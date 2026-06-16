Vatra u napuštenoj zagrebačkoj tvronici: Dok se čekaju izmjene GUP-a, kompleks propada i prijeti

Jučer poslijepodne dimilo se sa sjeverne strane bivšeg mesnoprerađivačkog kompleksa u Sesvetama. Iz PU zagrebačke poručuju - nema stradalih.

U poslijepodnevnim satima dana 15. lipnja, Sesvečani su bili u panici da bi zbog požara mogli ostati bez simbola kvarta. Na društvenim mrežama, na nekoliko objava vidi se dim na sjevernoj strani kompleksa Sljeme u središtu četvrti, nakon što se zapalilo smeće u nižim objektima uz željezničku prugu.

No, 'katastrofa' je izbjegnuta, a Sljeme je prema informacijama koje smo dobili iz PU zagrebačke ostalo neoštećeno. Kako kratkotrajni požar nije izazvao značajniju materijalnu štetu te nije bilo ozlijeđenih, neće se raditi očevid. Napuštene industrijske zgrade tako nastavljaju čekati bolje dane.

Kompleks važan mnogima

Kad je Vjesnikov neboder progutala vatra u noći sa 17. na 18. studenog, nepovratna šteta na prepoznatljivom objektu posebno je pogodila one koje su u zgradi gradili karijeru. Budući da su i u Sljemenu radili brojni Sesvečani, ne čudi da je gusti tamnosivi dim u poslijepodnevnim satima 15. lipnja 2026. godine u tom kompleksu izazvao paniku.

Naime, mesnoprerađivačka industrija koja je ondje djelovala do ranih 2000-ih zapošljavala je brojne stanovnike ovog dijela Zagreba. Na tren, sigurno se učinilo da su ugrožene zgrade za koje su izmjene GUP-a Sesveta taman predvidjele revitalizaciju. Srećom, vatra je brzo ugašena bez veće štete u objektima i, još važnije, bez ozlijeđenih.

- Oko 17:30 primili smo dojavu. Zapalilo se smeće u Ulici Livadarskom putu u Sesvetama. Uzrok požara ostaje neutvrđen, ali nije bilo štete ni ozlijeđenih, tako da se neće raditi očevid, potvrdili su nam iz PU Zagrebačke na upit o uzroku požara.

Nije bilo štete ni ozlijeđenih | foto: Martina Gelenčir (srednja.hr)

Dim u Sljemenu | foto: Martina Gelenčir (srednja.hr)

Postoji plan revitalizacije

Podsjećamo, na sjevernoj strani kompleksa nalaze se najstariji objekti. Kako smo čuli u obilasku zgrade nekadašnje tvornice prošlog ljeta, od kustosa Muzeja Prigorja, Damira Fofića, proces proizdovnje Sljeme je svo vrijeme postojanja provodio u istom smjeru. No, kompleks se kroz desetljeća postojanja stalno širio i dograđivao.

I danas, u sjevernom dijelu nalaze se tragovi Rabusova proširenja iz druge faze modernizacije tvornice. U toj etapi, ovdje je bio prošireni tvornički pogon, u kasnijoj etapi dograđen i povezan s novim građevinama. U sjevernom dijelu su se pak do danas zadržali 'izvorni' metalni stupovi.

Cijeli kompleks, kako nam je tada rekao Fofić, građevinski i arhitektonski zapravo je vrlo kompleksan. Iako je i dalje iznimno zapušten, prazan, tek dijelom korišten kao skladište ugostiteljima. U našem obilasku, unutra smo vidjeli prašinu, odbačene predmete i već 20-ak godina netaknute znakove industrije prerade mesa. A znamo da, dok se za poznatu Kockicu iz kasnijeg doba planira prenamjena u glazbenu školu, i ostatak kompleksa treba urediti u sklopu plana revitalizacije Sesveta. Taj plan ključan je dio Prijedloga izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Sesveta, o čemu možete pročitati ovdje.