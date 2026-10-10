Galerija: HAC-ovo gradilište novog južnog ulaza u Zagreb, bit će spoj na autocestu

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10. listopad 2026.
HAC-ov vijadukt preko Ranžirnog kolodvora projekt je koji će omogućiti otvaranje novog južnog ulaza u Zagreb. Vidjeli smo kako napreduje.
Nakon otvaranja proširene Sarajevske za cestovni promet, ipak se još uvijek ne može reći da je taj prometni pravac novi ulaz u Zagreb. Naime, proširena cesta s po tri trake u oba smjera postat će južni ulaz u grad tek kad se izgradi HAC-ov vijadukt iznad Ranžirnog kolodvora. Dok je Sarajevska bila projekt od 30-ak milijuna eura, kineska tvrtka China Bridge and Corporation od jeseni 2025. gradi novu konstrukciju od 70 milijuna eura, koja će postati spoj na autocestu A11.
Iako je Sarajevska cesta od petka, 2. listopada 2026. godine otvorena za cestovni promet, kad prođete 1,8 kilometara te prometnice nećete izaći iz Zagreba, već ćete se naći na privremenom tramvajskom okretištu. Okretište je granica iza koje se nastavlja uska prometnica (neproširena Sarajevska) koja skreće udesno ako se krećete prema jugu, a točno kod zavoja sve se praši od gradilišta novog HAC-ovog vijadukta. Golemi objekt treba se izgraditi ne bi li Zagreb stvarno dobio novi južni ulaz u Grad.
Izvedba vijadukta krenula je nakon što se, poslije podužeg postupka u javnoj nabavi zbog više žalbi, konačno potpisalo ugovor od 67,3 milijuna eura s odabranim izvođačem, tvrtkom China Bridge and Road Corporation. Naručitelj posla su Hrvatske autoceste.
- Nadamo se da će državno poduzeće HAC što prije završiti vijadukt. Krenuli smo u isto vrijeme, a koliko imam informacije njihov posao trajat će još nekoliko godina. Iako ova cesta neće još neko vrijeme postati novi južni ulaz u grad, imat će funkciju za sve stanovnike, poručio je na otvaranju Sarajevske gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević.
Novi objekt preko Ranžirnog kolodvora krenuo se graditi pred kraj 2025. godine, kada je izvođač započeo pripremne i zemljano-konstrukcijske radove. Do danas, objekt je dobio prvi stup, a na gradilištu se može vidjeti mnoštvo kamiona, prašine i armature koja će se koristiti za podizanje ostatka konstrukcije. Na ulazu u gradilište je građevinska ploča, s koje se može pročitati da se radi po dozvoli izvorno izdanoj još u lipnju 2010., dok su izmjene i dopune odobrene 24. travnja 2024. godine.
Radi se na vijaduktu koji će dosad izgrađenu Sarajevsku cestu povezati sa smjerom A11 od Zagreba do Siska, a izvodi se projekt Instituta IGH. Nadzor na gradilištu provodi In Stria sa sjedištem u Zagrebu, a završetak radova očekuje se tijekom 2029. godine.
Puštanjem vijadukta dugog 700-tinjak metara u promet Zagreb bi konačno dobio još jedan ulaz u grad, no u tom trenutku trebalo bi ukloniti privremeno okretište tramvaja na Sarajevskoj te izvesti novo okretište po izvornom planu. Hoće li u 'poslu' ostati trenutni izvođač pruge, Strabag, ne može se reći.
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