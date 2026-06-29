Ispod Baltika nastaje najduži uronjeni tunel na svijetu: Gotov je velik dio ulaza s njemačke strane

Tunel Fehmarnbelt spojit će Dansku i Njemačku ispod mora, skratiti putovanja i postati najduži uronjeni tunel na svijetu.

Na granici Danske i Njemačke već se neko vrijeme gradi podmorski tunel Fehmarnbelt, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Europi. Vrijednost ovog pothvata iznosi 7,1 milijardu eura, a kada bude dovršen, tunel dug 18 kilometara spojit će danski otok Lolland s njemačkim Fehmarnom.

Riječ je o projektu koji će stvoriti potpuno novu prometnu vezu između dviju zemalja i značajno skratiti putovanje između Hamburga i Kopenhagena. Osim što je važan za lokalni promet, Fehmarnbelt je i dio šire europske prometne priče jer povezuje Skandinaviju sa središnjom i južnom Europom.

Projekt je nedavno obišlo više ministara prometa, čime je još jednom naglašena njegova politička, gospodarska i infrastrukturna važnost za Dansku, Njemačku i cijelu Europu.

Gradilište na dvije strane granice

Posjet je započeo na njemačkoj strani, kod budućeg portala tunela u blizini Puttgardena. Ondje su ministri upoznati s napretkom radova na njemačkom dijelu projekta.

Prema dostupnim informacijama, oko 90 posto budućeg 600 metara dugog ulaza u tunel na Fehmarnu već je dovršeno. Time je njemačka strana projekta ušla u vidljivu fazu, u kojoj se sve jasnije ocrtava budući ulaz u jedan od najvažnijih europskih infrastrukturnih objekata.

Nakon obilaska njemačkog portala, delegacija je posjet nastavila u Rødbyhavnu, na danskom otoku Lollandu, gdje se nalazi tvornica tunelskih elemenata.

tunel Fehmarnbelt | Foto: Femern

Elementi dugi 217 metara proizvode se u Danskoj

Jedan od tehnički najzanimljivijih dijelova projekta je proizvodnja velikih tunelskih elemenata. Svaki element dug je 217 metara, a proizvodi se u posebnoj tvornici u Rødbyhavnu.

Nakon završetka proizvodnje, elementi se preko bazena premještaju u radnu luku. Odatle se, uz pomoć posebno izgrađenog plovila, tegle prema Fehmarnbeltu, gdje se zatim uranjaju na morsko dno i spajaju u buduću tunelsku cjelinu.

U svibnju je uronjen prvi od ukupno 89 tunelskih elemenata, a uskoro se očekuje i uranjanje drugog. Upravo ta metoda gradnje čini Fehmarnbelt jednim od najambicioznijih i tehnički najzahtjevnijih prometnih projekata u Europi. tunel Fehmarnbelt | Foto: Femern

Projekt koji mijenja putovanje između Hamburga i Kopenhagena

Kada bude izgrađen, tunel Fehmarnbelt postat će najduži uronjeni tunel na svijetu. U njemu će se nalaziti dvije elektrificirane željezničke pruge i četiri prometne trake autoceste.

Najveća promjena osjetit će se u vremenu putovanja. Dosadašnji trajektni prijevoz između Danske i Njemačke, koji može trajati do sat vremena, zamijenit će se desetominutnim putovanjem automobilom kroz tunel. Vlakom će prolazak trajati oko sedam minuta.

Tunel će omogućiti neprekidan promet, neovisan o vremenskim uvjetima, a duž trase predviđene su sigurnosne trake i izlazi za hitne slučajeve. Time projekt nije samo pitanje brzine i povezanosti, nego i sigurnosti i pouzdanosti prometa. tunel Fehmarnbelt | Foto: Femern

Europski koridor između sjevera i juga

Fehmarnbelt ima važnu ulogu u europskom prometnom koridoru Scan-Med, koji povezuje Skandinaviju sa središnjom i južnom Europom. Zbog toga projekt nadilazi lokalni značaj i postaje jedna od ključnih karika u europskoj prometnoj mreži.

Njemački savezni ministar prometa Patrick Schnieder istaknuo je da je riječ o ključnom projektu za europsku infrastrukturu. Posebno ga se, rekao je, dojmila veličina tunelskih elemenata i inženjersko znanje kojim se ovako složena građevina realizira.

Prema njegovim riječima, Fehmarnbelt će Njemačku i Dansku dodatno povezati gospodarski i politički, a korist će imati ne samo ljudi na Fehmarnu i Lollandu, nego i šire područje Danske, Njemačke i Europe. tunel Fehmarnbelt | Foto: Femern

Više od tunela

Danska ministrica za urbana i ruralna pitanja te promet Signe Munk naglasila je da je prekogranična suradnja u Europi važnija nego ikad. Fehmarnbelt Link, kako je poručila, pokazuje što se može postići zajedničkim radom. Projekt bi trebao potaknuti razvoj cijele regije, posebno Lollanda, gdje sama gradnja i buduće turističke mogućnosti otvaraju prostor za rast i nove prilike.

Slično razmišlja i ministar prometa Schleswig-Holsteina Claus Ruhe Madsen, koji projekt vidi ne samo kao europski nego i kao regionalni projekt. Prema njemu, Schleswig-Holstein dobiva priliku pozicionirati se kao dio nove, snažne prekogranične regije, uz dodatni potencijal za razvoj turizma.

Direktor projekta iz tvrtke Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen, ocijenio je posjet ministara jasnim signalom političke potpore. Naglasio je da je Fehmarnbelt projekt međunarodnog značaja koji je moguć zahvaljujući bliskom partnerstvu Danske i Njemačke.