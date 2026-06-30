Ovo je prava istina o pukotinama na mostovima: 'Nije problem stabilnosti, već trajnosti'

Same po sebi, pukotine ne moraju biti znak rizika. No, s vremenom, mogu ubrzati pojavu korozije, u Bauštela.hr podcastu nam je objasnio Zlatko Šavor.

U novoj epizodi Bauštela.hr podcasta, sa stručnjakom za mostogradnju, umirovljenim profesorom s Građevinskog fakulteta u Zagrebu Zlatkom Šavorom, razgovarali smo o - mostovima. Nedavno je objavljeno da će profesor Šavor u novootvorenom natječaju za idejno tehničko-oblikovno rješenje Jarunskog mosta ocjenjivati pristigle radove kao predsjednik suda od deset članova, a uz ovu i druge mostograditeljske teme, dotakli smo se i pukotina.

Više od stabilnosti, problem je 'hrđa'

Našem gostu rekli smo da nam se sve čini kako noviji mostovi, primjerice Domobranski most u Zagrebu, Pelješki most, pa i most Hercegovina u susjedstvu, često imaju problema s pukotinama. Navedeni projekti su različiti, a jesu li pukotine nužno znak problema?

- Ne znam puno o tome, odnosno pratim što piše u tisku. Ipak, činjenica je da beton ima pukotine. Problem pukotina nije problem stabilnosti objekta u trenutku nastajanja pukotina. To je problem trajnosti. Zašto? Ako imate pukotine, voda može dolaziti do armature, armatura hrđa i onda to ne funkcionira, objasnio je Šavor.

'Nije jedan krivac. Krivi su svi'

A tko je odgovoran i zašto do pukotina uopće dolazi? Nekoliko je razloga, a krivac nije jedan.

- Zašto se javljaju pukotine? Može biti više razloga. Najvjerojatnije nešto nije štimalo u recepturi betona, ili u gradnji. Kad dođe do takvog slučaja, nikad nije kriva nijedna strana. Kriv je projektant, nadzor, i kriv je investitor. Svi su krivi. Isto kao što su zaslužni kad sve bude dobro, istaknuo je naš gost u novoj epizodi podcasta. Cijeli razgovor možete pronaći na poveznici ili ispod.