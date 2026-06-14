Tunel koji će spajati Rusiju i SAD bliže realizaciji? U priču uključeni Rusi, Trumpov zet i Elon Musk

Rusija najavljuje sporazum sa SAD-om o nastavku projektiranja tunela koji bi preko Beringova tjesnaca povezao Čukotku i Aljasku.

Ideja koja je još nedavno zvučala kao politička fantazija ponovno se vraća u fokus. Ruski predsjednički izaslanik Kiril Dmitrijev najavio je da će Rusija i Sjedinjene Američke Države potpisati sporazum o nastavku projektiranja podmorskog tunela koji bi povezao rusku Čukotku i američku Aljasku preko Beringova tjesnaca.

Riječ je o projektu koji bi, ako ikada bude realiziran, predstavljao jedan od najambicioznijih infrastrukturnih pothvata u povijesti. Tunel bi trebao povezati dva kontinenta, Rusiju i Sjevernu Ameriku, a u političkom smislu predstavljen je kao simbol moguće gospodarske suradnje Moskve i Washingtona, piše Joey Fischels za NewsNation.com

Tunel kroz Beringov tjesnac

Beringov tjesnac dijeli kopneni dio Rusije od Aljaske, a na najužem dijelu udaljenost iznosi oko 80 kilometara. Između se nalaze i dva mala otoka, od kojih jedan pripada Rusiji, a drugi Sjedinjenim Američkim Državama.

Iako udaljenost na karti ne izgleda golemo, uvjeti za gradnju bili bi iznimno zahtjevni. Tjesnac se nalazi južno od Arktičkog kruga, u području ekstremnih temperatura, leda, složenih geoloških uvjeta i mogućih potresa. Prosječna dubina mora ondje iznosi oko 30 do 50 metara, no sama gradnja ne bi bila problematična samo zbog dubine, nego i zbog klime, logistike i udaljenosti od razvijene infrastrukture.

Upravo zato bi takav tunel bio puno više od običnog građevinskog projekta. Osim same podmorske dionice, trebalo bi izgraditi i golemu prateću prometnu infrastrukturu na obje strane tjesnaca, osobito u udaljenim dijelovima Čukotke i Aljaske. tunel | foto: Freepik

Ideja ‘Putin-Trump tunela’

Dmitrijev je ideju javno predstavio još prošle godine, kada je predložio gradnju takozvanog 'Putin-Trump tunela. Projekt je tada opisao kao mogući simbol jedinstva između nekadašnjih suparnika te kao fizičku poveznicu između Amerike i Euroazije.

U prvotnoj verziji prijedloga spominjao se željeznički i teretni tunel dug oko 112 kilometara. Dmitrijev je tada tvrdio da bi klasičnim metodama gradnja mogla stajati više od 65 milijardi dolara, dok bi se uz tehnologiju tvrtke The Boring Company Elona Muska cijena navodno mogla smanjiti na manje od osam milijardi dolara.

Muskova tvrtka zasad se nije javno obvezala na sudjelovanje u projektu. The Boring Company poznata je po gradnji podzemnih prometnih tunela, osobito u Las Vegasu, gdje upravlja sustavom Vegas Loop. No taj je projekt u međuvremenu došao pod povećalo zbog sigurnosnih i okolišnih pitanja, što dodatno otvara pitanje koliko bi takva tehnologija bila primjenjiva u ekstremnim arktičkim uvjetima.

Trump, Musk i politička pozadina

Još kada je ideja prvi put predstavljena, američki predsjednik Donald Trump rekao je da mu zvuči 'zanimljivo' i da će o njoj razmisliti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tada je, očekivano, pokazao nezadovoljstvo takvom inicijativom, s obzirom na rat u Ukrajini i odnose Zapada s Rusijom.

Dmitrijev sada tvrdi i da je telefonski razgovarao s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom te Jaredom Kushnerom, Trumpovim zetom, o mogućoj gospodarskoj suradnji dviju država. Američki dužnosnici, međutim, zasad nisu javno potvrdili taj razgovor ni detalje mogućeg sporazuma.

Najava tunela dolazi u širem kontekstu ruskih pokušaja jačanja gospodarskih veza sa SAD-om. Rusko Ministarstvo vanjskih poslova ranije je Washingtonu dostavilo prijedloge za uklanjanje prepreka u obnovi odnosa, dok je Zelenski tvrdio da je Moskva SAD-u predlagala gospodarski paket suradnje vrijedan čak 12 bilijuna dolara. TBM | Foto: Herrenknecht

Genijalna ideja ili politički PR?

Iako se tunel između Rusije i Aljaske godinama povremeno pojavljivao u različitim prijedlozima, nijedna ideja dosad nije ozbiljno zaživjela. Razlozi su očiti: golemi troškovi, udaljenost, ekstremni vremenski uvjeti, nedostatak postojeće infrastrukture i, možda najvažnije, politički odnosi između Rusije i SAD-a.

S tehničke strane, projekt bi zahtijevao godine projektiranja, međunarodnu koordinaciju, goleme investicije i rješavanje brojnih sigurnosnih pitanja. S političke strane, tunel bi se teško mogao promatrati samo kao prometna infrastruktura, jer bi ujedno bio i snažan geopolitički simbol.

Dmitrijev ga predstavlja kao projekt budućnosti i dokaz moguće suradnje Moskve i Washingtona. Kritičari, pak, smatraju da je riječ o političkom performansu i pokušaju skretanja pozornosti na spektakularnu ideju koja u ovom trenutku ima više propagandnu nego realnu građevinsku težinu.