Najveći HDZ-ov donator ove godine je poznata građevinska tvrtka: Uplatili su gotovo zakonski maksimum

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) u prvoj je polovici ove godine od donatora prikupila nešto manje od 102.000 eura za redovne političke aktivnosti, pokazuje polugodišnje izvješće o donacijama koje je stranka među prvima dostavila Državnom izbornom povjerenstvu (DIP). Rok za predaju izvješća istječe 15. srpnja.

Političke stranke izvješća DIP-u dostavljaju kroz informacijski sustav za nadzor financiranja. Tu obvezu, uz nešto više od 160 stranaka, imaju i nezavisni saborski zastupnici te oko tisuću nezavisnih lokalnih vijećnika. DIP je zaprimljena polugodišnja izvješća dužan objaviti na svojim mrežnim stranicama prvog radnog dana nakon dostave.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine, HDZ je prikupio oko tri i pol puta manje donacija. Takav pad nije neočekivan jer ova godina nije izborna, za razliku od prošle, kada se donatori u pravilu znatno snažnije aktiviraju.

Najveći donator je križevački Radnik

Najveći pojedinačni donator HDZ-a u prvih šest mjeseci ove godine je križevačka tvrtka Radnik, koja je na stranački račun uplatila 26.000 eura. Riječ je o četvrtini ukupnog iznosa koji je HDZ prikupio od donatora.

Radnik je jedna od poznatijih građevinskih tvrtki u Hrvatskoj, s više od 70 godina iskustva u visokogradnji, niskogradnji i hidrogradnji. Tvrtka ima bogato iskustvo u Hrvatskoj i inozemstvu, a trenutačno radi na nekoliko velikih projekata. Među zanimljivijima su izgradnja toplica Wellovar u Bjelovaru te dogradnja stadiona u istom gradu.

Donacija Radnika kreće se unutar zakonski dopuštenog okvira. Zakon propisuje da pravna osoba političkoj stranci za redovito godišnje financiranje u kalendarskoj godini može donirati najviše 26.544,56 eura, dok fizička osoba može donirati najviše 3.981,68 eura. Sve donacije koje prelaze te iznose stranka je dužna prijaviti i uplatiti u državni proračun.

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Agropromet, Amoret i nekoliko poznatih imena

Među većim donatorima HDZ-a su i tvrtka Agropromet iz Gornje Rijeke, koja je donirala 12.000 eura, te dubrovački Amoret, koji je uplatio 6.000 eura.

Od fizičkih osoba najveću donaciju dala je Danijela Mihaljević, koja je HDZ-u uplatila 3.500 eura. Među donatorima ima i nekoliko imena poznatih široj javnosti. Saborski zastupnik Ljubomir Kolarek donirao je 1.000 eura, državni tajnik Tugomir Majdak 300 eura, bivši zastupnik i utemeljitelj HDZ-a Mario Kapulica 2.000 eura, a utemeljitelj Radoslav Dumančić 120 eura.

Koliko su dobile druge stranke?

Od oko 160 stranaka koje DIP-u moraju dostaviti izvješće o donacijama, do sada ih je to učinilo dvadesetak. Među njima je HNS, koji je od donatora dobio 16.600 eura, HSS s nešto više od 3.000 eura, Centar s 1.850 eura te stranka zagrebačkog župana Stjepana Kožića, koja je dobila 857 eura. Taj je iznos, u šest navrata po 142,99 eura, uplatio sam Kožić.

Stranke IDS, Nezavisni, SDSS i HDS izvijestile su da u prvih šest mjeseci ove godine nisu imale donacija. Strankama koje ne dostave izvješće o donacijama prijete novčane kazne od 1.327,23 do 13.272,28 eura. Državno izborno povjerenstvo dužno je na svojim mrežnim stranicama objaviti polugodišnje izvješće ili obavijest da u navedenom razdoblju nisu primljene donacije prvog radnog dana nakon dostave.