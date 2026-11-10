Udar na cijene novogradnje! Komunalni doprinos za 70 kvadrata stana ide i preko 14 tisuća eura, imamo izračun

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10. studeni 2026.
Aktualna gornja granica komunalnog doprinosa temelji se na prosječnim troškovima građenja iz 2018. godine, što više nema veze sa stvarnošću.
Gradnja novih stanova u Hrvatskoj mogla bi postati znatno skuplja zbog povećanja komunalnog doprinosa. Prema izračunima koje nam je dostavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, najviši dopušteni komunalni doprinos za stan površine 70 četvornih metara mogao bi porasti sa sadašnjih 5.549 eura na čak 14.128 eura. Riječ je o povećanju od 8.579 eura, odnosno gotovo 155 posto, koje bi moglo dodatno opteretiti investitore i utjecati na cijene novogradnje.
Ipak, iz Ministarstva naglašavaju da povećanje još nije doneseno te da predstavljeni izračuni prikazuju najviše zakonski dopuštene iznose, a ne iznose koji će se automatski naplaćivati. Konačni trošak ovisit će o odlukama gradova i općina, koji samostalno određuju visinu komunalnog doprinosa na svojem području.
Prema podacima Ministarstva, trenutačna gornja granica komunalnog doprinosa temelji se na prosječnim troškovima građenja utvrđenima još 2018. godine. Budući da su u međuvremenu znatno porasle cijene građevinskog materijala, energenata i izvođenja radova, Ministarstvo razmatra ažuriranje tog podatka, čime bi se otvorio prostor za znatno veće iznose komunalnog doprinosa.
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