Na prodaju pet parcela u tramvajskoj zoni: Nude se kvadrati za novi sportski centar, cijena na upit

Netom nakon oglašavanja prodaje sportskog kompleksa na Trešnjevki, naišli smo na zanimljiv oglas. Parcele sportske namjene navodno su u zoni tramvaja.

Da se prodaje veliki zagrebački sportski kompleks na top lokaciji na Trešnjevki pisali smo prije samo nekoliko dana. Kako smo naveli, u pitanju je 7.000 kvadrata koji će uskoro u dražbu za oko 3 milijuna eura.

A što ako ne želite kupiti kompleks, već ga urediti sami, u manje izgrađenom dijelu grada? Upravo smo na Facebooku naišli na oglas u kojemu se prodaje pet parcela na oko 10.200 četvornih metara sportske namjene po cijeni koja ostaje tajna do poziva. Da sve bude bolje, navedeno je da se nalazi u tramvajskoj zoni, u Dubravi.

Pet parcela za sport

U javnoj grupi na Facebooku, Nekretnine Zagreb, u kojoj više od 27 tisuća članova može objaviti da traži ili prodaje stan, zemljište, ili kuću, u veljači se pojavio zanimljiv post.

- Ako tražite manju parcelu - ovo nije to. Ako tražite temelj za ozbiljan sportski projekt u gradu - javite se, završava oglas.

Prema ostatku oglasa, prodaje 'rijetku, urbanu sportsku poziciju u gradu'. Riječ je o površini oznake R1, koja stoji za sportsku namjenu s gradnjom, a prema oglasu se nalazi u tramvajskoj zoni. Tek manji dio, piše dalje, oko 500 od ukupno 10.200 četvorna metra, je u građevinskoj zoni, a riječ je o pet parcela koje se, nastavlja, prodaju isključivo u kompletu.

Kombinacija sportske i građevinske zone

Kao ideju, korisnik koji postavlja objavu navodi na zemljištu predlaže gradnju sportskog centra, a smatra da je prostor idealan za sadržaje kao što su padel, tenis, i generalno za multifunkcionalne terene. Smatra da bi ovdje uspio sportsko-rekreacijski kompleks, pri čemu 'R1 daje okvir, a M1 dio logičnu podršku projektu'.

Na kraju objave, ostavlja broj za više informacija pa i cijenu koja nije javno objavljena, već će ju 'na upit' čuti tek ozbiljno zainteresirani. Ipak se zna da je lokacija na istoku Zagreba, a vjerojatno najveći plus je blizina tramvaja koju se spominje, ali nije navedeno koliko je tramvaj točno udaljen, kao ni o kojem je točno kvartu riječ.

- Ovo je ponuda za one koji razumiju prostor, zonu i potencijal, zaključuje korisnik u objavi, dodajući, kako se čini, AI ilustraciju koja oslikava kako bi, uz odgovarajućeg investitora, oglašeni kvadrati u budućnosti mogli izgledati.

Prodaja sportskog centra na Trešnjevki

Podsjetimo, prije nekoliko dana, pisali smo o prodaji postojećeg sportskog kompleksa Concordia, u Klanječkoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevki. Za kompleks na oko 7.000 četvornih metara sa sportskom dvoranom, teniskim terenima, parkiralištem i dvorištem je procijenjeno da vrijedi 3,32 milijuna eura.

No, početna cijena na prvoj dražbi određena na oko 2,49 milijuna eura. Dražbu provodi Financijska agencija na temelju zahtjeva Trgovačkog suda u Zagrebu. Elektroničko nadmetanje trajat će od 22. travnja do 7. svibnja 2026., a zainteresirani ponuditelji moraju uplatiti jamčevinu od 331.659 eura najkasnije do 13. travnja.

Uz nekretnine, u stečajnoj masi nalazi se i pokretna imovina poput namještaja i sportske opreme procijenjene na oko 18,6 tisuća eura. Prema važećem GUP-u, lokacija je i dalje predviđena za sportsku namjenu, no budućnost kompleksa ovisit će o ishodu dražbe i planovima budućeg vlasnika.