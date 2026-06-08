Dobar posao na 100 hektara prvi red od mora: Napuštena vojarna s avionskom pistom čeka bagere i transformaciju

HV je napustio kompleks 2008. godine, nakon čega je prostor ostao bez stalnog nadzora i održavanja. Sada se objavljen natječaj za uređenje prostora.

Grad Nin objavio je natječaj koji se dugo čekao. Riječ je o raščišćavanju napuštene vojarne Šepurine koja se nalazi na jednoj od najljepših vojnih lokacija u Hrvatskoj, tik uz more, u neposrednoj blizini Zadra. Ponude se zaprimaju do 6. srpnja 2026. godine.

Procijenjena vrijednost posla iznosi 3,5 milijuna eura, a čemu vodi za sada odgovara nema. Postoje planovi za revitalizaciju područja u javne svrhe. No, to ne znači da zemljište s objektima površine od oko 100 hektara ne bi na kraju moglo završiti u koncesiji ili trajno kod najboljeg ponuditelja.

Radovi obuhvaćaju uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na prostoru bivše vojarne, a koji se klasificiraju kao građevinski radovi na odlagalištu za otpad. Posao treba obaviti u razdjelima, odnosno dijeli se na uklanjanje raznog građevinskog otpada i opasnog otpada – azbesta.

Baza JNA i HV-a

Vojarna Šepurine nalazi se na području između Zatona i Petrčana kraj Zadra te je desetljećima predstavljala jedan od važnijih vojnih kompleksa na hrvatskoj obali. Izvorno ju je koristila Jugoslavenska narodna armija (JNA), a nakon 1991. godine kompleks preuzima Hrvatska vojska i koristi ga tijekom Domovinskog rata te u poslijeratnom razdoblju za potrebe obuke i smještaja vojnih postrojbi. Tada je imala kapaciteti od približno 500 vojnika.

Zbog promjene obrambenih potreba i reorganizacije Oružanih snaga Republike Hrvatske, vojarna je postupno izgubila strateški značaj. Hrvatska vojska napustila je kompleks 2008. godine, nakon čega je prostor ostao bez stalnog nadzora i održavanja.

Tijekom godina objekti su značajno devastirani, a područje je postalo poznato po krađama metalnih konstrukcija i nelegalnom odlaganju otpada. Danas se bivša vojarna Šepurine vodi kao napuštena vojna nekretnina za koju država planira sanaciju i buduću prenamjenu. vojarna Šepurine | foto: screen shot EOJN

Obuhvat radova

Procijenjeni vremenski okvir provedbe radova uklanjanja otpada iznosi približno 180 radnih dana. Tijekom provedbe planiranih aktivnosti radovi će se odvijati kontinuirano i prema dinamici prilagođenoj stanju na terenu, pri čemu redoslijed izvođenja pojedinih zahvata neće nužno slijediti unaprijed utvrđeni slijed.

U sklopu radova predviđeni su strojni iskopi, struganje i proguravanje otpada, kao i selektiranje te odvajanje otpada prema vrstama. Uz strojne aktivnosti provodit će se i ručno čišćenje šumskog prostora te skupljanje otpada ručnim alatima na teško dostupnim dijelovima terena. Nakon razvrstavanja otpada osigurat će se njegov utovar, odvoz i propisno zbrinjavanje prema kategorijama otpada.

Po završetku uklanjanja otpada planirano je strojno ravnanje, odnosno planiranje preostalog zemljanog materijala radi uređenja i stabilizacije terena. Također će se postaviti znak obavijesti 'zabranjeno odlaganje' kako bi se spriječilo ponovno nepropisno odlaganje otpada, a dodatno će se uspostaviti sustav videonadzora radi kontrole i zaštite prostora.

vojarna Šepurine | foto: screen shot EOJN

Nerazvrstani građevinski otpad

Miješani građevni otpad je građevni otpad i otpad od rušenja objekata. Opasni građevni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i koji je nastao prilikom građenja građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao taj otpad.

Svaka hrpa iz geodetskog izvješća je kategorizirana i grubo procijenjeno je koliko se može izdvojiti pojedine vrste otpada pomoću ručnog i strojnog selektiranja na licu mjesta. Procjenjuje se da na lokaciji ima 37.943,30 kubika odbačenog otpada. vojarna Šepurine | foto: screen shot EOJN

Azbest

Prema sastavu odbačenog otpada mogu se izdvojiti komunalni otpad, glomazni otpad, nerazvrstani i razvrstani građevni otpad, izolacioni materijali te građevni otpad koji sadrže azbest. Najviše ima nerazvrstanog građevnog otpada, ali najkritičnija je situacija s prisutnošću azbesta.