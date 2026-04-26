Top projekt u Istri i to za 'bagatelu': Prostor oko legendarne vjetrenjače pretvara se u park i tržnicu

Trenutačno je u tijeku potraga za izvođačem radova, što znači da bi realizacija projekta uskoro mogla započeti.

Na zahtjev investitora, kompanije Buža iz Medulina pokrenuta je izrada projekta uređenja javne tržnice na području Gornjeg Malina, jedne od vizualno prepoznatljivijih, ali danas infrastrukturno zapuštenih točaka u naselju. Riječ je o prostoru smještenom uz rivu i marinu, na rubu kampa Medulin, koji trenutačno funkcionira kao neuređena zelena površina s travnjakom i borovima, bez jasne organizacije sadržaja i adekvatne komunalne opremljenosti. U obuhvatu se nalazi i sama građevina Malin, legendarna vjetrenjača kružnog tlocrta s kamenim zidovima i drvenom krovnom konstrukcijom, čije je stanje dotrajalo i zahtijeva sanaciju, uz obvezno uključivanje konzervatorskih uvjeta.

Točnije, ovo pitoreskno istarsko mjesto će za 'bagatelu' od 68.000 eura dobiti park, šetnicu i prostor tržnice. Trenutačno je u tijeku potraga za izvođačem radova, što znači da bi realizacija projekta uskoro mogla započeti.

Od zapuštene površine do uređenog javnog prostora

Projekt zahvata ukupno oko 2.800 četvornih metara, pri čemu se većina odnosi na prvu fazu uređenja. Građevna čestica formalno se ne utvrđuje jer se radi o zahvatu u prostoru javne namjene unutar sportsko-rekreacijske zone. Fokus prve faze je na formiranju funkcionalnog i infrastrukturno opremljenog prostora koji objedinjuje park, tržnicu i servisne sadržaje, dok se druga faza odnosi na arheološka istraživanja i obnovu same vjetrenjače Malin.

U postojećem stanju prostor nema jasno definirane komunikacije ni kvalitetno riješene površine. Pristupi su improvizirani, a dio uz sjeveroistočni rub zauzima montažni objekt koji služi kao javni sanitarni čvor. Upravo zato projekt kreće od temeljne reorganizacije prostora, uz jasno razdvajanje funkcionalnih zona i uspostavu logične pješačke mreže. Uređenje prostora oko Melina, Medulin | Foto: Općina Medulin, eojn

Park, tržnica i nova organizacija prostora

Prva faza zahvata obuhvaća uređenje parka između postojeće šetnice i prometnice prema marini. Predviđa se formiranje travnjaka s klupama i zonama za boravak, uz jasno definirane pješačke staze koje povezuju sve sadržaje. Posebno je važna veza s Donjim Malinom, koja će se ostvariti pješačkom stazom izvedenom kombinacijom opločnika i šljunka, uz hortikulturno uređenje koje dodatno naglašava vizualni kontinuitet prostora.

S druge strane šetnice planira se zona tržnice, zamišljena kao fleksibilan prostor za postavu stolova i štandova. Površina će biti travnata, ali s jasno definiranim komunikacijskim pravcima koji omogućuju nesmetano kretanje korisnika i opskrbu. Istočni rub obuhvata rezerviran je za plato s kioscima, gdje se predviđa postavljanje četiri montažna objekta dimenzija približno 4 x 3 metra. Taj dio bit će izveden u betonskim opločnicima kako bi se osigurala trajnost i otpornost na opterećenje.

Na južnom dijelu zone planirana je servisna površina, izvedena u rizli, čime se postiže ravnoteža između funkcionalnosti i prirodnog izgleda. Paralelno s time osigurava se i vatrogasni pristup koji prolazi kroz zapadni dio zahvata i dijeli prostor mediteranskog vrta, zamišljenog kao tampon zona između marine i Malina. Vrt će biti oblikovan kroz elemente s autohtonim biljem, uz minimalne građevinske intervencije.

Uređenje prostora oko Melina, Medulin | Foto: Općina Medulin, eojn

Druga faza i tehničko uređenje zahvata

Druga faza projekta usmjerena je na samu građevinu Malin i njezinu neposrednu okolinu. Predviđa se formiranje zaštitnog pojasa širine sedam metara unutar kojeg će se provoditi arheološka istraživanja. Nakon njihove provedbe slijedi prezentacija nalaza, kao i sanacija i rekonstrukcija same građevine, uz dodatno osvjetljenje i završno uređenje tog dijela prostora.

S tehničke strane, projekt se oslanja na standardne, ali provjerene građevinske postupke. Iskopi i nasipi izvode se prema projektiranim kotama, uz strogu kontrolu tolerancija i osigurano odvodnjavanje u svim fazama radova. Nosivi slojevi za opločene površine izvode se od drobljenog kamenog materijala uz propisano sabijanje i kontrolu zbijenosti, na koje se potom polažu završni slojevi opločenja, ovisno o funkciji pojedine zone.

Šetnice i pristupne staze izvode se betonskim opločnicima različitih tipologija, dok se rubovi definiraju betonskim rubnjacima postavljenima u zemljovlažni beton. Površine izvan glavnih komunikacija hortikulturno se uređuju, uz travnjake i mediteranski vrt, dok se arheološki pojas oko Malina tretira kao posebna zona obložena geotekstilom i nasuta rizlom.