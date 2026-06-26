Jedna pojava za mostove je pogubna: Zbog toga se događa 50 posto urušavanja!

Podlokavanje je puno veći rizik za mostove od potresa. Dok potresi 'ruše' svega 5 posto, zbog prve pojave događa se 50 posto urušavanja.

Ova činjenica možda je najviše poznata ljudima 'iz struke', ali jedan utjecaj prema statistikama daleko je više poguban za mostove od drugih. Naime, dok se tek 5 posto mostova uruši zbog potresa, čak 50 posto prouzroči podlokavanje.

To je pojava koja ugrožava mostove sa stupovima izgrađenima u rijeci, a predstavljala je rizik i trima zagrebačkim savskim mostovima, koji su u međuvremenu sanirani. U novoj epizodi Bauštela.hr podcasta o podlokavanju nam je pričao stručnjak za mostogradnju, umirovljeni profesor s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, Zlatko Šavor.

Rizik za čak 3 mosta u Zagrebu

Prije 15-ak godina, zbog mogućnosti propadanja ne jednog, već tri stupa Podsusedskog mosta u rijeku Savu, provedena je hitna sanacija tog mosta. Most i nije tako star, no 'leži' na starim temeljima koje je rijeka, kao i kod Savskog (pješačkog) mosta, 'rovarila' desetljećima, sve dok temelja nisu toliko stradala da su stupovi počeli gubiti stabilnost.

Ova pojava zove se 'podlokavanje', a ugrozila je i statiku željezničkog mosta Sava-Jakuševec koji se zbog propadanja stupa u rijeku 2009. sav 'iskrivio'. Poznata je priča o tome kako je u ključnom trenutku strojovođa pred ulaskom na most zaustavio vlak, uočivši da su tračnice zajedno s cijelom konstrukcijom iskrivljene. Ubrzo nakon događaja, uslijedila je sanacija.

- Upravo je Građevinski fakultet radio sanaciju željezničkog mosta Jakuševec. Problem je bio upravo stuppostavljen u matici rijeke, na zavoju. Rijeka je tamo odnijela temelj rijeke koji je pri projektiranju bio duboko u zemlji. Zbog podlokavanja je ostao skoro 'u zraku', ispričao je Zlatko Šavor.

Nema straha za Jarunski most

Kako je rekao, upravo je podlokavanje jedna od najnezgodnijih pojava koje mogu ugroziti konstrukcije mostova. Uz kvalitetnu sanaciju, opasnost se izbjegne, no u određenim točkama u kojima rijeka brže teče valja računati na održavanje ili manje sanacije u određenim vremenskim intervalima.

No, za novi most Jarun ova pojava neće predstavljati rizik, jer se traži most bez stupova u rijeci. To bi moglo olakšati i izvedbu, a više o svemu poslušajte u cijeloj podcast epizodi, ovdje.