Gradi se milijunski spoj na autocestu A1: Prije Imoćana s bagerima, na teren prvo moraju arheolozi

Prije bagera na trasu buduće ceste prema A1 stižu arheolozi, a projekt prolazi i blizu važnog izvorišta vode.

Prije početka gradnje spojne prometnice Vid - Nova Sela, koja će poboljšati vezu šireg područja Metkovića s autocestom A1, na trasi će se provesti arheološka istraživanja. Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije objavila je natječaj za te radove, procijenjen na 164.000 eura.

Riječ je o pripremnom koraku prije ulaska građevinskih strojeva na trasu buduće prometnice od županijske ceste Ž6218 u Vidu do državne ceste D62 u Novim Selima. Podsjetimo, ranije smo pisali da će spoj Metkovića s autocestom A1, vrijedan 10.560.000 eura, graditi tvrtka Patrlji iz Imotskog.

Arheološka istraživanja mogu uključivati terenski rad, istražne iskope, dokumentiranje nalaza, stručnu obradu podataka i izradu izvješća. Tek nakon provedbe takvih postupaka projekt može nastaviti prema fazi izvedbe, uz zaštitu eventualne kulturne baštine na trasi.

Prometnica koja spaja Vid i Nova Sela

Zahvat prolazi neizgrađenim područjem između županijske i državne ceste, dijelom na području Grada Metkovića, a dijelom na području Općine Kula Norinska. Nalazi se i u neposrednoj blizini državne granice s Bosnom i Hercegovinom.

Prema tehničkom opisu, riječ je o tipičnom krškom krajoliku obraslom grmljem te niskim i visokim raslinjem. Upravo takav teren često donosi dodatne izazove u projektiranju, gradnji, odvodnji i zaštiti okolnog prostora. spoj Metkovića na autocestu A1 | Foto: DNZ, eojn

Ukupno gotovo 8 kilometara novih prometnih površina

Projekt obuhvaća cjelovito tehničko rješenje spojne prometnice, poprečnog priključka županijske ceste te kružnog križanja s pripadajućim privozima. Zahvat je definiran kroz pet osi, a ukupna duljina svih prometnica iznosi 7,92 kilometra.

Glavna trasa, odnosno spojna prometnica od Ž6218 u Vidu do D62 u Novoj Seli, duga je 7.570 metara. Uz nju se planira i priključak kraka županijske ceste Ž6218 prema graničnom prijelazu Prud, kružno križanje te dva privoza kružnom križanju.

Projektirani elementi prometnice prilagođeni su postojećem terenu. U dokumentaciji se navodi da horizontalna i vertikalna geometrija prometnice maksimalno moguće prate topografiju terena te postojeću tlocrtnu i visinsku geometriju okolnih prometnica.

spoj Metkovića na autocestu A1 | Foto: DNZ, eojn

Dvotračna cesta, kružni tok i poseban režim zbog naselja Prud

Glavna prometnica projektirana je kao dvosmjerna dvotračna cesta. Predviđena su dva prometna traka širine po tri metra, uz rubne trakove širine 30 centimetara. Za glavnu trasu i priključnu cestu usvojena je projektna brzina od 70 kilometara na sat.

Ipak, na dijelu trase u blizini naselja Prud projektna brzina je smanjena na 50, odnosno 60 kilometara na sat. Time se prometno rješenje prilagođava prostoru kroz koji cesta prolazi i blizini naseljenog područja.

Na spoju nove prometnice s državnom cestom D62 planirano je kružno križanje. Projektirano je s jednim prometnim trakom i vanjskim radijusom od 20 metara. Provozni trak kružnog križanja širok je 6,5 metara, čime je omogućen prolazak standardnih, ali i zahtjevnijih vozila poput tegljača s poluprikolicom i zglobnih autobusa.

Krški teren, visoki nasipi i potporni zidovi

Gradnja ove prometnice neće biti jednostavan zahvat. Dokumentacija opisuje teren kao krški, a na trasi se predviđaju i značajniji usjeci te nasipi. Maksimalna visina usjeka iznosi oko 12 metara, dok visina nasipa na pojedinim dijelovima također doseže približno 12 metara.

Zbog nepovoljne topografije i potrebe da se smanji utjecaj na okolni prostor, na završnom dijelu trase u široj zoni naselja Prud i Vid predviđena je izgradnja više armiranobetonskih potpornih zidova.

Projektom su predviđeni i armiranobetonski prolazi u trupu prometnice za potrebe lokalnog stanovništva. Time se nastoji osigurati da nova prometnica ne prekine postojeće lokalne komunikacije i svakodnevno kretanje ljudi kroz prostor. spoj Metkovića na autocestu A1 | Foto: DNZ, eojn

Zaštita izvorišta Prud

Jedan od najvažnijih dijelova projekta odnosi se na oborinsku odvodnju. Trasa prolazi kroz II. i III. zonu vodozaštite izvorišta Prud, odnosno izvorišta rijeke Norin, koje je od regionalnog značaja za vodoopskrbu područja uz Neretvu, Pelješca i Korčule, a u budućnosti i Lastova i Mljeta.

Zbog toga je projektiran zatvoreni sustav oborinske odvodnje. Voda s prometnih površina prikupljat će se slivnicima, uljevnim građevinama i revizijskim oknima, a zatim odvoditi kolektorima do separatora ulja i masti. Tek nakon pročišćavanja predviđeno je ispuštanje vode na za to određene lokacije.

Sustav je podijeljen u dva podsustava, a ukupna duljina kolektora za oba podsustava iznosi više od 8,2 kilometra. Kada se uključe i slivnički priključci, ukupna duljina oborinske odvodnje iznosi više od 10,6 kilometara.

U projektu su predviđene PEHD cijevi različitih profila, revizijska okna, uljevne građevine, 292 slivnika te separatori za tretman zauljenih oborinskih voda. Posebno je zanimljivo da separatori moraju omogućiti izdvajanje lakih tekućina, odnosno naftnih derivata i ulja, prije ispuštanja pročišćene vode.