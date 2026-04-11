Jako zanimljiv oglas: Ogromno zemljište i tradicijska kuća s pomoćnim objektima uz Zagreb, evo za koliko

U ciklusu prodaje i kupnje, nema kraja iznenađenjima. Sada se nudi šarmantno seosko imanje pored Zagreba sa starom drvenom kućom i pomoćnim objektima.

Predivna tradicijska drvena kuća s tri sobe, ali u upitnom stanju. Uz nju prodaje se i sedam gospodarskih zgrada, a cijelo imanje se prostire na 1.550 četvornih metara, na samo nekoliko minuta od Sesveta. Koliko biste dali za ovaj 'ulov'? Imanje je oglašeno po cijeni od 80.000 eura.

Bijeg iz gradskog kaosa

Na dane kad nam do kraja dosadi promet, kašnjenja, trube automobila, ne sanjamo li svi o tome da se makar nakratko povučemo iz gradske vreve? Ima i onih kojima je grad dodijao pa su iz njega odselili u manje sredine, te se na prenapučene ceste 'spuštaju' samo kad ih na to prinuđuju poslovne i druge obaveze.

Možda je ipak idealna blizina grada, uz prisutstvo prirode. Ovaj oglas to nudi. Na prodaju je čitavo 'seosko imanje', s jednom obiteljskom kućom i čak sedam gospodarskih objekata. Cijena je samo 80.000 eura, no kvaka je u tome da nije jasno u kakvom je točno stanju kuća, a i gospodarski objekti ne izgledaju idealno.

Prodaja starog imanja pored Zagreba | foto: snimka zaslona, Njuškalo

Čitavo imanje za 80 tisuća

Kuća ima 78 kvadrata, tri spavaće sobe i drvena je, a izgleda kao da je sagrađena početkom 20. stoljeća. Dok život u drvenoj kući ima brojne prednosti, o čemu možete poslušati u našem podcastu s arhitekticom Vesnom Šoić, upitno je stanje u unutrašnjosti ove kuće. Budući da oglas ne nudi fotografije interijera, može biti je da je kuća dugo napuštena ili da je loše održavana. No, uz odgovarajućeg stručnjaka, možga bi ju se moglo urediti kako bi dobila novi život - za vlasnika koji uživa u tradicijskoj gradnji i materijalima.

Nadalje, dok bi prateći gospodarski objekti većini vjerojatno prije predstavljali problem nego prednost, sigurno bi bilo i onih koji bi i u tom dijelu ponude vidjeli potencijal. Sve ovisi o specifičnim potrebama i mašti kupca.

Prodaja starog imanja pored Zagreba | foto: snimka zaslona, Njuškalo

Život u drvenoj kući

Kako god okrenete, 'ostalo' bi vam 1.550 kvadrata zelenila u blizini grada, s kojima biste mogli raspolagati kako vas volja. A prisjetimo se i prednosti stanovanja u drvu u odnosu na beton ili ciglu o kojemu nam je pričala arhitektica Šoić, inače i sama stanarka drvene kuće.

Kao prednost je istaknula to što su 'nekadašnje' kuće, građene od drva, takoreći 'disale'. Po običaju, te kuće su iznutra imale tanju žbuku, primjerice vapno, a dok bi se zimi kuća napunila vlagom i bubrila, daske bi se ljeti osušile. Tako nam je slikovito opisala Šoić. Cijelu epizodu podcasta na temu drvene i gradnje od konoplje možete pronaći ispod.