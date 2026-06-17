Urbana područja postaju oaze: Odobren novac za dva važna projekta, 2,2 milijuna sa zelenilo i opremu

Okvirno 29.000 četvornih metara ozelenit će se i urediti kako bi postali gradske oaze grada Siska. Odlukom o financiranju u okviru Poziva 'Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima' za to je dodijeljeno 2,2 milijuna eura bespovratnih sredstava. Projekti uključuju uređenje parkovnih površina, prostora za odmor i rekreaciju, ali i sadržaje za bolju bioraznolikost.

Nekoliko milijuna za bioraznolikost i rekreaciju

Sisak bi trebao dobiti nove oaze na dvije lokacije, a vrijednost projekta predviđa se na oko 3 milijuna eura. Na svečanosti dodjele odluka o financiranju u okviru Poziva 'Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima', potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić uručio je gradonačelniku Domagoju Orliću Odluku o financiranju kojom je od tog iznosa Sisku za projekte odobreno oko 2,2 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije.

Gradonačelnik je na društvenoj mreži Facebook najavio da projekt znači 29.000 četvornih metara novouređenih zelenih površina. Kako je napisao, uključuje izgradnju pješačko-biciklističke staze, krajobrazno uređenje parkovnih površina, moderna dječja igrališta, prostore za odmor i rekreaciju, sadržaji za poticanje bioraznolikosti pa i sadnja 189 novih stabala i oko 5.000 grmova.

- Ovim projektima Sisak ulaže u kvalitetnije javne prostore, održivi razvoj i stvaranje ugodnijeg okruženja za život svih građana te potvrđuje opredijeljenost prema zelenijem, uređenijem i ugodnijem gradu za sve generacije, naveo je u objavi gradonačelnik Orlić.

Za ugodniji prostor za život

Na stranicama grada Siska pojašnjeno je da projekt uključuje uređenje prostora u Lađarskoj ulici i gradskoj četvrti Zeleni brijeg. Kako je dalje navedeno, projekti na oko 29 tisuća kvadrata trebali bi značajno doprinijeti povećanju zelenih površina, kvaliteti javnih prostora, ali i otpornosti grada na klimatske promjene.

U Lađarskoj će se graditi pješačko-biciklistička staza, krajobrazno uređenje parkovnih površina, izgradnja modernog dječjeg igrališta te uređenje prostora za odmor i rekreaciju. U sklopu uređenja bit će posađeno 126 novih stabala i 4.744 grma.