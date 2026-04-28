Imoćani će graditi milijunski spoj na A1 između Metkovića i Dubrovnika, imat će i posebnu dodatnu funkciju

Graditelje očekuje zahtjevan teren. Trasa prolazi kroz tipičan krški krajolik, obrasla i neizgrađena područja u blizini granice s BiH.

Cesta o kojoj se pričalo još ljetos sada napokon postaje stvarnost. Tako se mogu opisati najnovije vijesti o projektu izgradnje spojne prometnice od županijske ceste Ž6218 u naselju Vid do državne ceste D62 u naselju Nova Sela. U prijevodu, riječ je o dugo očekivanom spoju Metkovića na autocestu A1, koji će za 10.560.000 eura graditi tvrtka Patrlji iz Imotskog.

Iako Metković već ima pristup autocesti, nova trasa donosi nekoliko važnih prednosti. Prije svega, bit će kraća za nekoliko kilometara, što znači brže i učinkovitije putovanje. Osim prometnog značaja, projekt ima i 'ekstra' funkciju - zamišljen je kao dio sustava obrane od poplava. S druge strane, izravno povezivanje autoceste s Dubrovnikom i dalje ostaje izazov za budućnost.

Cjelovito prometno rješenje

Projekt donosi zaokruženo tehničko rješenje koje uključuje glavnu spojnu prometnicu (os 1), priključak na županijsku cestu (os 2) te kružno križanje s pripadajućim privozima (osi R, 3 i 4). Ukupna duljina svih prometnih pravaca iznosi gotovo osam kilometara, pri čemu sama spojna prometnica čini više od 7,5 kilometara trase.

Prometnice su projektirane kao dvosmjerne, s dva prometna traka širine po tri metra, uz dodatne rubne trake. Takav profil omogućuje sigurno i protočno odvijanje prometa u skladu sa značajem ceste. Projektna brzina na većem dijelu trase iznosi 70 km/h, dok se u blizini naselja Prud smanjuje na 50 do 60 km/h, kako bi se povećala sigurnost.

Posebna pažnja posvećena je kružnom križanju koje će biti ključna točka povezivanja s državnom cestom D62. Ono je projektirano s jednim prometnim trakom i dimenzijama koje omogućuju nesmetan prolaz i većih vozila, uključujući kamione i autobuse. Uz to, predviđeni su i svi potrebni radijusi i proširenja za sigurno mimoilaženje vozila u zavojima.

spoj Metkovića na autocestu A1 | Foto: DNZ, eojn

Prilagodba krškom terenu

Jedan od ključnih izazova projekta je zahtjevna konfiguracija terena. Trasa prolazi kroz tipični krški krajolik, obrasla područja i neizgrađene zone u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom. Upravo zbog toga projektanti su posebnu pažnju posvetili usklađivanju trase s prirodnim reljefom.

Horizontalni i vertikalni elementi prometnice oblikovani su tako da maksimalno prate postojeću topografiju, čime se smanjuje potreba za velikim zahvatima u prostoru. Niveleta ceste pažljivo je prilagođena kako bi zadovoljila uvjete preglednosti, sigurnosti i odvodnje. Maksimalni uzdužni nagib iznosi 5,5 posto, dok su radijusi zakrivljenja projektirani u skladu s važećim propisima.

Na pojedinim dionicama, osobito u blizini naselja Prud i Vid, planirana je izgradnja armiranobetonskih potpornih zidova kako bi se stabilizirali pokosi i osigurala dugoročna sigurnost prometnice. Također, predviđeno je rješavanje odvodnje oborinskih voda zatvorenim sustavom s pročišćavanjem, čime se štite obližnja izvorišta, uključujući vodocrpilište Prud.

Trokrako 'T' križanje

Nova prometnica zamišljena je kao funkcionalna cjelina koja će se kvalitetno uklopiti u postojeću prometnu mrežu. Križanja su projektirana tako da omogućuju nesmetan protok prometa, uključujući dodatne trake za skretanje na ključnim točkama. Posebno je zanimljivo rješenje trokrakog 'T' križanja sa županijskom cestom Ž6218, gdje su geometrija i prometni tokovi prilagođeni kako bi se postigla maksimalna preglednost i sigurnost.

Postojeće stanje cesta na tom području ocijenjeno je uglavnom zadovoljavajućim, no s određenim lokalnim oštećenjima koja mogu utjecati na sigurnost. Upravo zato nova prometnica predstavlja značajan iskorak u kvaliteti infrastrukture.

Osim prometnog rasterećenja i brže povezanosti s autocestom A1, projekt će doprinijeti i gospodarskom razvoju šireg područja doline Neretve. Bolja prometna povezanost znači da će ljudi i roba brže i lakše stizati gdje trebaju, što olakšava posao, svakodnevni život i otvara više prilika za turizam i prijevoz.