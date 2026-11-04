Ovo se ne događa često: Nekoliko dana bit će zatvoren pješački pothodnik, zbog hidromodeliranja

Pješački pothodnik na raskrižju dviju prometnih cesta - Selske i Gradišćanske ulazi u poodmaklu fazu sanacije. Sanira se zbog dotrajalosti, a novi zahvati na stropu traže zatvaranje objekta za pješake - u više navrata na po nekoliko sati, javljaju iz Grada Zagreba.

Bliži se kraj sanacije

Radi se ne o početku radova, već o kraju zahvata na pješačkom pothodniku na uglu dviju važnih zagrebačkih prometnica. Objekt se uređivao, a radovi su došli do faze hidromodeliranja stropa. Zbog tog zahvata, tri dana - od četvrtka 5. do nedjelje 8. studenoga, a potom i od četvrtka 12. do nedjelje 15. studenoga, u razdoblju između 9 i 14.30 sati, odnosno subotom i nedjeljom od 8.30 i 15.30 bit će zatvoren za pješake.

- Zbog sigurnosti pješaka, tijekom izvođenja radova pothodnik će biti privremeno zatvoren, javljaju iz Grada Zagreba.

Bit će alternativni prolazi

Podsjetili su kako se u pothodniku rade sanaciju zidova i stropa, zamjena dotrajalih kamenih stepenica, sanaciju oborinske odvodnje. Radovi uključuju i sanaciju ograde i rukohvata te asfaltiranje pothodnika.

- Tijekom zatvaranja, građane molimo da za prijelaz željezničke pruge koriste pješački prijelaz Vodovodna/Magazinska ili podvožnjak na Zagrebačkoj cesti, istaknuli su iz grada, zahvalivši građanima na strpljenju.

Promjene na još jednom raskrižju

Napominjemo, uz ove radove, Grad Zagreb je započeo i ranije planiranu rekonstrukciju raskrižja Selske i Horvaćanske. Taj projekt podijeljen je u dvije faze.

U prvoj se uređuje oko 140 metara ceste, što bi trebalo završiti do 14. studenoga. Uz to se gradi nova pješačko-biciklistička staza, a bit će odvojena zelenim pojasom, a i mijenja se organizacija prometnih traka i smanjuje se širina kolnika. Isto tako će se ukinuti oko 20 nelegalnih parkirnih mjesta koja su godinama zauzimala kako prometne trake, tako i ugibalište. Za vrijeme radova iz Selske se neće moći skrenuti u Horvaćansku.

U drugoj fazi, glavnoj rekonstrukciji, jedna prometna traka u Selskoj postala bi žuta - isključivo za autobuse. Tramvajsko stajalište Knežija bi se pomaknulo iza raskrižja, i dobilo bi novu nadstrešnicu, a na sjevernoj strani Selske uredilo bi se i novo stajalište. Ovaj dio planiran je za iduće ljeto.