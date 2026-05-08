Ovaj traktor osvojio je čak dvije prestižne nagrade: Ima 400 'konja', a vozi i do 60 km na sat

Traktor je prvi put predstavljen međunarodnoj publici na sajmu Agritechnica 2025, a riječ je o prvoj seriji koja prelazi granicu od 400 'konja'.

Traktori su posljednjih godina evoluirali brže nego što bismo očekivali. Od jednostavnih radnih strojeva pretvorili su se u visokotehnološke, dizajnerski dotjerane i digitalno povezane mašine koje bez problema osvajaju prestižne međunarodne nagrade. Pravi primjer toga je STEYR Cervus CVT, nova serija traktora snage od 360 do 435 konjskih snaga, koja je u posljednjih mjesec dana osvojila čak dvije velike dizajnerske nagrade.

Dvije prestižne nagrade za dizajn

Cervus CVT osvojio je nagradu u kategoriji Product Design na svjetski poznatim Red Dot Design Awards, gdje se proizvodi ocjenjuju prema estetici, funkcionalnosti, održivosti i inovativnosti. Riječ je o jednom od najcjenjenijih priznanja u svijetu industrijskog dizajna, a nagrade će biti uručene u srpnju 2026. u Essenu u Njemačkoj.

Osim toga, ovaj traktor osvojio je i BIG SEE Product Design Award, čime je STEYR nastavio niz uspjeha na tom natjecanju. Iako je BIG SEE izvorno bio regionalna inicijativa jugoistočne Europe, danas je prerastao u globalnu platformu koja povezuje inovativna dizajnerska rješenja iz cijelog svijeta. Stručni žiri prepoznao je kombinaciju modernog izgleda i praktičnih rješenja koja ovaj traktor čine posebnim. STEYR® Cervus CVT | Foto: CNH STEYR® Cervus CVT | Foto: CNH

Snaga i fleksibilnost u 'full' paketu

STEYR Cervus CVT prvi je put predstavljen međunarodnoj publici na sajmu Agritechnica 2025, a riječ je o prvoj STEYR seriji traktora koja prelazi granicu od 400 konjskih snaga. U središtu stroja nalazi se 8,7-litreni FPT Cursor 9 motor, uparen s novim CVT mjenjačem koji omogućuje brzine do 60 km/h.

- Posebnost ovog modela je kombinacija velike snage i relativno kompaktnih dimenzija, što mu omogućuje širok raspon primjena - od teških poljoprivrednih radova i obrade tla, preko rada s prednjim i stražnjim priključcima, pa sve do brzog transporta na cesti. Učinkovitost i očuvanje tla dodatno poboljšava opcionalni sustav za centralno napuhavanje guma, koji omogućuje prilagodbu tlaka ovisno o uvjetima rada, piše na službenoj stranici. STEYR® Cervus CVT | Foto: CNH STEYR® Cervus CVT | Foto: CNH

Tehnologija, udobnost i moderan dizajn

Velik naglasak stavljen je i na udobnost vozača. Kabina ovog traktora spada među najtiše u svojoj klasi, a dodatnu razinu komfora osiguravaju poluaktivni sustav ovjesa kabine i nova neovisno ovješena prednja osovina. Sve to omogućuje lakši i manje zamoran rad, čak i u zahtjevnim uvjetima.

Dizajn prati suvremeni STEYR stil, s naglaskom na funkcionalnost i prepoznatljiv izgled. Ugrađena su snažna LED svjetla, uključujući osvjetljenje na haubi i stražnjem dijelu, dok je logotip brenda integriran u stražnja svjetla. Uz to, konstrukcija omogućuje lak pristup za servisiranje, što je važan detalj za svakodnevnu upotrebu.

Traktor je opremljen i naprednim sustavima precizne poljoprivrede. Kupci mogu birati između nekoliko tehnoloških paketa koji uključuju ISOBUS i TIM za upravljanje priključcima, GPS automatizaciju na uvratinama te sustave za automatsko upravljanje. Tu je i digitalna platforma FieldOps™ koja omogućuje praćenje rada u stvarnom vremenu i donošenje boljih odluka bez dodatnih pretplata.