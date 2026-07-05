Nisu švicarske Alpe, već Gorski kotar: Nadohvat prirode niče posebna stambena zgrada s 50 stanova

U centru Delnica gradi se Kotar One, planinski stambeni projekt koji spaja suvremenu arhitekturu i prirodu.

Gorski kotar posljednjih se godina sve više profilira kao poželjno mjesto za život, odmor i bijeg od gradske svakodnevice. Ljeti nudi ugodnije temperature, svjež zrak i prirodu na dohvat ruke, dok zimi pruža mogućnost pravog planinskog odmora, od šetnji po snijegu do sanjkanja i skijanja.

U tom se krajoliku nalaze i Delnice, najveći grad Gorskog kotara i njegovo neslužbeno središte. Njihova velika prednost je položaj. Od Zagreba su udaljene oko sat vremena vožnje, od Rijeke i manje, dok se do mora stiže za otprilike 45 minuta. Upravo zato Delnice sve više privlače ljude koji žele više mira, prirode i prostora, ali se ne žele potpuno odmaknuti od većih gradova i obale.

Upravo se na toj ideji temelji Kotar One, novi stambeni projekt u Delnicama koji ekskluzivno prodaje agencija Opereta nekretnine. Projekt se gradi u samom centru grada, na Lujzinskoj cesti. Sadržava ukupno 51 stan, dok je useljenje planirano za jesen 2027. godine.

Na prvi pogled Kotar One ima nešto od atmosfere planinskih mjesta kakva viđamo u alpskim krajevima. No ideja nije bila kopirati Švicarsku ni tradicionalne goranske kuće, nego napraviti suvremenu zgradu koja se prirodno uklapa u Delnice.

Zgrada koja pripada mjestu

Kotar One nije zamišljen kao još jedna obična novogradnja koja bi mogla stajati bilo gdje. Arhitektonska ideja krenula je od Delnica, njihova položaja, krajolika i načina života koji Gorski kotar nudi.

Cilj je bio spojiti udobnost suvremenog stanovanja s planinskim ugođajem, zelenilom, svježim zrakom i osjećajem mira koji ljudi vežu uz Delnice. Zato su važan dio projekta veliki otvori prema okolini, promišljeni materijali i oblik zgrade koji ne djeluje nametljivo. Ideja je da stanari u svakom godišnjem dobu imaju osjećaj da žive blizu prirode, ali bez odricanja od praktičnosti moderne zgrade.

- Investitor je od samog početka želio razviti projekt koji će biti nastavak identiteta Delnica i Gorskog kotara, a ne još jedna generička stambena zgrada koja bi jednako mogla biti smještena bilo gdje. Glavna ideja bila je spojiti suvremeni standard stanovanja s karakterom planinskog okruženja koje Delnice čini posebnima, rekli su nam iz Opereta nekretnina.

projekt KotarOne | Foto: KotarOne, Opereta nekretnine

Suvremena planinska priča

Kotar One može se opisati kao moderna interpretacija planinske arhitekture. To ne znači da doslovno preuzima izgled tradicionalnih goranskih ili alpskih kuća, nego iz njih uzima ono najvažnije - osjećaj topline, sklada s okolišem i povezanosti s prirodom.

U projektiranju se pazilo na proporcije zgrade, poglede, odnos prema ulici i okolnom prostoru te na materijale koji će se uklopiti u ambijent. Rezultat bi trebao biti zgrada koja izgleda suvremeno, ali ne hladno; urbano, ali ne odvojeno od mjesta u kojem se nalazi.

- Cilj nije bio replicirati tradicionalnu planinsku arhitekturu, već je interpretirati na suvremen način. Projekt je zamišljen kao spoj modernog stanovanja i topline koju ljudi povezuju s planinskim krajevima. Pažnja je posvećena odnosu zgrade prema okolnom prostoru, njezinim proporcijama, vizurama i materijalima, istaknuli su iz tvrtke. projekt KotarOne | Foto: KotarOne, Opereta nekretnine

Centar grada, ali priroda ostaje blizu

Jedna od najvećih prednosti projekta je lokacija. Kotar One nalazi se u samom centru Delnica, što znači da su trgovine, škole, ustanove, usluge i svakodnevni sadržaji dostupni pješice.

S druge strane, Delnice nude ono zbog čega se ljudi sve češće okreću Gorskom kotaru - mir, zelenilo, čist zrak i blizinu prirode. Stanari tako ne moraju birati između praktičnosti grada i opuštenijeg života u prirodnijem okruženju.

Upravo je ta kombinacija ono što projektu daje najveću vrijednost. Kotar One je dovoljno urban za svakodnevni život, a dovoljno blizu prirode da se iz stana brzo može izaći u šetnju, na svježi zrak ili u planinski mir.

- Stanari dobivaju sve prednosti urbanog života, blizinu sadržaja, trgovina, škola i prometne povezanosti, ali i svakodnevni kontakt s prirodom. Upravo je ta kombinacija jedna od najvećih posebnosti projekta Kotar One, rekli su nam iz Opereta nekretnina. projekt KotarOne | Foto: KotarOne, Opereta nekretnine

Stanovi za različite stilove života

Projekt donosi ukupno 51 stan različitih veličina i rasporeda. U ponudi su garsonijere, manji stanovi te veći dvosobni i trosobni stanovi namijenjeni obiteljima.

Površine se kreću od 28,64 četvorna metra do oko 82 četvorna metra. To znači da projekt može biti zanimljiv samcima, mladim parovima, obiteljima, ali i kupcima koji traže drugi dom u prirodi ili nekretninu za povremeni boravak u Gorskom kotaru. Posebno se vodilo računa o funkcionalnim tlocrtima, dobro iskorištenom prostoru i prirodnom svjetlu. Mnogi stanovi imaju balkone ili lođe, a dostupna su i garažna parkirna mjesta te spremišta.

- Projekt obuhvaća različite tipologije stanova, od kompaktnih garsonijera i manjih stanova do prostranijih obiteljskih jedinica. Time se željelo odgovoriti na potrebe različitih kupaca, od samaca i mladih parova do obitelji te onih koji traže drugi dom ili investicijsku nekretninu, ističu iz Opereta nekretnina. projekt KotarOne | Foto: KotarOne, Opereta nekretnine

Cijene do 3.500 eura

Cijene stanova ovise o veličini, katu, orijentaciji, položaju u zgradi i pripadajućim sadržajima. Prema informacijama iz Opereta nekretnina, kreću se okvirno između 3.300 i 3.500 eura po četvornom metru.

U cijenu su uključeni faktori poput lokacije u centru Delnica, kvalitete gradnje, energetske učinkovitosti, opremljenosti zgrade i posebnosti projekta za područje Gorskog kotara.

Iz Operete kažu da dosadašnji interes pokazuje kako kupci prepoznaju ovakav koncept. Kotar One ne privlači samo lokalne kupce, nego i one koji traže mirnije mjesto za život, vikend-adresu u prirodi ili nekretninu u kraju koji je dobro povezan, a ipak dovoljno udaljen od gradske gužve.

Bilo kako bilo, riječ je o projektu koji će promijeniti centar Delnica, a kao što smo već spomenuli, završetak se očekuje već iduće godine.