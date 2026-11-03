Milanski arhitekti o vjetru, kiši i zvuku na novom Maksimiru: 'Postoji mogućnost pomičnog krova'

Idejni tvorci odabrane arhitektonske ideje novog stadiona Maksimir i SRC Svetice konačno su stigli u Zagreb i stali pred medije i studente Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Tommaso Fantini i Alberto Rossi iz ureda VG 13 pred brojnom publikom u auli fakulteta osvrnuli su se na neka od gorućih pitanja u javnosti, od prodora kiše i vjetra, do pitanja statike.

I uz brojna pojašnjenja, zaključak im ostaje - ovo je tek konceptualno rješenje koje čeka ozbiljne dorade. Osim ako, kako je na kraju dodala predsjednica DAZ-a Ana Boljar, ne dođe do poništenja natječaja, ali tu temu arhitekti nisu smjeli komentirati.

Vjetar, kiša i statika - glavna pitanja otvorena doradi

Tommaso Fantini i Alberto Rossi stigli su u Zagreb predstaviti projekt koji je dijelu javnosti sporan. Najviše su zabrinjavali otvoreni krajevi tribina koji bi, kako su strahovali neki, mogli u konstrukciju pustiti hladnoću i kišu, a ne zadržati zvuk. No, arhitekti su spremno odbacili takve ideje.

Kako su rekli vezano za zvuk, krenuli su surađivati s Buromilanom, uglednom tvrtkom za integrirano inženjerstvo i projektiranje. S inženjerima, dodali su, surađuju i po pitanju strukture odnosno konstrukcije stadiona. Prema dosadašnjim analizama, kažu, funkcionira, no na ideji nastavljaju raditi kako bi bila što bolja.

Općenito, kratko se osvrnuvši na to da problema neće biti ni s kišom, ni sa zvukom, a ni s hladnoćom, arhitektima je konačna poruka bila - ovo je ipak tek konceptualno rješenje. Na njemu se tek treba raditi i dorađivati ga - a glavna novost mogao bi biti pomični krov, o kojemu je govorio Fantini. Kako je rekao, poslužio bi za 'ekstremne uvjete'. Pokazali su vizualizaciju na kojoj se vidi kako bi se kod jače kiše koja pada prema unutrašnjosti stadiona odnosno gledateljima mogao pomaknuti krov, no to je - kao i statika, pitanje koje arhitekti namjeravaju doraditi. Faze razrade ideje | Foto: Bauštela.hr

Inspirirali ih Turina i odnos s prirodom

Na samom početku su se osvrnuli na to da im je velika inspiracija bio odnos zadane lokacije s prirodom Maksimira koja se 'prelijeva' u predio na kojemu bi se gradio novi stadion, ali i sportsko-rekreacijski centar. Kako su naveli, za njih je proučavanje grada bio početak i ključan dio projekta.

- Za nas je urbani plan stigao iz mjesta. Razmišljali smo o šumi koja se 'spušta' u grad i iz toga smo došli do ideje. Sve zajedno pomoglo nam je osmisliti razvoj prostora, rekao je Fantini.

Podsjetio je da se 'masterplan' na kojemu su radili sastoji od sedam zgrada te da im je osim stadiona bilo važno kretanje cjelokupnim prostorom i njegova funkcionalnost. Po pitanju stadiona, arhitekti su, naravno, istaknuli i Turinino nasljeđe.

- Turina je osmislio tribine kroz koje cirkulira zrak, a daju optimalan pogled sa svakog dijela stadiona. Nijedno sjedalo kod nas nije otvoreno kiši. S jednim važnim elementom gradimo zgradu, rekao je Rossi o tom dijelu, a arhitekti su predstavili i kako se njihova ideja mijenjala kroz vrijeme. Naime, neke od faza uključivale su im i stadion zatvorenih tribina, ali su na koncu došli do dogovora o tome da, uzimajući u obzir vremenske uvjete i druge mjere 4. kategorije UEFA-e, tribine ipak ostavljaju otvorene na uglovima.

'Pratili smo natječaj'

Arhitekti se nisu izravno osvrnuli na to što je u Programu natječaja kao jedan od uvjeta navedena 'koherentnost tribina'. U dva navrata su istaknuli da su se 'držali natječaja', a na kraju predavanja od studenata Fakulteta dobili su gromoglasan pljesak.



Što se tiče žalbi kao stranke u postupku nisu mogli govoriti o tom dijelu. Došli su predstaviti idejni dio, rekao je o tom pitanju na početku moderator Marko Alavanja.