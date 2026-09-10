Otvara se mega tržište za hrvatske građevinske tvrtke! Javni poslovi u EU na par klikova, a cijena nije adut

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14:57 479 d 10.06.2025
10. rujan 2026.
Povezane platforme za e-nabavu otvorit će izvođačima lakši pristup EU natječajima, uz manje papirologije i veći naglasak na kvaliteti. Imamo detalje.
Europska komisija (EK) donijela je prijedlog nove uredbe o modernizaciji i pojednostavnjenju okvira EU-a za javnu nabavu radi potpore učinkovitim ulaganjima u javne usluge i infrastrukturu u skladu s ciljevima politike Unije.
Oslanjajući se na opsežna savjetovanja s javnim naručiteljima, poduzećima, sindikatima i civilnim društvom, Komisija predlaže ambicioznu reformu kako bi javna nabava postala jednostavnija, fleksibilnija i učinkovitija. Ističe se, trebala bi pridonijeti dovršetku jedinstvenog tržišta javne nabave, koje čini oko 15 % BDP-a EU-a.
- Javna nabava ključna je za europsko gospodarstvo i svakodnevni život građana, a obuhvaća sve od prometa, infrastrukture i energetskih sustava do škola i zdravstvenih usluga. Očekuje se da će se prijedlogom ostvariti znatne godišnje administrativne uštede od 650 milijuna eura, koje proizlaze iz smanjenja opterećenja za javne naručitelje u iznosu od 80 milijuna eura i za gospodarske subjekte u iznosu od 570 milijuna eura, stoji u priopćenju predstavništva EK u Hrvatskoj.
Predloženi dokument o javnoj nabavi uvodi jednostavniji i usklađeniji okvir objedinjavanjem postojećih pravila u jednu izravno primjenjivu uredbu, čime se smanjuju složenost i administrativno opterećenje. Umjesto pet različitih procedura po kojima se provode natječaji, nova pravila EU-a svode ih na tri što javnim naručiteljima daje veću fleksibilnost, uključujući mogućnost pregovora i uvođenje inovacijskog postupka za razvoj novih rješenja.
Uspostavlja se i jedinstveno digitalno tržište javne nabave s interoperabilnim platformama koje poduzećima omogućuju sudjelovanje u natječajima diljem EU-a prema načelu 'samo jednom'. Tako tvrtke ne bi trebala svaki put iznova dostavljati iste podatke i dokumente kada se javlja na javni natječaj.
Primjerice, hrvatska građevinska tvrtka želi se javiti na natječaj za gradnju ceste u Austriji. Ako je kroz povezani sustav već dostavila određene podatke o tvrtki, potvrde ili druge tražene informacije, sustav bi ih trebao moći ponovno koristiti ili provjeriti iz dostupnih izvora, umjesto da ih izvođač ponovno pribavlja i učitava za svaki natječaj.
Uz sve ovo, novi sustav bi trebao ojačati transparentnost, razmjenu podataka i mehanizme za sprječavanje prijevara. Tako se, kao standard, uvodi dabir ponude prema najboljem omjeru cijene i kvalitete, uz veći naglasak na okolišne, socijalne, inovacijske i sigurnosne kriterije. Dodatno, novi okvir povećava otpornost i sigurnost opskrbnih lanaca te omogućuje zaštitu strateških interesa EU-a u odnosu na treće zemlje.
Predloženim Aktom o javnoj nabavi pravila su jednostavnija i jasnija tako što su tri postojeće direktive o javnoj nabavi i odredbe o javnoj nabavi koje su trenutačno obuhvaćene sektorskim zakonodavstvom objedinjene u jednu izravno primjenjivu uredbu. Time će se stvoriti usklađeniji i predvidljiviji okvir za javnu nabavu, čime će se smanjiti složenost, administrativno opterećenje i nedosljednosti u načinu na koji se pravila primjenjuju s trima postupcima umjesto trenutačnih pet. Kao i složenost i nedosljednost koje proizlaze iz zasebnih zakonodavnih akata i različitih nacionalnih odluka o prenošenju.
Također, novim se okvirom javnim naručiteljima omogućuje veća fleksibilnost, čime se omogućuju pregovori s podnositeljem zahtjeva tijekom postupaka. Potiče bolju provjeru tržišta, pojednostavnjuje administrativne postupke i omogućuje pregovore, čineći javnu nabavu sličnijom privatnoj nabavi. Njime se uvodi i inovacijski postupak za razvoj i nabavu inovativnih rješenja koja još nisu dostupna na tržištu.
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Za pojednostavnjenje i smanjenje administrativnog opterećenja ključno je stvaranje integriranog digitalnog tržišta javne nabave koje se sastoji od međusobno povezanih i interoperabilnih platformi za e-nabavu država članica. Ističe se kako će digitalno tržište pojednostaviti i olakšati nabavu za javne naručitelje. Primjerice, automatskom provjerom kriterija za isključenje. To će poduzećima omogućiti da sudjeluju u postupcima nabave i podnose ponude diljem EU-a putem bilo koje povezane platforme za e-nabavu koja se temelji na načelu 'samo jednom', izbjegavajući ponavljanje zahtjeva za informacije i dokumentaciju.
Ovo bi trebalo omogućiti lakši pristup novim poslovnim prilikama i povećati broj ponuda koje javni naručitelji primaju, čime će se maksimalno povećati potencijal jedinstvenog tržišta. Osim toga, digitalno tržište pojednostavnit će razmjenu podataka među sustavima e-nabave država članica stvaranjem jedinstvenog okvira za upravljanje podacima, čime će se ojačati transparentnost, odgovornost i kapaciteti za borbu protiv prijevara.
Prijedlogom se najbolji omjer cijene i kvalitete (BPQR) čini standardnom metodom dodjele, pri čemu kriteriji kvalitete čine najmanje 30 % regularno, a 50 % za radno intenzivne ugovore, podložno mehanizmu 'usklađivanja ili objašnjavanja'. Javni naručitelji mogu odstupiti od tog pristupa ako objasne kako će se inače osigurati kvaliteta, na primjer minimalnim zahtjevima u pogledu kvalitete.
Javni naručitelji stoga će morati sustavno uzimati u obzir ne samo cijenu, već i kvalitetu, uključujući okolišna, socijalna, inovacijska, sigurnosna i otporna pitanja te pitanja 'europske preferencije'. Imat će potpuno diskrecijsko pravo u pogledu toga koji će se kriteriji kvalitete primjenjivati i u kojem omjeru u pojedinačnim postupcima nabave, pri čemu se prijedlogom nude praktični alati za potporu javnim naručiteljima u tome.
U skladu s preporukama iz Draghijeva izvješća prijedlog odražava sve veću geopolitičku važnost javne nabave. Njime se javnim naručiteljima omogućuje, a u nekim slučajevima i zahtijeva, da uklone rizike povezane sa sigurnošću i javnom sigurnošću Unije ili država članica, osjetljivim informacijama, kibersigurnošću i neprimjerenim utjecajem trećih zemalja.
Nove odredbe o otpornosti i sigurnosti opskrbe primjenjivale bi se na ugovore koji uključuju subjekte povezane s kritičnom infrastrukturom i čiji je cilj poduprijeti diversifikaciju lanca opskrbe, sigurnost opskrbe i pripravnost za krize.
Naposljetku, Uredbom se uvodi horizontalni europski okvir povlastica za javnu nabavu u skladu s međunarodnim pravnim obvezama Unije. Pojašnjava se koji su gospodarski subjekti i proizvodi obuhvaćeni međunarodnim obvezama Unije u području javne nabave i olakšava se njihova provjera. Komisija bi mogla ograničiti takvu pokrivenost ako se analizom pristupa tržištu utvrdi da treća zemlja nije gospodarskim subjektima iz Unije omogućila pravedan pristup tržištu u skladu sa svojim obvezama ili ako su potrebna ograničenja za nevažeću ovisnost o sigurnosti opskrbe ili zaštitu naših interesa gospodarske sigurnosti.
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