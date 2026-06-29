Bespovratni milijuni za luksuzan smještaj u Splitu i na Ugljanu: 'Financiramo i češke investitore'

Sandra Benčić na obali je obišla privatne investicije financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Tvrdi da povećavaju stopu inflacije.

Glavni cilj Mehanizma za oporavak i otpornost jest ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa te europska gospodarstva i društva dugoročno učiniti održivijima i otpornijima, stoji na internetskim stranicama Vlade RH. Državama članicama Mehanizmom je za provedbu reformi i povezanih ulaganja na raspolaganje stavljeno ukupno 672,5 milijardi eura, od čega 312,5 milijardi eura bespovratnih sredstava i 360 milijardi eura zajmova.

Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u Hrvatskoj se provode stotine projekata. Sredstva su raspoređena kroz više resora, s naglaskom na energetsku obnovu, protupotresno ojačanje, vodno gospodarstvo, digitalnu transformaciju, zelenu tranziciju te izgradnju javnih objekata.

Dio sredstava može se dodjeljivati i privatnim investicijama, pod uvjetom da ispunjavaju kriterije i ciljeve pojedinih poziva. Sandra Benčić nedavno je obišla dva takva projekta, objašnjavajući zašto pogoršavaju inflaciju.

Hrvatska dobila bespovratne milijarde, i milijarde zajmova

Hrvatskoj je kroz Mehanizam na raspolaganju 6,3 milijarde eura bespovratnih sredstava te 3,6 milijardi eura zajmova, čime se svrstava među države članice Europske unije s najvećim omjerom raspoloživih sredstava u odnosu na BDP, stoji na stranicama Vlade RH. Sredstva koja smo dobili predviđena su za ulaganje u gospodarstvo, javnu upravu, obrazovanje, ali i uvelike u obnovu zgrada te zelenu tranziciju.

Dio novca u Hrvatskoj se koristi za izgradnju privatnih projekata turističkog smještaja na hrvatskoj obali. Zastupnica Hrvatskog sabora, članica političke platforme Možemo!, Sandra Benčić, na Instagram profilu Možemo javila se u videima u kojima objašnjava zašto takvo trošenje sredstava 'oporavka i otpornosti', 'gura' inflaciju te koji su mogli biti bolji načini za trošenje istih sredstava.

Preko 6,5 milijuna, dio ide češkom investitoru

Posjetila je lokacije dvaju privatnih projekata na hrvatskoj obali realizirane uz potporu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Za njih je ukupno izdvojeno 12,6 milijuna eura, a Benčić tvrdi da takvo korištenje raspoloživih sredstava pridonosi rastu cijena u Hrvatskoj. Jedan video snimila je na popularnoj lokaciji u Splitu.

- Nalazimo se ispred aparthotela Žnjan koji se gradi isto tako iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Investitor je ovdje dobio 6,6 milijuna eura iz našeg nacionalnog programa kako bi sagradio ovaj privatni aparthotel. Posebno je zanimljivo da je investitor u suvlasništvu češke tvrtke, tako da iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Hrvatske financiramo i češke investitore u hotelijerstvu, rekla je Benčić, sjedeći ispred budućeg smještaja na najpopularnijoj plaži u Splitu koja je, kako se čini, dostigla pune gabarite.

A kakve to ima veze sa skupoćom života u Hrvatskoj? Itekako ima, jer je umjesto u nečije privatne apartmane taj novac mogao biti uložen u 70-ak stanova za mlade obitelji iz Splita, nastavlja Benčić u istom videu.

- Ovo je jedna od najboljih lokacija u Splitu i nitko ne može tvrditi da je izgradnja hotela ili apartmana na tom mjestu rizik koji bi se trebao financirati našim zajedničkim novcem iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, zaključuje.

Nekoliko milijuna i za luksuz na Ugljanu

Potom je posjetila mjesto Preko na otoku Ugljanu, gdje je prošle godine otvoren hotel Preko Ugljan Island, Curio Collection by Hilton. 'Kakve veze ima luksuzni hotel s oporavkom i otpornošću Hrvatske?' pita na početku videa.

- Nikakve. Tvrtka koja je investirala u ovaj hotel povezana je, zna se s kime, govori, a u gornjem desnom kutu videa pojavljuje se 'HDZ'.

- A od tih 'zna se' dobili su 6 milijuna eura iz Fonda za oporavak i otpornost. Tih šest milijuna eura investitor je mogao dobiti od banke, a država je naših zajedničkih šest milijuna eura mogla uložiti u solarne elektrane i osigurati besplatnu energiju za tisuću kućanstava na ovom otoku, poručila je.

Privatno nije zabranjeno

Podsjetimo, sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti mogu se koristiti i za privatne investicije, pod uvjetom da doprinose ciljevima Mehanizma za oporavak i otpornost. U svakom slučaju, cilj je ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije, ali i potaknuti zelenu i digitalnu tranziciju, povećati otpornost gospodarstva te ubrzati razvoj država članica, tako da bi se dio sredstava trebao koristiti za sve od navedenog.

Najveći dio ulaganja trebao bi se usmjeriti upravo na zelenu tranziciju, uključujući energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, održivu mobilnost te razvoj vodnog gospodarstva i sustava gospodarenja otpadom, što se, najzad, može vidjeti na stranicama Vlade - u pojašnjenju ciljeva provedbe programa. Značajan dio sredstava namijenjen je i digitalizaciji javne uprave i gospodarstva, obrazovanju i znanosti, tržištu rada, zdravstvu te obnovi zgrada, osobito onih oštećenih u potresima, uz njihovu energetsku obnovu.