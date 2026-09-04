Novo gradilište na Dravi: Pontoni, stupovi od 22 metra i most koji će se pomicati s vodostajem

U Belišću se priprema jedan od zanimljivijih novih zahvata na Dravi. Lučka uprava Osijek pokrenula je nabavu za izgradnju pristaništa u Bistrincima, na desnoj obali rijeke, na riječnom kilometru 56+520. Neće se graditi klasična čvrsta obala, nego plutajuće pontonsko pristanište s četiri pontona, pristupnim mostom, privezištima za brodice i sustavom koji će konstrukciju pratiti kroz velike promjene vodostaja Drave.

Projekt je građevinski prilično zanimljiv jer glavni dio pristaništa neće počivati na klasičnim temeljima. Pontoni će biti usidreni na šest velikih čeličnih stupova dugih čak 22 metra, dok će se pristup s obale riješiti mostom dugim oko 10,5 metara. Uz to slijede radovi na uređenju obale i riječnog korita te postavljanje zaštite od naplavina.

Četiri plutajuća pontona na Dravi

Novo pristanište projektirano je kao sustav od četiri pontona označena slovima A, B, C i D. Uz njih će se postaviti dva manja poprečna pontona, odnosno fingera, koji će omogućavati privez manjih plovila.

Najveći i najsloženiji je ponton A, sastavljen od dva segmenta. Prvi je približnih dimenzija 12 puta tri metra, dok drugi zauzima prostor približnih dimenzija 12 puta 6,3 metra. Taj će dio, osim za privez, služiti kao prostor za prihvat putnika i prtljage te kao skladište.

Ponton D, dug gotovo 20 metara, predviđen je za privez putničkih plovila. Pontoni će imati aluminijsku konstrukciju i protukliznu hodnu površinu, a projektirani su kao modularni elementi koji se mogu sastavljati, rastavljati i po potrebi izvlačiti iz vode bez razaranja konstrukcije. Pristanište, Belišće | Foto: EOJN

Šest čeličnih stupova, svaki dug 22 metra

Posebno zanimljiv građevinski dio projekta je način sidrenja. Pontonska konstrukcija učvrstit će se pomoću šest čeličnih cjevastih stupova promjera 457 milimetara i debljine stijenke 25 milimetara.

Svaki stup dugačak je oko 22 metra, a minimalna dubina ukopanog dijela iznosi više od deset metara. Upravo će klizna veza pontona s tim stupovima omogućiti da cijelo pristanište vertikalno prati promjene razine Drave, a da pritom ostane stabilno u horizontalnom smjeru. Projektanti su pritom računali s velikim rasponom karakterističnih vodostaja i hidrauličkim opterećenjima. Za proračune je uzeta i brzina toka od 1,5 metara u sekundi.

Most će kliziti po pontonu kako Drava raste i pada

Do plutajućeg dijela pristaništa dolazit će se preko pristupnog mosta dugog približno 10,5 i širokog oko 1,7 metara. S obalne strane bit će zglobno vezan za armiranobetonski sidreni blok, dok će se na strani prema rijeci oslanjati na ponton.

Takvo rješenje omogućava mostu da se prilagođava promjenama vodostaja. Na obali će se izgraditi armiranobetonski blok dimenzija približno 3,35 puta 2,8 puta 1,5 metara.

Pristanište, Belišće | Foto: EOJN

Radit će se i u koritu Drave

Zahvat nije ograničen samo na montažu pontona. Projektom je obuhvaćeno približno 2.020 četvornih metara prostora na desnoj obali Drave u Bistrincima.

Predviđeni su i radovi na uređenju obale i riječnog korita, uključujući stabilizacijski madrac dimenzija 25 puta pet metara. Projektom je propisano da pristanište pri niskom plovidbenom vodostaju ne zauzima više od 30 metara širine riječnog korita od postojeće obale, kako bi se sačuvao prostor potreban za sigurnu plovidbu.

Uz pristanište će biti izveden i sustav za sprječavanje skupljanja naplavina dug oko 28,5 metara, što je posebno važno na rijeci gdje granje i drugi plutajući materijal mogu stvarati probleme uz pontonske konstrukcije.

Od priveza do sigurnosne opreme

Kada radovi završe, pristanište će dobiti i kompletnu potrebnu opremu. Predviđene su bitve i bokobrani za privez, ograda, ulazna vrata, navigacijska rasvjeta, kolutovi za spašavanje, protupožarni aparati i ljestve za izlazak iz vode.

Projekt je izradio osječki Hidroing, dok je investitor Lučka uprava Osijek. Glavni projekt odnosi se na lokaciju na Dravi, na katastarskoj čestici u Bistrincima, a dokumentacija je izrađena još 2022. godine.