Semafor budućnosti na važnoj cesti prema riječkoj luci: Prati kolone, a prebrzima pali crveno

Na raskrižju državne ceste DC403 i Lučke spojne ceste kod riječkog kontejnerskog terminala ugrađen je pametni semaforski sustav. Kamerama prati vozila i duljinu kolona te prema prometu prilagođava trajanje zelenog svjetla. Ima i dodatnu funkciju koja bi vozače trebala potaknuti na sporiju vožnju: onima koji prekorače dopuštenu brzinu na raskrižju može upaliti crveno.

Kako je priopćila Lučka uprava Rijeka, radovi na ugradnji su završeni, a semafori trenutačno rade u režimu treptajućeg žutog svjetla. Puštanje u redoviti rad najavljeno je za drugu polovicu sljedećeg tjedna.

Novo rješenje za uključivanje kamiona

Raskrižje je dosad bilo regulirano prometnim znakovima. Zbog velikog udjela teških teretnih vozila koja dolaze iz kontejnerskog terminala uključivanje na državnu cestu bilo je otežano, osobito tijekom većih prometnih opterećenja.

Novi sustav trebao bi olakšati upravljanje tim prometnim tokovima i povećati sigurnost. Investitor je Lučka uprava Rijeka, dok je prometno rješenje projektirala i radove izvela zagrebačka tvrtka TRAF SIGNAL. Ugrađen je semaforski uređaj iz vlastite proizvodnje te tvrtke, uz njezinu upravljačku tehnologiju.

semafor | foto: Freepik

Što zapravo znači pametni semafor?

Kod semafora s fiksnim programom trajanje zelenog svjetla unaprijed je određeno. Pametni sustav poput riječkog prikuplja podatke o stvarnom prometu i prema njima prilagođava rad.

Videodetekcija prepoznaje vozila koja prilaze raskrižju, utvrđuje njihovu prisutnost na zaustavnim crtama i prati duljinu kolona. Pritom razlikuje osobne automobile, kamione, autobuse i motocikle.

Na temelju tih podataka uređaj određuje trajanje zelenog svjetla i upravlja propuštanjem pojedinih smjerova. Cilj je smanjiti situacije u kojima vozači čekaju dok na drugom pravcu nema vozila, kao i nepotrebna zaustavljanja.

Prebrza vožnja može donijeti dodatno čekanje

Posebnost riječkog sustava jest praćenje brzine vozila koja se približavaju raskrižju. Ako prepozna prekoračenje dopuštene brzine, sustav može prilagoditi rad tako da vozača dočeka crveno svjetlo.

Pritom se, naglašavaju iz Lučke uprave Rijeka, poštuju propisana sigurnosna vremena. Prebrza vožnja tako može rezultirati dodatnim zaustavljanjem i čekanjem. Svrha ove funkcije je preventivno smirivanje prometa. To je posebno važno na lokaciji na kojoj se kamioni uključuju na državnu cestu, a pješaci prelaze kolnik.

Prvih 30 dana za dodatno podešavanje

Nakon puštanja u redoviti rad slijedi razdoblje praćenja. Tijekom prvih 30 dana sustav će prikupljati podatke o prometnom opterećenju, vrstama vozila i prometnim tokovima.

Ti će podaci poslužiti za dodatnu analizu i optimizaciju rada semafora. Tako će se njegovo upravljanje moći dodatno prilagoditi stvarnim uvjetima na prilazu terminalu.