Sada je trenutak! Evo prilike da općine i gradovi konačno poprave ceste, rasvjetu, odvodnju

Po projektu obnove država daje do 60.000 eura što je dovoljno za sanaciju kritičnih točaka u svakoj mikrozajednici zajednici u Hrvatskoj.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina u 2026. godini. Cilj je poziva poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda. Sve uz unaprjeđenje lokalne infrastrukture, povećanje dostupnosti priuštivog stanovanja te smanjenje regionalnih razlika.

Prijave je moguće podnijeti do 22. svibnja 2026. godine. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po podnositelju može iznositi 60.000 eura. Udio sufinanciranja ovisi o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave i kreće se od 80 % do 55 % prihvatljivih troškova, dok za projekte priuštivog stanovanja iznosi od 90 % do 65 % prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi projekti

U okviru javnog poziva prihvatljivi su projekti koji doprinose učinkovitijem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju komunalnih usluga, kao i projekti usmjereni na podizanju kvalitete javnih usluga i života građana. Također i oni koji doprinose priuštivom stanovanju lokalnog stanovništva, izgradnji socijalne i društvene infrastrukture te stvaranju boljih uvjeta života i poticanju povratka na potpomognuta područja.

Cilj i svrha javnog poziva jesu poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda, omogućavanje priuštivog stanovanja i povećanje broja priuštivih stambenih opcija. Kao i unaprjeđenje lokalne infrastrukture, osobito kroz izgradnju, obnovu i rekonstrukciju objekata socijalne i komunalne infrastrukture. Sve s naglaskom na smanjenje regionalnih razlika u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Uvjeti, dokumentacija i rokovi

Na poziv se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave od I. do VI. skupine prema indeksu razvijenosti koje ispunjavaju propisane uvjete, pri čemu svaki prijavitelj može podnijeti najviše jedan zahtjev. Prihvatljive su aktivnosti koje se provode u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. godine.

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nabavu opreme za razvoj i unapređenje komunalne, stambene te socijalne i društvene infrastrukture. Naglasak je na poboljšanju kvalitete javnih usluga i života, osobito kroz projekte priuštivog stanovanja, izgradnju i obnovu komunalnih sustava (ceste, rasvjeta, voda i odvodnja), te razvoj objekata poput vrtića, škola i zdravstvenih ustanova. Također uključuju projekte koji povećavaju dostupnost infrastrukture i potiču naseljavanje i razvoj potpomognutih područja.

Prijava

Zahtjev za sufinanciranje podnosi se na propisanom Obrascu prijave, koji mora biti cjelovito popunjen te ovjeren potpisom i pečatom odgovorne osobe, uz pripadajuću dokumentaciju.

Uz svaki zahtjev prilaže se obavezna dokumentacija koja uključuje cjelovito popunjen i ovjeren Obrazac prijave, isti Obrazac prijave u elektroničkom obliku (excel), presliku dijela proračuna jedinice lokalne samouprave s označenom stavkom vlastitog udjela sufinanciranja ili Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava ovjerenu potpisom i pečatom odgovorne osobe. Kao i izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, također ovjerenu potpisom i pečatom odgovorne osobe.

Ovisno o projektu odnosno prihvatljivoj aktivnosti, uz zahtjev se prilaže i dodatna dokumentacija. Za prihvatljive aktivnosti iz točaka IV. – VII. koje se odnose na priuštivo stanovanje obvezna je dostava odgovarajućeg dokaza o tome ili izjava da će projekt biti dio programa priuštivog stanovanja JLP(R)S, ovjerena potpisom i pečatom odgovorne osobe.

Samo elektronička prijava

Prijava se dostavlja elektroničkom poštom na adresu [email protected], uz naznaku Prijava na javni poziv - sufinanciranje projekata gradova i općina u 2026. godini. Rok za podnošenje prijave iznosi 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Ministarstva, odnosno do 22. svibnja 2026. godine.

Sve pravodobno zaprimljene prijave proći će administrativnu obradu, nakon koje će se provesti postupak vrednovanja za prijave koje zadovolje uvjete. Kvalitetu svakog projekta ocijenit će Povjerenstvo za odabir projekata. Nakon provedenog postupka vrednovanja, na prijedlog Povjerenstva, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijet će Odluku o odabiru projekata za sufinanciranje u 2026. godini, poručuju iz Ministarstva.