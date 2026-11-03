Velika potražnja za građevinskim materijalom: Kamenolom na obroncima Papuka planira proizvoditi 300.000 kubika

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10:40 1 d 02.11.2026
03. studeni 2026.
Inter-promet planira povećati godišnji kapacitet kamenoloma za 36 posto, uz više kamionskih prolazaka i raniju sanaciju.
Potražnja za građevinskim materijalom razlog je za planirano povećanje proizvodnje u kamenolomu Batinjska rijeka, na području općine Đulovac u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Tvrtka Inter-promet iz Sirača ondje želi povećati godišnji kapacitet eksploatacije tehničko-građevnog kamena s 220.000 na 300.000 prostornih metara. Riječ je o povećanju od približno 36 posto, unutar postojećeg eksploatacijskog polja površine gotovo 21 hektar.
Projekt je napravio važan korak u pripremi. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje prema kojem za planiranu izmjenu nije potrebno provesti novi postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu ranije propisanih mjera zaštite i praćenja stanja okoliša. Povećanje kapaciteta donijelo bi intenzivniju proizvodnju i više kamionskih prolazaka, ali i raniji završetak eksploatacije.
Prema elaboratu zaštite okoliša, koji je izradila tvrtka Mundo Melius, razlog za povećanje kapaciteta velika je potražnja za građevinskim materijalom, odnosno frakcioniranim i nefrakcioniranim kamenim agregatima.
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Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
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