Omiljeni zagrebački bazen ponovno radi, do njega vode i obnovljene stube: Za vikend besplatan ulaz na bazene

Na otvorenje bazena Špansko još će se pričekati: Produljen je rok izvedbe radova, a za to postoji dobar razlog
Nakon više od 20 godina čekanja, zapad Zagreba napokon dobiva svoj prvi bazenski kompleks.
16:31 23 d 02.06.2026
25. lipanj 2026.
Šalata se otvara nakon velike obnove bazenske tehnike, a Zagrepčane za vikend očekuje i besplatan ulaz na bazene.
Dok Zagreb prolazi kroz prvi ovogodišnji toplinski val, završeni su veliki radovi na obnovi sustava za održavanje kvalitete vode na bazenima SRC Šalata. Jedno od omiljenih zagrebačkih kupališta svoja vrata ponovno otvara 25. lipnja, baš u trenutku kada građani traže osvježenje od visokih temperatura.
Grad Zagreb je, u suradnji s Ustanovom Upravljanje sportskim objektima, odlučio dodatno olakšati građanima ljetne vrućine pa će tijekom nadolazećeg vikenda ulaz na sve gradske bazene kojima upravlja Ustanova biti besplatan.
- Ponovno otvaramo jedno od omiljenih gradskih kupališta, upravo u vrijeme kada građani traže osvježenje od ljetnih vrućina. Šalata je desetljećima nezaobilazno mjesto ljetnog okupljanja Zagrepčana, a novim bazenskim sustavom osigurali smo još kvalitetnije i sigurnije uvjete za sve korisnike. Građani do Šalate ovih dana mogu doći i preko nedavno obnovljenih Schlosserovih stuba, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Dodao je kako je odluka o besplatnom ulazu donesena zbog najavljenih visokih temperatura i toplinskog vala.
- S obzirom na najavljene visoke temperature i toplinski val, želimo građanima omogućiti dodatne mogućnosti za osvježenje. Zato smo u suradnji s USO-om odlučili da tijekom nadolazećeg vikenda, od petka do nedjelje, ulaz na bazene kojima upravlja Ustanova bude besplatan za sve posjetitelje, poručio je Tomašević.
Radovi na bazenima na Šalati obuhvatili su sanaciju i zamjenu kompletnog sustava filtracije, odnosno bazenske tehnike koja je zadužena za održavanje higijenske ispravnosti i čistoće vode.
Riječ je o kompleksnom zahvatu vrijednom gotovo 750 tisuća eura s PDV-om. Nakon završetka radova Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar proveo je potrebna testiranja i ispitivanja parametara kvalitete vode, kojima je potvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za sigurno korištenje bazena.
Uz Šalatu, građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i drugi gradski bazeni. Vanjski bazen Sportskog parka Mladost otvoren je za građanstvo od 1. lipnja, a dostupni su i unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec. Radno vrijeme svih bazena objavljeno je na službenim stranicama Ustanove Upravljanje sportskim objektima.
Dok se na Šalati otvara sezona kupanja, na zapadu grada sve se više iščekuje dovršetak bazena u Španskom. Više od dva desetljeća taj je projekt bio gotovo urbana legenda, o njemu se govorilo, obećavalo i raspravljalo, ali bez konkretnih pomaka.
Na otvorenje bazena Špansko još će se pričekati: Produljen je rok izvedbe radova, a za to postoji dobar razlog
Nakon više od 20 godina čekanja, zapad Zagreba napokon dobiva svoj prvi bazenski kompleks.
16:31 23 d 02.06.2026
Danas se, međutim, ta priča približava završetku. Gradilište je otvoreno prije godinu i pol, a radovi su sada u završnoj fazi. Iako su dosad napredovali prilično brzo, rok završetka ipak je produljen, što su nam ranije potvrdili i iz Grada Zagreba.
- Trenutno su u tijeku završni radovi na objektu, kao i priprema potrebne dokumentacije za prijavu tehničkog pregleda. Radovi se izvode u skladu s revidiranim terminskim planom. Iako je važećim ugovorom rok završetka radova bio predviđen za 27. svibnja 2026. godine, zbog objektivnih okolnosti koje su se pojavile tijekom izvođenja došlo je do produljenja roka izvođenja radova, rekli su iz Grada Zagreba.
Izgradnja bazena u Španskom jedan je od važnijih projekata u razvoju sportske infrastrukture glavnog grada. Riječ je o investiciji vrijednoj 34 milijuna eura, koja se u potpunosti financira iz gradskog proračuna.Izvođač radova je hrvatska podružnica austrijske kompanije Strabag, dok arhitektonsko rješenje potpisuju Njirić plus arhitekti i Studio Ante Murales.
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