Regionalni div autodijelova otvara novu logističku bazu kod Zagreba: Centar će imati 40.000 kvadrata

Tokić Grupa nastavlja veliki investicijski ciklus i priprema jedan od važnijih logističkih iskoraka u svom poslovanju. Kompanija je potpisala 15-godišnji ugovor o zakupu novog visoko automatiziranog logističko-distributivnog centra u Poslovnoj zoni Sveta Helena, u Svetom Ivanu Zelini, nedaleko od Zagreba.

Riječ je o objektu ukupne površine 40.000 četvornih metara, koji će biti uređen za visoki stupanj automatizacije i suvremeno upravljanje skladišnim procesima. Početak rada na novoj lokaciji predviđen je za 2027. godinu.

Tokić Grupa danas je vodeći regionalni distributer autodijelova i prateće opreme za osobna i gospodarska vozila. Izrasla je iz obiteljske tvrtke osnovane 1990. godine, a danas posluje s više od 120 prodajnih lokacija u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje djeluje i pod brendom Bartog, te zapošljava oko 1.400 ljudi.

Novi centar kod Zagreba

Novi logističko-distributivni centar bit će smješten u Poslovnoj zoni Sveta Helena, na lokaciji koja omogućuje bržu i učinkovitiju distribuciju prema Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj i tržištima jugoistočne Europe.

Blizina Zagreba i dobra prometna povezanost daju centru važnu regionalnu ulogu, dok će njegova veličina omogućiti daljnje širenje logističkih kapaciteta kompanije koja upravlja s više od 300.000 artikala.

Ugovor je potpisan s društvom Logis Helena, čime je dovršen ranije najavljeni proces odabira strateškog logističkog rješenja i nove lokacije. Dugoročni zakup na 15 godina kompaniji bi trebao omogućiti brži početak rada, veću operativnu učinkovitost i stabilniji razvoj logističke infrastrukture.

Tokić grupa se 'seli' u novi centar | Foto: LinkedIn, Tokić Grupa

Automatizacija i moderni skladišni sustavi

Novi objekt bit će prilagođen visokom stupnju automatizacije, uz podršku umjetne inteligencije i modernih sustava za upravljanje skladištem. To bi trebalo ubrzati obradu narudžbi, smanjiti mogućnost pogrešaka i povećati preciznost isporuke prema servisima, poslovnim partnerima i prodajnoj mreži.

Tokić Grupa u novi centar ulazi s već značajnim logističkim iskustvom. Kompanija danas upravlja velikim logističkim centrima u Sesvetama i Mirnoj Peči u Sloveniji, a još je 2018. godine bila među prvima u regiji koja je testirala autonomne robote u skladišnim procesima.

Dio šireg investicijskog ciklusa

Projekt se razvija u suradnji s društvom Logis Helena, koje je dio Logis One platforme međunarodne investicijske grupe IAD Investments. Riječ je o grupi specijaliziranoj za razvoj suvremenih logističkih i industrijskih nekretnina u srednjoj i istočnoj Europi, a realizacija projekta provodi se putem lokalnog partnera Promat Projekti.

Novi centar u Svetoj Heleni uklapa se u širi trend razvoja velikih logističkih i industrijskih prostora na prometno dobro povezanim lokacijama u okolici Zagreba. Za Tokić Grupu ovaj projekt predstavlja nastavak ulaganja najavljenih prilikom izlaska na Zagrebačku burzu. Sredstva prikupljena inicijalnom javnom ponudom dionica usmjeravaju se u automatizaciju, opremanje novog centra i jačanje infrastrukture koja će podržati budući rast kompanije.