.