Velika potražnja za građevinskim materijalom: Kamenolom na obroncima Papuka planira proizvoditi 300.000 kubika

Potražnja za građevinskim materijalom razlog je za planirano povećanje proizvodnje u kamenolomu Batinjska rijeka, na području općine Đulovac u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Tvrtka Inter-promet iz Sirača ondje želi povećati godišnji kapacitet eksploatacije tehničko-građevnog kamena s 220.000 na 300.000 prostornih metara. Riječ je o povećanju od približno 36 posto, unutar postojećeg eksploatacijskog polja površine gotovo 21 hektar.

Projekt je napravio važan korak u pripremi. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje prema kojem za planiranu izmjenu nije potrebno provesti novi postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu ranije propisanih mjera zaštite i praćenja stanja okoliša. Povećanje kapaciteta donijelo bi intenzivniju proizvodnju i više kamionskih prolazaka, ali i raniji završetak eksploatacije.

Godišnje još 80.000 kubika kamena

Prema elaboratu zaštite okoliša, koji je izradila tvrtka Mundo Melius, razlog za povećanje kapaciteta velika je potražnja za građevinskim materijalom, odnosno frakcioniranim i nefrakcioniranim kamenim agregatima.