Najplaćenije zanimanje dobiva nove urede: Iznos od 5.400 eura 'zarađivat' će se u posebnom centru

Kontrola zračne plovidbe među najbolje je plaćenim zanimanjima u Hrvatskoj, s prosječnom neto plaćom većom od 5.400 eura, nedavno su pokazali podaci. Iskusni djelatnici mogu zarađivati i tisuću ili dvije više, a u Zadru bi uskoro mogli seliti iz Zračne luke Zadar u vlastiti višenamjenski centar u Zemuniku Donjem, koji se treba izgraditi.

Projekt je godinama u planu, a nedavno je ugovorena nova, viša cijena za izradu projektno-tehničkog rješenja s izrađivačima, uredom Proarh Mateković. S obzirom na ugovoreni rok izvedbe, lako je moguće i da je projekt već završen.

Novi uredi i 'škola' u Zadru

Kako piše u projektnom zadatku, sprema se izgradnja višenamjenskog centra u Zadru, a zadatak je izrađen još 2024. godine. Kako je dalje navedeno, kontrola zračne plovidbe pripremila je u 2022. godini operativni koncept Centra za kontrolu zračnog prometa Zadar, o kojemu je riječ. Gradit će se jer postojeći kapaciteti u prostorijama JPAK Zadar više ne zadovoljavaju potrebe u novom operativnom konceptu.

Iste, 2022. godine, izrađen je Elaborat zaštite okoliša za zahvat previđen u Zemuniku Donjem. Kako stoji u tom dokumentu, projektom se predviđa izgradnja višenamjenskog centra u koji su smještene administracijske, edukacijske i operativne prostorije i njima pripadajući servisni prostori te izgradnja kontrolnog tornja s udaljenim upravljanjem.

U višenamjenski centar preselit će sadašnje uredske i operativne prostorije postojeće podružnice u Zadru, koja djeluje u Zračnoj luci. S druge strane, dio zgrade koristit će se kao školski centar u funkciji osposobljavanja kontrolora letenja.

Izgled višenamjenskog centra | foto: Elaborat o zaštiti okoliša, snimka zaslona

Promjena ugovora s projektantima

Nakon što je Elaboratom navedeno da se uz planirani zahvat izgradnje višenamjenskog centra treba provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, u srpnju 2024. godine pokrenut je natječaj za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Natječaj je bio otvoren do kolovoza iste godine, a početkom rujna u javnoj nabavi je osvanula Odluka o odabiru tvrtke Proarh Mateković s kojom je sklopljen ugovor u vrijednosti od 177.800 eura, bez uključenog PDV-a.

Ugovor koji je bio više od 130 tisuća eura povoljniji u odnosu na procijenjenu vrijednost, sklopljen je na razdoblje od 305 dana. Sporazum je sklopljen početkom prosinca, no, dok je razdoblje izvedbe ostalo nepromijenjeno, u lipnju ove godine ugovorena je promjena ugovorenog iznosa. Novi iznos izrade projektno-tehničkog rješenja je 223.600 eura, bez PDV-a.

- Tijekom izvršenja Ugovora, odnosno razrade idejnog rješenja i idejnog projekta te njihovim usklađivanjem s Naručiteljem, uz uvažavanje dodatnih zahtjeva Naručitelja i prilagodbi unutar projektnog zadatka, bruto površina građevine, temeljem koje je izdana lokacijska dozvola, povećana je na okvurno 5.400 četovrnih metara, dok je projektnim zadatkom i DON-om ista bila definirana u bruto površini od okvirno 4.500 četvornih metara. Navedeno povećanje kvadrature u odnosu na prvotno definiranu kvadraturu rezultiralo je proširenjem opsega posla te izravno utjecalo na povećanje radnog angažmana Izvršitelja, stoji u Napomeni ugovorene izmjene, objavljene u sustavu javne nabave dana 30. lipnja ove godine.

Nakon projektiranja, očekuje se raspisivanje nabave za izgradnju objekta Hrvatske kontrole zračne plovidbe u Zadru.