Žila kucavica Brača ide pod strojeve: Milijunska obnova ceste prema jedinom gradu na otoku

Na pojedinim lokacijama gradit će se novi potporni zidovi, uređivati betonske pasice, bankine, berme i suhozidi te sanirati nestabilni pokosi usjeka.

Državna cesta DC113 jedna je od glavnih prometnih veza na Braču. Od trajektnog pristaništa u Supetru vodi prema unutrašnjosti otoka i dalje prema Sumartinu, zbog čega je važna za svakodnevni život stanovnika, gospodarstvo, turizam i prometnu povezanost otočnih naselja.

Dio te prometnice, na dionici Supetar - Nerežišća, uskoro bi trebao dočekati temeljitu obnovu. Za rekonstrukciju državne ceste DC113 od kilometra 5+800 do kilometra 8+100, odnosno od križanja za Donji Humac do početka križanja za Nerežišća, raspisan je natječaj vrijedan 2.620.000 eura. Riječ je o zahvatu dugom 2,3 kilometra, kojim se ne predviđa samo novo asfaltiranje, nego cjelovita rekonstrukcija prometnice, od kolničke konstrukcije i odvodnje do potpornih zidova, signalizacije i prilagodbe priključaka.

Dionica koja traži temeljitu obnovu

Postojeće stanje prometnice pokazuje zašto je zahvat potreban. Kolnik je dotrajao, s vidljivim kolotraženjima te uzdužnim, mrežastim i poprečnim pukotinama. Širina ceste nije ujednačena, a postojeće bankine i berme na pojedinim su mjestima nedovoljne širine.

Dodatni problem predstavljaju suhozidi koji se na dijelovima trase nalaze vrlo blizu ruba asfalta, što ograničava prostor uz cestu i otežava sigurnije prometovanje. Odvodnja je trenutačno uglavnom riješena površinskim ispuštanjem oborinskih voda u okolni teren, a prometna signalizacija i oprema zahtijevaju obnovu i usklađivanje s novim rješenjem.

rekonstrukcija ceste na Braču, ilustracija | Foto: Canva, EOJN, Google Maps

Širi kolnik i sigurniji promet

Rekonstrukcijom je predviđeno proširenje kolnika na dva prometna traka širine po 3,30 metara, odnosno ukupno 6,60 metara. Uz kolnik će se urediti bankine i berme širine po jedan metar, dok će se oborinska odvodnja rješavati rigolima širine 50 centimetara te pripadajućim propustima.

Projekt uključuje i prilagodbu raskrižja, priključaka i postojećih prilaza poljoprivrednim parcelama i okolnim objektima. Posebno se uređuju križanje za Donji Humac te spoj sa županijskom cestom ŽC6188, što je važno za svakodnevno prometovanje lokalnog stanovništva, ali i za turistički promet tijekom sezone. Cesta će dobiti novu prometnu opremu i signalizaciju, uključujući vertikalnu i horizontalnu signalizaciju te zaštitne ograde na dijelovima trase na kojima su one potrebne.

Ozbiljan građevinski zahvat, a ne samo novi asfalt

Ovaj projekt ne svodi se samo na presvlačenje ceste novim asfaltom. Predviđena je obnova i ojačanje kolničke konstrukcije, izvedba novih asfaltnih slojeva i tamponskog sloja, kao i stabilizacija dijelova prometnice.

Na pojedinim lokacijama gradit će se novi potporni zidovi, uređivati betonske pasice, bankine, berme i suhozidi te sanirati nestabilni pokosi usjeka i nasipa. Time se rješavaju problemi koji dugoročno utječu na sigurnost i trajnost ceste, osobito na dijelovima gdje se prometnica nalazi u nasipu ili zasjeku.

Nakon završetka radova, ova bi dionica trebala biti stabilnija, preglednija i udobnija za vožnju, s kvalitetnijom odvodnjom i boljim uklapanjem u postojeći prostor.

rekonstrukcija ceste na Braču, ilustracija | Foto: Canva, EOJN, Google Maps

Uređenje instalacija i zaštita okoliša

U sklopu projekta predviđena je i zaštita odnosno premještanje postojećih instalacija koje se nalaze u zoni zahvata. To uključuje vodovodnu i elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu, a na dijelu trase planirana je i sanacija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda.

Radovi će se izvoditi uz propisane mjere zaštite okoliša. Višak materijala od građevinskih iskopa odvozit će se na predviđene deponije, a nakon završetka radova okolni teren treba se urediti i vratiti u prvobitno stanje. Projekt predviđa i uređenje zelenih površina ondje gdje su one dio prometnog rješenja, osobito na području razdjelnih prometnih otoka.

Promet tijekom radova bez potpunog zatvaranja

Jedan od važnih zahtjeva projekta jest organizacija radova tako da se promet na dionici ne zatvori u potpunosti. Predviđeno je prometovanje jednim prometnim trakom u svim fazama izvođenja radova, što je posebno važno za Brač, gdje prometna povezanost ovisi o nekoliko glavnih cestovnih pravaca.

Rekonstrukcija dionice Supetar - Nerežišća trebala bi donijeti vidljivo poboljšanje na jednoj od važnijih otočnih prometnica. Osim sigurnije i udobnije vožnje, zahvat donosi i dugoročnije rješenje za cestovnu infrastrukturu koja svakodnevno služi lokalcima, ali i turistima u nadolazećoj sezoni.