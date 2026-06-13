Turisti ih stalno gledaju, ali rijetko znaju čemu služe: Neobične izbočine po Veneciji čuvaju zanimljivu priču

Gradilišta su za neke hoteli s punim pansionom: Lisice sve češće pronalaze utočište među strojevima
Gradilišta su lisicama često privlačna jer im mogu poslužiti kao skrovište.
08:42 14 d 30.05.2026
13. lipanj 2026.
Šetajući Venecijom, mnogi primijete neobične izbočine na uglovima, no rijetki znaju njihovu pravu i pomalo bizarnu svrhu.
Šetajući Venecijom, gotovo je nemoguće ne primijetiti neobične izbočine od žbuke koje se nalaze na uglovima uskih gradskih ulica, poznatih kao calli. Na prvi pogled izgledaju poput ožiljaka koje je na gradu ostavilo vrijeme, no zapravo kriju zanimljivu priču iz svakodnevnog života nekadašnje Venecije.
Te neobične izbočine, poznate kao gobbe, gobbette, pissotte ili antibandite, nisu bile samo ukras. Nastale su iz vrlo praktičnih razloga, kao odgovor na probleme s kojima se grad nekada suočavao.
U prošlosti Venecija nije imala javnu rasvjetu kakvu poznajemo danas. Noću su uske ulice bile tamne, a njihovi brojni uglovi postajali su idealna mjesta za skrivanje razbojnika i napadača.
Upravo zato nastale su takozvane 'antibandite', odnosno kamene izbočine. Njihova je svrha bila spriječiti ljude da se sakriju u uglovima i iznenada napadnu prolaznike ili pobjegnu od vlasti.
Naizgled jednostavna izbočina tako je imala važnu sigurnosnu funkciju. Mijenjala je oblik ugla i onemogućavala da netko u njemu stoji neprimijećen.
Kako bi se smanjio broj noćnih napada i ubojstava, Venecija je razvila i druga rješenja. Jedno od njih bilo je zanimanje poznato kao codega ili el còdega.
Riječ je bila o osobi koja je pratila građane noću i osvjetljavala im put lanternom. U gradu bez javne rasvjete takva je pomoć bila važna, osobito za one koji su se morali kretati uskim i mračnim ulicama nakon zalaska sunca. Antibandite i codege zajedno su činili svojevrsni sustav zaštite u vremenu kada su noćne šetnje Venecijom mogle biti opasne.
Gradilišta su za neke hoteli s punim pansionom: Lisice sve češće pronalaze utočište među strojevima
Gradilišta su lisicama često privlačna jer im mogu poslužiti kao skrovište.
08:42 14 d 30.05.2026
Osim što su služile protiv razbojnika, ove su izbočine imale još jednu, nešto prizemniju funkciju. Zbog toga su dobile i naziv pissotte ili pissabraghe.
Prema predaji, ukošene izbočine trebale su spriječiti ljude da uriniraju po uglovima ulica. Ako bi to netko pokušao učiniti, nagnuta površina povećavala je rizik da se zaprlja po odjeći i obući. Na taj su način izbočine služile i kao sredstvo održavanja javnog reda i čistoće, ali i kao svojevrsna lekcija građanima o ponašanju u javnom prostoru.
Ono što danas može izgledati kao loše izveden komad žbuke ili neobičan arhitektonski detalj zapravo je svjedočanstvo o svakodnevnim problemima stare Venecije.
Te skromne izbočine govore o gradu koji se morao snalaziti bez moderne rasvjete, nadzora i komunalne infrastrukture. U isto vrijeme pokazuju koliko je Venecija znala biti praktična, domišljata i prilagođena životu svojih stanovnika.
Zato sljedeći put kada se izgubite u venecijanskim ulicama i ugledate jednu od tih 'grba' na uglu, nemojte je doživjeti kao slučajnost. Riječ je o malom, gotovo zaboravljenom detalju koji i danas priča priču o sigurnosti, javnom redu i domišljatosti nekadašnje Serenissime.
Stručnjaci upozoravaju: Ove greške s klimom ponavljamo svakog ljeta, a dovode do kvarova i većih troškova
Redovan servis, pravilan odabir i pametne funkcije mogu smanjiti troškove hlađenja i spriječiti kvarove tijekom najvećih vrućina.
07:00 5 d 08.06.2026
Otvoren natječaj: Hobisti i profesionalci, prijavite projekte na koje ste ponosni i osvojite vrijedne nagrade
Bosch i portal bauštela.hr nagrađuju najbolje 'sam svoj majstor' projekte od nule. Prijavite svoj projekt do 13. lipnja i osvojite bogate nagrade.
11:40 31 d 13.05.2026
Čitajte portal bauštela.hr cijele godine u pola cijene: Podržite neovisno novinarstvo uz veliku akciju
Portal bauštela.hr nedavno je uveo sustav pretplate kojim zaključavamo dio članaka. Sad godišnju pretplatu možete kupiti uz čak 50 % popusta.
12:00 12 d 01.06.2026
Zašto aglomeracije koštaju milijune? Inženjer objašnjava što se zapravo plaća kad se raskopa pola grada
Aglomeracije često izvana izgledaju kao skupo kopanje ulica, ali iza milijunskih iznosa stoje kilometri mreže i kompletna obnova infrastrukture.
09:52 2 h 13.06.2026
Milijunski posao u Splitu: Kreće sanacija ceste koja život znači i nathodnika koji ne radi
Iako se na prvi pogled radi o relativno kratkom zahvatu, njegova važnost je puno veća od duljine dionice.
09:50 2 h 13.06.2026
Bauštelska reportaža: Ovo je sudbina 200 godina stare stražarnice, bila je granica Napoleonovih pohoda
Takozvana 'Napoleonova stražarnica' na zagrebačkoj Kajzerici povijesno je važan objekt, no s vremenom je propala. 'Vraća' ju projekt Greenway.
09:49 2 h 13.06.2026
Transformacija popularnog otoka: Improvizirani mulovi postaju šetnica, na posao moraju i ronioci
Najzahtjevniji dio radova odvijat će se u moru, gdje se planira učvršćivanje obalnog pojasa i izgradnja novih obalnih zidova.
09:46 2 h 13.06.2026
Naš najzapadniji grad ide u veliku rekonstrukciju prometne žile kucavice: Dekorativni kamen i zeleni otoci
Projekt obuhvaća obnovu kolnih i pješačkih površina te izgradnju dviju uzdignutih zona za prelazak pješaka. Uskoro natječaj za izvođača radova.
09:45 2 h 13.06.2026