Evo koliko točno košta i traje ugradnja dizala: Imamo izračun troška dvije domaće tvrtke sa 35 godina iskustva

Trošak ugradnje dizala kreće se od 65.000 do čak 100.000 eura, a od nule traje do sedam mjeseci. Znamo kako se formira cijena i o čemu ovisi.

Naknadna ugradnja dizala u postojeće stambene zgrade ovoga je tjedna vruća tema, što ne čudi s obzirom na to da je država konačno objavila natječaje za subvencije. No, čak i uz taj 'poguranac', riječ je o velikoj investiciji za suvlasnike i zahtjevnom zahvatu za izvođače.

Proces realizacije ovakvih projekata kompleksan je i zahtijeva detaljnu stručnu pripremu. Iz dviju iskusnih tvrtki koje se u Hrvatskoj već 35 godina bave ovim poslom - Piel i Siget - doznajemo sve o postupku, od realne procjene troškova do tehničkih izazova. Donosimo i konkretne primjere iz prakse.

Svakako odmah na početku treba reći ono što su stručnjaci za ugradnju dizala istaknuli – ne postoji univerzalna cijena za ovakve projekte, već ona ovisi o nizu specifičnih faktora vezanih uz svaku pojedinu zgradu. Upravo zbog toga procjena troška predstavlja jedan od najosjetljivijih dijelova planiranja.

No, krenimo od početka.

Što utječe na cijenu

Iz tvrtke Piel dizala objašnjavaju kako nije moguće izraditi preciznu ponudu bez uvida u konkretnu zgradu, budući da konačna cijena ovisi o nizu tehničkih i projektnih faktora. Izvođači moraju dobiti točne dimenzije i procijeniti raspoloživi prostor, mogućnost formiranja okna i jame dizala te pristupačnost gradilišta. Dodatno, značajnu ulogu ima vrsta konstrukcije, odnosno radi li se o unutarnjem ili vanjskom dizalu.

- Na cijenu utječe i izbor materijala za oblaganje, poput stakla, knaufa ili lima, kao i potrebni građevinski i elektro zahvati. Zbog navedenog, svaka zgrada zahtijeva individualni pristup i tehnički izvid prije izrade točne ponude. Upravo ta potreba za individualizacijom znači da okvirne procjene mogu poslužiti samo kao orijentir, kažu iz Piela, te dodaju kako su konkretni izvidi na terenu nužni za svaku ozbiljnu kalkulaciju.

- Bez toga, svaka brojka ostaje samo procjena bez jamstva konačne točnosti, zaključuju. ugradnja dizala | foto: Piel dizala

Tržišne cijene

Unatoč svim varijablama, iz Piela ističu kako je moguće govoriti o okvirnim tržišnim cijenama ugradnje dizala temeljenima na izvedenim projektima. Tako se za stambenu zgradu trošak ugradnje dizala u pravilu kreće od 65.000 do čak 100.000 eura.

- Ugradnja dizala unutar postojećeg okna, odnosno ugradnja unutarnjeg dizala, iznosi približno 65.000 do 85.000 eura bez PDV-a. Niža cijena odnosi se na jednostavnije obloge kao što je knauf, dok skuplje varijante uključuju staklene ili estetski zahtjevnije izvedbe. S druge strane, ugradnja dizala na pročelje, odnosno ugradnja vanjskog dizala, iznosi približno 90.000 eura, pa i više. Takva izvedba najčešće podrazumijeva čeličnu konstrukciju sa staklenim ili drugim oblogama. Ukupni trošak kod ovakvih projekta u pravilu se kreće od 50.000 do 100.000 eura, ovisno o složenosti zahvata. Ove brojke daju okvirnu sliku, ali i potvrđuju koliko projekt može varirati ovisno o konkretnim uvjetima, objašnjavaju iz Piela.

Primjeri iz prakse

Kako bi ugradnja dizala izgledala i koliko bi koštala u zgradi od šest katova u aktualnoj situaciji, razgovarali smo sa stručnjacima iz tvrtke Siget dizala, koja godišnje ugradi između 70 i 100 dizala, od čega značajan dio upravo u postojećim stambenim zgradama.

- Ako promatramo zgradu od 6 katova, procjena troška u najvećoj mjeri ovisi o tome postoji li unutar zgrade prostor za dizalo ili se ono mora ugraditi izvana. Ako se dizalo može smjestiti unutar zgrade, primjerice u postojeće okno ili stubište, tada su građevinski zahvati manji i projekt je jednostavniji. Kao na primjeru projekta koji smo izvodili u Zagrebačkoj Dubravi, gdje je postojala jama za dizalo i građevinski radovi su bili minimalni, a ukupna investicija bila je oko 65.000 do 70.000 eura s PDV-om, objašnjavaju iz Sigeta, te dodaju kako, očekivano, dodatni građevinski radovi povećavaju trošak.

- U nešto složenijem slučaju, kao što je projekt na Zagrebački Vrbanima, gdje je bilo potrebno probijanje betonske ploče i dodatni građevinski radovi, ukupna cijena bila je oko 74.000 eura s PDV-om. Tako da se može reći kako se u praksi, za takve cijena najčešće kreće između 65.000 i 80.000 eura, kažu iz tvrtke Siget, te ističu kako proces ugradnje dizala u postojeću zgradu od izrade dokumentacije do gotovog proizvoda traje u prosjeku šest do sedam mjeseci, od čega na 'papirnatu' pripremu projekta odlazi oko dva mjeseca, a ostatak je izvedba.

Najskuplje na pročelju

Ako unutar zgrade nema prostora, dizalo se ugrađuje na pročelje, što podrazumijeva znatno veći opseg radova.

- Na Zagrebačkim Vrbanima imali smo projekt, gdje je riječ o vanjskoj ugradnji dizala uz srednje zahtjevne građevinske zahvate koji su obuhvatili demontažu postojećih elemenata, novu stolariju i prilagodbu po katovima. Tu je ukupna cijena bila nešto manja od 90.000 eura s PDV-om. Kod složenijih projekata, poput projekta na zagrebačkom Jarunu, gdje je bilo potrebno rušiti betonsku nadstrešnicu, rekonstruirati dio krova, probijati zidove i raditi novu stolariju, trošak investicije se kreće od 120.000 do 130.000 eura s PDV-om, objašnjavaju Sigetovi stručnjaci, te ističu kako u njihovom poslu ne postoje dva ista projekta.

- U nekim zgradama imamo relativno jednostavnu situaciju s minimalnim zahvatima, dok u drugim ulazimo u kompleksne građevinske radove koji uključuju prilagodbu konstrukcije, izmještanje instalacija i koordinaciju više izvođača. Upravo zbog toga najveći dio razlike u cijeni ne proizlazi iz samog dizala, nego iz potrebnih građevinskih radova, kažu iz tvrtke Siget, te dodaju kako su subvencije odnedavno postale vrlo zanimljive brojnim suvlasnicima stambenih zgrada u Hrvatskoj.

- S obzirom na najavljene subvencije, primjećujemo povećan broj upita i očekujemo da će se sve više suvlasnika odlučiti na ugradnju dizala, jer će takvi projekti postati financijski dostupniji nego do sada.

Tehnički izazovi ugradnje

Ugradnja dizala u postojeće zgrade tehnički je zahtjevan proces jer se radovi izvode u 'živom' objektu. Najčešći izazovi uključuju ograničen prostor stubišta i lošu pristupačnost. Često je potrebna i ručna izvedba iskopa jame dizala, što traje približno 10 dana.

Dodatno, zahvat uključuje uklanjanje postojećih ograda i rukohvata te njihovu ponovnu ugradnju. Projekt zahtijeva koordinaciju više struka, uključujući građevinske, elektro i strojarske radove. Nužno je i osigurati trofazni priključak električne energije.

- Osim toga, potrebno je izvesti ventilaciju i sigurnosne sustave. Sve navedeno dodatno komplicira organizaciju radova i utječe na rokove i troškove. Upravo zbog tih izazova ovakvi projekti zahtijevaju iskusne izvođače i dobru koordinaciju svih uključenih sudionika, objašnjavaju iz Piela. ugradnja dizala | foto: Piel dizala

Koliko traje ugradnja

Primjer iz prakse pokazuje kako radovi na ugradnji dizala imaju jasno definirane faze. Iskop jame, koji se često izvodi ručno, traje približno 10 dana. Nakon toga slijedi ugradnja čelične konstrukcije, koja traje približno sedam dana, dok sama montaža dizala obično traje oko 15 dana. Završni radovi, uključujući oblaganje okna i instalacije, traju dodatnih 10 do 20 dana.

- Ukupno trajanje radova iznosi približno 30 do 60 dana, ovisno o uvjetima na terenu. Ovi rokovi mogu varirati, ali daju realan okvir za planiranje. Važno je napomenuti da se svi radovi odvijaju u zgradi koja je i dalje u uporabi, što dodatno utječe na dinamiku izvođenja. Upravo zato dobra organizacija ključna je za uspješan završetak projekta, kažu iz Piela.

Materijali i mogućnosti izvedbe

Kod ugradnje dizala postoji više mogućnosti izvedbe koje utječu i na cijenu i na vizualni dojam zgrade. Unutarnja okna mogu se izvesti u materijalima poput stakla, knaufa ili lima. Vanjska dizala najčešće se izvode kao čelična konstrukcija sa staklenim stijenama ili u armiranobetonskoj izvedbi.