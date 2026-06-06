Rekonstrukcija vojnog kompleksa pored Zagreba: Odabran izvođač, evo koliko će koštati sanacija

Vojarna u Dugom Selu jedna je od pet kompleksa koje treba rekonstruirati za dolazak novih grupa ročnika. Druge vojarne bile su spremne još u ožujku.

U val obnove vojarni za povratak temeljnog vojnog ospodobljavanja diljem Hrvatske ulaze i radovi na kompleksu u Dugom Selu. Jedna je to od pet lokacija koje valja pripremiti za ročnike, uz druge već uređene vojarne u koje su ročnici ušli u ožujku.

U ovom slučaju, riječ je o rekonstrukciji vojarne 'pk Milivoj Halar', a za izradu projektne dokumentacije je upravo sklopljen 358.000 eura vrijedan ugovor s odabranim izvođačem Respect-ing. Ugovor je potpisan na razdoblje od 120 dana, odnosno tri mjeseca.

Dokumentacija za četiri građevine i ceste

Sporazum za rekonstrukciju i sanaciju građevina u sklopu ove vojarne sklopljen je 28. svibnja 2026., 20-ak dana nakon odabira izvođača. Javno objavljenu odluku u javnoj nabavi nemoguće je otvoriti, ali ona je donesena 7. svibnja, a u sustavu nabave nalazi se od 2. lipnja ove godine.

Iz izvoda iz projektnog zadatka za radove na vojarni može se iščitati da je za predmetnu lokaciju koja uključuje - dvije smještajne građevine, kuhinju s restoranom, kotlovnicu, upravnu građevinu te dio prometnice s infrastrukturom, kao i sportske terene - potrebno izraditi projektnu dokumentaciju koja će pokriti dijelove vojarne koje treba sanirati.

Kako je navedeno u izvodu, riječ je o jednoj građevini razvedenog tlocrtnog oblika, okvirne površine od 1.370 četvorna metra, i drugoj građevini - približno jednakih gabarita. Tu je i treća građevina longitudinalnog oblika, površine 520 četvorna metra, prizemnica, kao i dvoetažni objekt kuhinje s restoranom razvedenog tlocrtnog oblika. Jedna građevina, u kojoj je smještena kotlovnica je van funkcije i dio je uništen u požaru.

Jedna od pet sanacija

Sportske terene je potrebno adaptirati prema današnjim zahtjevima, a zbog neodržavanja su u lošem stanju. U rekonstrukciju se ubraja i dio prometnice s pripadajućom infrastrukturom.

Izrada projektne dokumentacije trebala bi trajati 120 dana od uvođenja izvođača u posao, a posao će biti zaključen predajom projekata Ministarstvu obrane RH. Osim Dugog Sela, podsjetimo da se pripreme za vojni rok provode i u vojarnama u Belom Manastiru, Varaždinu, Puli i Benkovcu, gdje su također planirane sanacije i adaptacije objekata.