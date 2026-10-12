Ronioci iz cijele Europe dolazit će na Lošinj: Ovo je milijunska transformacija stare otočke vojne baze

Glavnu zgradu Ronilačkog centra s kotlovnicom i barokomorom, ali i objekt starog zapovjedništva te nekadašnji 'Sanitet' i glavni gandar u Malom Lošinju trebalo bi revitalizirati za novu namjenu i za buduće korisnike. Postupci javne nabave koje provodi Ministarstvo unutarnjih poslova procijenjeni su na ukupnu vrijednost od 2,07 milijuna eura, a predviđeno trajanje radova je oko 15 mjeseci. Nakon preuređenja, ovdje će dolaziti ronioci iz čitave Europe, najavljuje se.

Za ronioce u cijele Europe

U travnju 2023. godine, u sklopu suradnje Policijske akademije 'Prvi hrvatski redarstvenik', Zapovjedništva za intervencije i Ureda glavnog ravnatelja policije te uz financijsku potporu Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex), pokrenut je projekt preobrazbe dijela Ronilačkog centra. Uređena je teretana s prostorima prilagođenima specifičnim vrstama treninga, no to je tek manji dio plana dugoročne transformacije kompleksa u Malom Lošinju u obučni centar za ronioce na europskoj razini.

Daljnjim zahvatima planira se osigurati dodatne sportske sadržaje za sudionike budućih nacionalnih i međunarodnih obuka. Pokrenut je i postupak javne nabave kojim se traži tvrtka za sanaciju glavne zgrade s kotlovnicom i barokomorom, kao i zgrada starog zapovjedništva, nekadašnjeg saniteta i hangara. Vrijednost postupka procijenjena je na 2,1 milijuna eura.

Investitor je 'policija'

Kako stoji u projektnoj dokumentaciji, investitor, odnosno MUP, planira rekonstruirati postojeću zgradu hangara i skladišta unutar kompleksa Ronilačkog centra, pri čemu radovi ne bi prelazili gabarite objekta. Hangar se nalazi na području sedam katastarskih čestica, na južnom dijelu centra Kovčanje, u katastarskoj općini Mali Lošinj. Sastoji se od dviju velikih prostorija, navodi se u dokumentaciji.

Ronilački centar ima povećanu potrebu za skladištenjem nove opreme i plovila ključnih za njegov razvoj kao centra izvrsnosti. Postojeća zgrada hangara sagrađena je krajem prošlog stoljeća te je u vrlo lošem i dotrajalom stanju zbog dugogodišnjeg nekorištenja i neodržavanja. Stoga investitor planira obnoviti i osuvremeniti postojeći hangar kako bi bio primjeren za smještaj suvremene opreme i plovila, kao i za obuku polaznika Ronilačkog centra, navodi se u tehničkom opisu.

U preuređenom hangaru u prizemlju će se nalaziti ulazni foaje, sanitarije, dvorana, dvije sobe, skladište i garaža, a na katu poslovni prostor investitora. Takvim novim rasporedom hangar će postati suvremena građevina pogodna za skladištenje visokokvalitetne opreme i obuku profesionalnih polaznika, navodi se u dokumentaciji.

Uređenje objekata i bez građevinske dozvole

Uz hangar je predviđeno i preuređenje saniteta i zgrade zapovjedništva. U prvom slučaju riječ je o postojećem smještajnom objektu 'Stari sanitet' unutar kompleksa, a ni ovdje se radovi ne planiraju izvan postojećih gabarita objekta. Izvodit će se u skladu s Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima, bez građevinske dozvole, a na temelju glavnog projekta. Njima će se moći poboljšati temeljni zahtjevi za građevinu te, radi preuređenja postojeće zgrade, promijeniti njezina organizacija i nenosivi pregradni elementi. Također će se moći dodati vanjski i unutarnji prozori i vrata te izvesti otvori u nosivim zidovima.

Prema arhitektonskom projektu, bez građevinske dozvole preuredio bi se i treći objekt, „Staro zapovjedništvo”. Radovima bi se zgrada prilagodila obavljanju novih djelatnosti, a njezina usklađenost s lokacijskim uvjetima izmijenila bi se u skladu s projektom ureda ZIP Arhitektonski studio. Radovi bi trajali oko 15 mjeseci, a postupak nadmetanja trebao bi uskoro završiti.