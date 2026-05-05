Pretrpjeli ste štetu u olujnom ožujku? Grad Zagreb otvorio javni poziv, možete dobiti 20.000 eura pomoći

U razdoblju od kraja ožujka do sredine travnja građani su putem posebne web aplikacije prijavili ukupno 4.874 štete na imovini

Nakon olujnog ožujka, Grad Zagreb sada otvara prostor za konkretnu pomoć građanima koji su pretrpjeli štetu. Točnije, otvoren je Javni poziv za dostavu dokumentacije kojom građani dokazuju ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih na imovini uslijed nevremena. Poziv ostaje otvoren 30 dana, odnosno do 4. lipnja 2026. godine.

Sve potrebne informacije dostupne su na službenim stranicama Grada Zagreba, a prijavitelji će o detaljima biti obaviješteni i putem elektroničke pošte. Dokumentacija se može poslati preporučenom poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili predati osobno u pisarnicama gradske uprave, dok su dodatne informacije dostupne putem e-mail adrese [email protected].

Velik broj prijava i završnica terenskih obilazaka

U razdoblju od kraja ožujka do sredine travnja građani su putem posebne web aplikacije prijavili ukupno 4.874 štete na imovini. Najveći dio odnosi se na stambene objekte, zatim na osobna vozila, dok manji broj prijava obuhvaća poljoprivredne površine i infrastrukturu.

Na stambenim objektima najčešće su zabilježena oštećenja krovišta, potom stolarije, fasada i ograda. Mobilni timovi Grada Zagreba u razdoblju od 7. travnja do 5. svibnja obavili su više od 4.500 terenskih obilazaka, čime je obuhvaćeno oko 93 posto prijavljenih lokacija. Tijekom obilazaka dodatno su dokumentirali i procijenili štetu, a završetak terena očekuje se u narednih sedam dana, ovisno o dostupnosti prijavitelja.

Foto: Screenshot Facebook

Uvjeti i iznos novčane pomoći

Temelj za dodjelu pomoći predstavlja Odluka o novčanoj pomoći koju je Gradska skupština donijela 23. travnja 2026. godine. Pravo na pomoć imaju fizičke osobe kojima je u nevremenu oštećena obiteljska kuća, stan ili osobno vozilo, pod uvjetom da su vlasnici ili suvlasnici imovine, da su u vrijeme nepogode imale prijavljeno prebivalište ili boravište u Zagrebu te da su pravodobno prijavile štetu.

Pomoć se odnosi na oštećenja vanjske ovojnice obiteljskih kuća, uključujući krov, dimnjak, fasadu i vanjske dijelove poput balkona, lođa i terasa, kao i na vanjsku stolariju, bravariju i ograde. Kod stanova obuhvaćena je isključivo vanjska stolarija i vrata, dok se kod vozila odnosi na osobna vozila kategorije M1.

Visina pomoći iznosi 70 posto procijenjene štete, pri čemu može doseći najviše 15.000 eura za građevine i 5.000 eura za vozila, odnosno ukupno do 20.000 eura.