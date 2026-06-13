Turisti ih stalno gledaju, ali rijetko znaju čemu služe: Neobične izbočine po Veneciji čuvaju zanimljivu priču

Šetajući Venecijom, gotovo je nemoguće ne primijetiti neobične izbočine od žbuke koje se nalaze na uglovima uskih gradskih ulica, poznatih kao calli. Na prvi pogled izgledaju poput ožiljaka koje je na gradu ostavilo vrijeme, no zapravo kriju zanimljivu priču iz svakodnevnog života nekadašnje Venecije.

Te neobične izbočine, poznate kao gobbe, gobbette, pissotte ili antibandite, nisu bile samo ukras. Nastale su iz vrlo praktičnih razloga, kao odgovor na probleme s kojima se grad nekada suočavao.

Zaštita od razbojnika u mračnim ulicama

U prošlosti Venecija nije imala javnu rasvjetu kakvu poznajemo danas. Noću su uske ulice bile tamne, a njihovi brojni uglovi postajali su idealna mjesta za skrivanje razbojnika i napadača.

Upravo zato nastale su takozvane 'antibandite', odnosno kamene izbočine. Njihova je svrha bila spriječiti ljude da se sakriju u uglovima i iznenada napadnu prolaznike ili pobjegnu od vlasti.

Naizgled jednostavna izbočina tako je imala važnu sigurnosnu funkciju. Mijenjala je oblik ugla i onemogućavala da netko u njemu stoji neprimijećen. Pissote i antibandite, Venecija | Foto: Visit Venezia EU

Grad bez rasvjete

Kako bi se smanjio broj noćnih napada i ubojstava, Venecija je razvila i druga rješenja. Jedno od njih bilo je zanimanje poznato kao codega ili el còdega.

Riječ je bila o osobi koja je pratila građane noću i osvjetljavala im put lanternom. U gradu bez javne rasvjete takva je pomoć bila važna, osobito za one koji su se morali kretati uskim i mračnim ulicama nakon zalaska sunca. Antibandite i codege zajedno su činili svojevrsni sustav zaštite u vremenu kada su noćne šetnje Venecijom mogle biti opasne.

Zašto su ih zvali i 'pissotte'?

Osim što su služile protiv razbojnika, ove su izbočine imale još jednu, nešto prizemniju funkciju. Zbog toga su dobile i naziv pissotte ili pissabraghe.

Prema predaji, ukošene izbočine trebale su spriječiti ljude da uriniraju po uglovima ulica. Ako bi to netko pokušao učiniti, nagnuta površina povećavala je rizik da se zaprlja po odjeći i obući. Na taj su način izbočine služile i kao sredstvo održavanja javnog reda i čistoće, ali i kao svojevrsna lekcija građanima o ponašanju u javnom prostoru.

Pissote i antibandite, Venecija | Foto: Visit Venezia EU

Mali detalj s velikom pričom

Ono što danas može izgledati kao loše izveden komad žbuke ili neobičan arhitektonski detalj zapravo je svjedočanstvo o svakodnevnim problemima stare Venecije.

Te skromne izbočine govore o gradu koji se morao snalaziti bez moderne rasvjete, nadzora i komunalne infrastrukture. U isto vrijeme pokazuju koliko je Venecija znala biti praktična, domišljata i prilagođena životu svojih stanovnika.

Zato sljedeći put kada se izgubite u venecijanskim ulicama i ugledate jednu od tih 'grba' na uglu, nemojte je doživjeti kao slučajnost. Riječ je o malom, gotovo zaboravljenom detalju koji i danas priča priču o sigurnosti, javnom redu i domišljatosti nekadašnje Serenissime.