Udar na cijene novogradnje! Komunalni doprinos za 70 kvadrata stana ide i preko 14 tisuća eura, imamo izračun

Gradnja novih stanova u Hrvatskoj mogla bi postati znatno skuplja zbog povećanja komunalnog doprinosa. Prema izračunima koje nam je dostavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, najviši dopušteni komunalni doprinos za stan površine 70 četvornih metara mogao bi porasti sa sadašnjih 5.549 eura na čak 14.128 eura. Riječ je o povećanju od 8.579 eura, odnosno gotovo 155 posto, koje bi moglo dodatno opteretiti investitore i utjecati na cijene novogradnje.

Ipak, iz Ministarstva naglašavaju da povećanje još nije doneseno te da predstavljeni izračuni prikazuju najviše zakonski dopuštene iznose, a ne iznose koji će se automatski naplaćivati. Konačni trošak ovisit će o odlukama gradova i općina, koji samostalno određuju visinu komunalnog doprinosa na svojem području.

Tri scenarija poskupljenja

Prema podacima Ministarstva, trenutačna gornja granica komunalnog doprinosa temelji se na prosječnim troškovima građenja utvrđenima još 2018. godine. Budući da su u međuvremenu znatno porasle cijene građevinskog materijala, energenata i izvođenja radova, Ministarstvo razmatra ažuriranje tog podatka, čime bi se otvorio prostor za znatno veće iznose komunalnog doprinosa.