Kreće obnova nadvožnjaka u Posavini: Nalazi se na državnoj cesti i prelazi preko važne magistralne pruge

Dotrajali nadvožnjak na važnom cestovnom pravcu kroz Posavinu uskoro ulazi u novu fazu održavanja. Riječ je o objektu na državnoj cesti koji prelazi preko magistralne željezničke pruge M104.

Planirani radovi, vrijedni 325.000 eura, obuhvatit će sanaciju dijelova koji su tijekom godina pretrpjeli oštećenja, obnovu kolnika i opreme te zahvate kojima se želi povećati sigurnost prometa. Poznato je i tko će ih izvesti, a riječ je o kompaniji Madex iz Slavonskog Broda.

Nadvožnjak na važnom prometnom pravcu

Predmetni nadvožnjak nalazi se na trasi državne ceste DC51, na području Brodsko-posavske županije, odnosno u katastarskoj općini Rešetari. DC51 povezuje cestovni pravac Gradište - Požega - Brestovac - Rešetari, a nadvožnjak prelazi preko magistralne željezničke pruge M104 na pravcu Novska -Tovarnik - državna granica.

Prema projektnoj dokumentaciji, ukupna duljina nadvožnjaka iznosi 85,87 metara, dok je ukupna širina mosta 10,55 metara. Kolnik je širok 7,15 metara, a s obje strane nalaze se pješačke, odnosno servisne staze širine 1,30 metara. Konstrukciju u poprečnom presjeku čine četiri prednapregnuta armiranobetonska nosača, a slobodna visina mosta iznosi oko sedam metara.

održavanje nadvožnjaka u Posavini | Foto: EOJN

Zašto se ide u izvanredno održavanje?

Izvanredno održavanje predviđeno je kako bi se poboljšalo stanje pojedinih dijelova nadvožnjaka bez izmjene njegovih osnovnih tehničkih elemenata. U dokumentaciji se navodi da je potrebno detaljno pregledati i sanirati pješačke hodnike s rubnjacima, zaštitne ograde, asfaltni zastor, hidroizolaciju, prijelazne naprave i druge dijelove gornjeg ustroja objekta.

Projektom se ne zadire u sve konstruktivne elemente nadvožnjaka. Donji i gornji ustroj te rasponski sklop nisu predmet radova, odnosno na njima se ne predviđaju zahvati. Fokus je na obnovi, zaštiti i sanaciji elemenata koji izravno utječu na trajnost objekta i sigurnost prometa.

Što će se sve raditi?

Radovi obuhvaćaju uklanjanje postojećih prijelaznih naprava i njihovu zamjenu novima, uklanjanje starih betonskih rubnjaka i ugradnju novih, obnovu površina pješačkih odnosno servisnih staza te zamjenu dotrajalih asfaltnih slojeva na kolniku. Predviđena je i izvedba nove hidroizolacije s dvoslojnom asfaltnom zaštitom.

Osim toga, projekt uključuje antikorozivnu zaštitu pješačke ograde i zaštitne mreže, sanaciju oštećenih dijelova betona reparaturnim materijalima, pranje betonskih površina vodom pod visokim tlakom te zamjenu dijela dotrajale čelične zaštitne ograde na prilazima nadvožnjaku.

Na samom objektu uklonit će se postojeći asfaltni slojevi do razine hidroizolacije, a novi asfalt uklopit će se u postojeću niveletu prije i poslije objekta, u duljini od oko 20 metara.

održavanje nadvožnjaka u Posavini | Foto: EOJN

Sanirat će se i oštećeni nasipi uz upornjake

Poseban dio zahvata odnosi se na sanaciju čunjeva uz upornjake U0 i U4. U dokumentaciji se navodi da je zbog dotrajalosti prijelazne naprave došlo do procurivanja vode, koja je tekla preko naglavne grede upornjaka i niz pokos, stvarajući duboke vododerine u trupu čunja.

Ta će se oštećenja sanirati ugradnjom nekoherentnog materijala, poput tucanika ili šljunka, uz zbijanje u slojevima do projektiranog nagiba. Kako bi se spriječilo naknadno odnošenje materijala, predviđena je obloga od kamena u betonu, postavljena na zaštitni sloj geotekstila.

Radovi će se izvoditi pod prometom

Budući da se radi o prometno važnom objektu, radovi su planirani u fazama. Predviđeno je izvođenje pod prometom, što znači da će se raditi na jednom prometnom traku, dok će se drugim trakom promet odvijati naizmjenično. Za regulaciju prometa koristit će se privremena signalizacija, uključujući mobilne semafore.

Radovi su podijeljeni u šest cjelina: pripremni radovi na desnoj polovini objekta, sanacija desne polovine, pripremni radovi na lijevoj polovini, sanacija lijeve polovine, sanacija postojećih čunjeva te radovi na prometnoj opremi i signalizaciji.

Izvođač će prije početka radova morati izraditi prometni elaborat regulacije prometa, uskladiti dinamiku izvođenja i osigurati potrebne suglasnosti nadležnih tijela.

Obnova prometne opreme i signalizacije

U sklopu zahvata predviđeno je i usklađivanje prometne opreme i signalizacije sa stvarnim uvjetima na terenu. Planira se pravilno označavanje početka i završetka distantne odbojne ograde, demontaža i zamjena dotrajale zaštitne odbojne ograde tipa JDO-H1, ugradnja katadioptera na postojeću zaštitnu ogradu, postavljanje smjerokaznih oznaka na rubove novih betonskih rubnjaka te iscrtavanje horizontalne prometne signalizacije.

Nova kolnička konstrukcija na nadvožnjaku predviđena je u ukupnoj debljini od najmanje devet centimetara, s habajućim nosivim slojem i bitumeniziranim nosivim slojem. Na pješačkim, odnosno servisnim stazama, predviđen je sloj lijevanog asfalta debljine tri centimetra.