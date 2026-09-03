Svi hoće 'zelene' eure! Samo u jednom danu stiglo čak 8.500 prijava za elektrane, dizalice i baterije

Fond je otvorio poziv vrijedan 38 milijuna eura, a već prvog dana zabilježen je ogroman odaziv građana. Hoće li biti novca za sve?

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jučer je u 9 sati otvorio prijave na javni poziv vrijedan 38 milijuna eura, namijenjen građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku neovisnost svojih kućanstava. Sufinancira se ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a prvi put građanima su dostupni i poticaji za baterijske sustave za pohranu električne energije.

Već prvi dan prijave pokazao je ogroman interes Hrvata za ulaganje u održivost svojih domova. Zaprimljeno je oko 8.500 prijava. Građani su sufinanciranje zatražili za oko 7.700 fotonaponskih elektrana i 1.250 dizalica topline, a 1.330 je sredstva zatražilo i za ulaganje u baterijske sustave, doznajemo iz Fonda za zaštitu okoliša.

Raste interes

Iz Fonda za zaštitu okoliša kažu kako je se osjeća rast interesa građana u obnovljive izvore energije.

- Ovako velik odaziv još jednom potvrđuje rastući interes građana za vlastitu proizvodnju energije i povećanje energetske neovisnosti kućanstava. Kroz dosadašnje programe, Fond je već sufinancirao ugradnju oko 15 tisuća fotonaponskih elektrana diljem Hrvatske, a s poticanjem ulaganja u OIE nastavlja i dalje. U iduća dva mjeseca planira se objaviti još jedan poziv, namijenjen građanima koji su svoje fotonaponske elektrane ugradili i pustili u pogon između prosinca 2025. i srpnja 2026. godine, poručuju iz Fonda.

Grijanje | Foto: Pexels

Prijave u tijeku

Ističe se i kako je javni poziv još uvijek otvoren. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem kroz sustav eFZOEU, kojem se pristupa putem sustava e-Građani.

- Potrebno je ispuniti prijavni obrazac i učitati svu dokumentacija, poput dokaza vlasništva, prebivališta, ponuda i ostale tehničke dokumentacije propisane pozivom. Naravno, za ostvarivanje više stope sufinanciranja treba dokazati i ispunjavanje kriterija vezanih uz dohodak kućanstva, objašnjavaju iz Fonda.

Uvjeti natječaja

Podsjećamo, sufinanciranje je dostupno vlasnicima obiteljskih kuća koji u njima imaju prebivalište. Nepovratno se može dobiti i do 50 posto investicije u neki od sustava korištenja obnovljivih izvora energije ili sustava za pohranu energije.

Fotonaponske elektrane se sufinanciraju s do 6.000 eura, odnosno do 600 eura po kilovatu instalirane snage, dok se za ugradnju dizalice topline može dobiti do 6.250 eura, a za baterijski sustav do 5.600 eura, odnosno do 350 eura po kilovatsatu kapaciteta.

Za kućanstva u riziku od energetskog siromaštva osigurana je stopa sufinanciranja od 70%. Takvi korisnici mogu dobiti do 8.750 eura za dizalicu topline, do 8.400 eura za fotonaponsku elektranu te do 7.840 eura za baterijski sustav.