Više od 70 posto trase bit će mostovi i tuneli: Susjedi grade obilaznicu uz more od 200 milijuna eura

U susjednoj Crnoj Gori planirana je velika prometna transformacija. U sljedećih pet godina gradit će se na više lokacija diljem zemlje, a prema najnovijim informacijama, Budva bi napokon trebala dobiti dugo iščekivanu obilaznicu. Nakon što je koncem prošle godine raspisana javna nabava, sada je poznat i odabir projektanta i izvođača radova.

Kompanija Monteput donijela je odluku o izboru projektanta i izvođača radova na brzoj prometnici duž Crnogorskog primorja, za dionicu Markovići - Lastva Grbaljska, odnosno prvu fazu obilaznice Budve. Za realizaciju ovog značajnog infrastrukturnog projekta izabran je konzorcij koji čine kompanije Briv Construction, Hering, Herc gradnja, Shandong i IPSA Institut Sarajevo.

Ponuđena cijena za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova iznosi 196.257.041,22 eura, dok je rok za završetak 48 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Tender za ovaj projekt raspisan je krajem listopada prošle godine, a trajao je do kraja veljače.

Obilaznica bi trebala rasteretiti Budvu

Izgradnja brze prometnice, koja će povezivati magistralne ceste Podgorica - Budva i Budva - Tivat, trebala bi imati višestruki značaj za prometnu infrastrukturu Crne Gore. Projekt će omogućiti izmještanje tranzitnog prometa iz urbanog središta Budve, smanjenje prometnih gužvi i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu.

Obilaznica Budve godinama se ističe kao jedan od ključnih infrastrukturnih zahvata na crnogorskom primorju, posebno zbog velikih sezonskih opterećenja i čestih zastoja u turističkoj sezoni. obilaznica Budve | Foto: Optimus Project Facebook, Vlada CG

Četiri mosta i dva tunela

Dionica prolazi kroz dijelove općina Kotor i Budva, a duga je oko osam kilometara. Počet će na petlji Lastva Grbaljska, koja se veže na magistralnu cestu M1, a završiti na petlji Markovići, odnosno na vezi s cestom M10.

Na ovoj dionici planirana je izgradnja četiri mosta ukupne duljine oko 1.400 metara, kao i dva dvocijevna tunela ukupne duljine oko 4.300 metara. To znači da će više od 70 posto trase činiti zahtjevni objekti, odnosno mostovi i tuneli.

Izgradnja obilaznice oko Budve smatra se projektom od izuzetne važnosti za Crnu Goru jer bi trebala omogućiti brže, sigurnije i učinkovitije prometno povezivanje primorja te pridonijeti jačanju regionalne povezanosti.

obilaznica Budve | Foto: Optimus Project Facebook, Vlada CG

Crna Gora planira 623 kilometra autocesta i brzih cesta

Uz obilaznicu Budve, Crna Gora najavila je niz velikih infrastrukturnih i građevinskih projekata. Među njima se posebno ističe plan prema kojem bi država do 2040. godine trebala dobiti čak 623 kilometra autocesta i brzih cesta, ako se realiziraju aktivnosti predviđene novim Prostornim planom, koji je Vlada prije nekoliko mjeseci usuglasila i proslijedila Skupštini na usvajanje.

Premijer Milojko Spajić još je početkom 2023. najavio ambicioznu cestovnu mrežu koja bi obuhvaćala oko 480 kilometara novih pravaca, uz procijenjeni trošak veći od osam milijardi eura. Iako je tada planirana kraća mreža, očekivalo se da će većina projekata biti dovršena do kraja 2030. godine.

Nova verzija Prostornog plana predviđa širu cestovnu mrežu i koridore širine od 600 do 1.000 metara, dok će se točna izvedba definirati kroz detaljna idejna rješenja. Državna kompanija Monteput već je raspisala nekoliko javnih natječaja za izradu tehničke dokumentacije prema postojećim smjernicama.