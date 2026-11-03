Div od 522 tone dosegnuo 100.000 radnih sati: Nakon 16 godina još kopa u rudniku

Sto tisuća radnih sati brojka je koju ne doživi svaki stroj, osobito kada mu je posao svakodnevno kopanje i utovar u rudniku. Upravo je tu granicu dosegnuo Hitachijev golemi hidraulični bager EX5500-6 u rudniku ugljena Moatize u Mozambiku. Isporučen je u lipnju 2010., a u srpnju 2026. njegov je brojač stigao do impresivne prekretnice. Nakon više od 16 godina rada stroj je i dalje u pogonu.

Sto tisuća sati i još kopa

Rudnikom Moatize u pokrajini Tete upravlja tvrtka Vulcan Mozambique. Radi se 24 sata dnevno, a složen oblik ležišta ugljena dodatno otežava planiranje i izvođenje iskopa. Takvi uvjeti traže pouzdanu opremu, ali i dobro organizirano održavanje.

Koliko je zapravo 100.000 sati? Kada bi ih bilo moguće odraditi bez ijednog prekida, odgovarali bi razdoblju duljem od 11 godina. Ovaj ih je bager prikupio tijekom više od 16 kalendarskih godina, uz održavanje i zastoje koji prate eksploataciju rudarskih strojeva.

Postignuće je obilježeno svečanošću, na kojoj je sudjelovalo približno 80 predstavnika rudnika i Hitachijeve grupacije. Priznanje je pritom odano operaterima, inženjerima i osoblju zaduženom za održavanje.

Hitachijev bager 'odradio' 100.000 radnih sati | Foto: Hitachi, press

Dva motora za diva od 522 tone

EX5500-6 pripada kategoriji rudarskih bagera, a njegove dimenzije najbolje objašnjavaju zašto. Prema tvorničkom katalogu, radna masa dizelske izvedbe iznosi približno 522 tone, i to u konfiguraciji s čeonom ili dubinskom lopatom.

Pokreću ga dva Cumminsova dizelska motora, svaki bruto snage 1.044 kilovata. Zajedno razvijaju 2.088 kilovata, odnosno prema tvorničkim podacima ukupno 2.800 HP. Takav je pogon namijenjen zahtjevnom iskopu i utovaru velikih količina materijala.

Rad motora i hidrauličnih pumpi usklađuje elektronički sustav E-P Control, koji njihovu snagu prilagođava trenutačnom opterećenju. Navedene specifikacije odnose se na katalošku izvedbu modela; objava o rudniku ne navodi kompletnu konfiguraciju konkretnog stroja.

Žlica prima do 29 kubika

U izvedbi s čeonom lopatom katalog navodi obujam žlice od 27 prostornih metara, dok dubinska lopata ima žlicu obujma 29 prostornih metara prema standardu SAE/PCSA. To pokazuje razmjere posla za koji je ovaj stroj projektiran: iskop i punjenje velikih rudarskih kamiona.

Konstrukcija je prilagođena teškim uvjetima, uz robusno podvozje i visoko postavljene pogonske motore gusjenica radi zaštite od kamenja. Kabina ima klimatizaciju s nadtlakom za smanjenje prodora prašine, a zaslon operateru prikazuje radne parametre i upozorenja.

Hitachijev bager 'odradio' 100.000 radnih sati | Foto: Hitachi, press

Servis prati stroj na terenu

Dugovječnost ovog bagera prati stalna tehnička podrška. Hitachijeva tvrtka u Mozambiku osigurava održavanje, popravke, rezervne dijelove i pomoć na lokaciji.

U rudniku trenutačno radi pet Hitachijevih velikih hidrauličnih bagera i 14 rudarskih kamiona. EX5500-6 sa šesteroznamenkastim brojem radnih sati tako ostaje dio aktivne flote, a njegovo iskustvo pokazuje koliko su uz konstrukciju stroja važni servis i ljudi koji se o njemu brinu.