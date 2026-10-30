Država poklonila zemljište vrijedno 20 milijuna eura: Širi se jedna od najvećih industrijskih zona u Hrvatskoj

Jedna od najvećih gospodarskih zona u Hrvatskoj uskoro bi se trebala dodatno proširiti. Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o darovanju 38 državnih nekretnina Gradu Bakru, ukupne površine 283.183 četvorna metra, odnosno više od 28 hektara.

Riječ je o zemljištu procijenjene vrijednosti 20,42 milijuna eura, namijenjenom proširenju Industrijske zone Kukuljanovo, jednog od najvažnijih gospodarskih središta Primorsko-goranske županije. Grad Bakar pritom planira dodatna ulaganja od gotovo 26,6 milijuna eura u izgradnju i infrastrukturno opremanje zone. Cilj je stvoriti uvjete za dolazak novih investitora, razvoj industrijskih i logističkih kapaciteta te povećanje broja zaposlenih na čak 10.000.

Zemljište za proširenje

Odluku o darovanju nekretnina na sjednici Vlade predstavio je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, istaknuvši gospodarsku važnost Kukuljanova. Riječ je o zoni koja se prostire na gotovo pet milijuna četvornih metara i u kojoj već radi više od šest tisuća ljudi. Darovanjem državnog zemljišta Grad Bakar dobiva mogućnost nastavka njezina razvoja i pripreme novih površina za gospodarsku namjenu.

Nekretnine se nalaze u katastarskoj općini Kukuljanovo-Nova, a obuhvaćaju zemljišta različitih površina, među kojima su i velike parcele pogodne za daljnje prostorno uređenje. Prema Vladinoj odluci, njihova tržišna vrijednost utvrđena je procjembenim elaboratom izrađenim u srpnju 2026. godine.

– Ovo je vjerojatno najveća gospodarsko-poduzetnička zona u Hrvatskoj, koja se prostire na gotovo pet milijuna četvornih metara i u kojoj radi više od 6.100 radnika, istaknuo je Bačić.

Milijuni za infrastrukturu

Prema obrazloženju Vladine odluke, Grad Bakar za razdoblje od 2026. do 2028. godine planira ulaganja u Industrijsku zonu Kukuljanovo vrijedna 26.579.375 eura. Novac je namijenjen izgradnji i opremanju zone, pri čemu važan dio čini prometna, energetska i komunalna infrastruktura. To uključuje gradnju pristupnih i unutarnjih prometnica, parkirališta i utovarnih rampi, kao i osiguravanje elektroenergetskih priključaka, javne rasvjete te plinske infrastrukture.

Predviđeno je i opremanje zemljišta vodovodnom mrežom, sustavima kanalizacije i odvodnje te komunikacijskom infrastrukturom. Uz izgradnju prometnica planira se i priprema pripadajućih platoa za buduće gospodarske sadržaje. U Industrijsku zonu Kukuljanovo dosad je uloženo oko 35 milijuna eura, a novi investicijski ciklus trebao bi omogućiti aktiviranje dodatnih površina.

industrijska zona Kukuljanovo | foto: Grad Bakar

Tisuće radnih mjesta

Industrijska zona Kukuljanovo danas zauzima ukupno 484 hektara, od kojih se 68 hektara odnosi na infrastrukturu, dok aktivni poslovni subjekti koriste 198 hektara. Prema podacima iz obrazloženja Vladine odluke, još 104 hektara predstavljaju površine slobodne za aktivaciju. U zoni trenutačno posluje 267 poslovnih subjekata koji zapošljavaju ukupno 6.185 radnika.

Među njima su proizvodni pogoni, veliki logistički i distribucijski centri, trgovački lanci te brojne uslužne djelatnosti. Dugoročni plan predviđa povećanje broja zaposlenih na 10.000, što bi značilo gotovo 3.800 dodatnih radnih mjesta u odnosu na sadašnje stanje. Takav rast trebao bi pratiti nastavak infrastrukturnog opremanja i privlačenje novih ulaganja.

Logističko središte regije

Jedan od glavnih razvojnih ciljeva Kukuljanova jest dodatno jačanje njegove uloge regionalnog logističkog i distribucijskog središta. U Vladinu dokumentu posebno se ističe prometni položaj zone, odnosno blizina autocesta A6 i A7, kao i važnost modernizacije željezničke infrastrukture. Planira se jačanje skladišnih kapaciteta i distribucije robe prema srednjoeuropskim tržištima. Istodobno, budući razvoj ne bi se trebao oslanjati isključivo na logistiku i tradicionalnu industriju.

Među prioritetima je privlačenje poduzeća iz sektora informacijskih i komunikacijskih tehnologija te naprednih industrija, osobito onih koje koriste čiste tehnologije i stvaraju visoku dodanu vrijednost. Time se želi dodatno diversificirati gospodarska struktura zone i povećati njezina konkurentnost.

Hala nije sve

Daljnje širenje Kukuljanova uključuje i projekte koji nadilaze izgradnju proizvodnih hala, skladišta i prometnica. Među strateškim smjernicama navodi se poticanje postavljanja solarnih elektrana na krovove industrijskih objekata te primjena načela kružnog gospodarstva. Uz zelenu tranziciju planiran je i razvoj javnih sadržaja koji bi trebali poboljšati kvalitetu života zaposlenih i stanovnika okolnog područja.

U dokumentaciji se tako spominju izgradnja višenamjenske sportske dvorane, modernog dječjeg vrtića i vatrogasnog doma. Namjera je da Kukuljanovo postupno preraste iz prostora namijenjenog isključivo gospodarskim aktivnostima u šire poslovno i društveno središte. industrijska zona Kukuljanovo | foto: Grad Bakar

Rok pet godina

Darovanje državnog zemljišta Gradu Bakru dolazi uz jasno propisane uvjete i rokove. Prema Vladinoj odluci, Grad je dužan darovane nekretnine privesti predviđenoj namjeni u roku od pet godina od sklapanja ugovora o darovanju. To podrazumijeva njihovo infrastrukturno opremanje, nakon čega Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine mora dostaviti odgovarajuće dokaze.

Ako Grad ne ispuni preuzete obveze ili promijeni namjenu zemljišta, ugovor predviđa mogućnost raskida i povrat nekretnina u državno vlasništvo. Dokument također dopušta eventualnu prodaju darovanih nekretnina, ali uz uvjet da se ostvareni prihod koristi za infrastrukturno opremanje zone ili unapređenje poduzetničkog okruženja na području Grada Bakra. Darovanje je dodatno uvjetovano odricanjem Grada od potraživanja prema državi, u skladu s odredbama odluke.

Strateški državni projekt

Zemljišta obuhvaćena darovanjem još su u siječnju 2025. godine proglašena nekretninama od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, a odluka je usklađena sa strateškim dokumentima upravljanja državnom imovinom. U kolovozu 2026. Ministarstvo gospodarstva dalo je prethodnu suglasnost za darovanje, potvrdivši da su ispunjeni propisani uvjeti. Tako su stvorene pretpostavke za prijenos zemljišta Gradu Bakru i nastavak pripreme novih gospodarskih površina.

Ipak, sama odluka o darovanju ne znači da su najavljeni infrastrukturni zahvati već započeli, nego otvara prostor za njihovu realizaciju u idućim godinama. Hoće li Kukuljanovo dosegnuti planiranih 10.000 zaposlenih, ovisit će o dinamici ulaganja, opremanju zemljišta i interesu budućih investitora. S obzirom na postojeći broj poduzeća i planirana ulaganja, riječ je o jednom od značajnijih projekata daljnjeg razvoja poduzetničke infrastrukture u Primorsko-goranskoj županiji.