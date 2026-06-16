Građevinski fakultet pokreće nove programe za zelenu gradnju, energetsku i potresnu obnovu

Novi ciklus edukacija osmišljen je kao izravan odgovor na promjene u građevinskom sektoru, obilježene procesima obnove i zelenom transformacijom.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokreće novi ciklus obrazovanja usmjeren na izazove koji sve snažnije mijenjaju građevinski sektor: zelenu tranziciju, energetsku učinkovitost, digitalizaciju gradnje i sigurnu obnovu nakon potresa. U sklopu projekta Znanjem za zelenu, energetski učinkovitu protupotresnu obnovu – Z2EnPRO razvijeni su programi cjeloživotnog obrazovanja i neformalnog obrazovanja odraslih koji odgovaraju na potrebe tržišta rada i nedostatak specifičnih stručnih kompetencija.

Programi su predstavljeni na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, a tijekom trajanja projekta za polaznike su besplatni jer se financiraju sredstvima Europske unije – NextGenerationEU. Cilj je osposobiti stručnjake za složene zadatke energetske obnove, održive gradnje, postpotresne sanacije i primjene suvremenih digitalnih tehnologija.

Poseban naglasak stavljen je na povezivanje akademskih znanja s praktičnim iskustvima iz graditeljstva. Treba reći i da je uz nove programe cjeloživotnog obrazovanja, u sklopu projekta uveden je i novi modul sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo pod nazivom Održiva gradnja i potresno inženjerstvo, čiji će prvi studenti krenuti s obrazovanjem u akademskoj godini 2026./2027.

Stjecanje ključnih kompetencija

Novi ciklus edukacija osmišljen je kao izravan odgovor na promjene u građevinskom sektoru, obilježene intenzivnim procesima obnove, zelenom i digitalnom transformacijom te sve većim zahtjevima za održivim rješenjima. Programi uključuju obrazovanje s ECTS bodovima, ali i neformalne programe za stjecanje ključnih kompetencija u graditeljstvu.

Namijenjeni su zaposlenim profesionalcima iz područja arhitekture, inženjerstva i gradnje koji žele unaprijediti svoje znanje uz rad. Nastava će se provoditi kroz hibridni model, kombinirajući kontaktne i online oblike obrazovanja.

Polaznici će učiti kroz suvremene digitalne sadržaje, simulacije stvarnih gradilišnih scenarija i praktične projektne zadatke. U izvođenju programa sudjelovat će sveučilišni profesori, stručnjaci iz inženjerske prakse, državnih tijela i interventnih službi.

Obnova zgrada nakon potresa i procjena oštećenja

Prvi program cjeloživotnog obrazovanja 'Procjena oštećenja i uporabljivosti zgrada za aktivnosti nakon potresa, procese obnove i tehnički prihvatljive rekonstrukcije' vodi prof. dr. sc. Mario Uroš. Program traje 75 sati, od čega je 25 sati organizirane nastave i 50 sati samostalnog rada, a namijenjen je osobama koje su završile sveučilišni diplomski studij građevinarstva.

Polaznici će se educirati za sustavne preglede konstrukcija, prepoznavanje mehanizama oštećenja konstrukcijskih i nekonstrukcijskih elemenata te procjenu mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrada. Poseban dio programa odnosi se na donošenje odluka o hitnim intervencijama i razini potrebne obnove.

Program izvode stručnjaci koji su sudjelovali u pregledima nakon potresa 2020. godine i razvoju nacionalnih procjena seizmičkog rizika. Time se budućim stručnjacima omogućuje stjecanje znanja neposredno povezanog s iskustvima iz stvarnih obnova.

novi programi u građevini: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

BIM i digitalna transformacija graditeljstva

Program 'BIM i digitalna gradnja: kvalifikacije za održivu transformaciju građevinarstva', pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Vukomanovića, namijenjen je inženjerima građevinarstva, arhitekture, strojarstva, elektrotehnike, geodezije te voditeljima projekata. Trajanje programa je 75 sati, a fokus je na upravljanju informacijama u BIM okruženju prema normi ISO 19650 i povezivanju održivosti s projektiranjem kroz openBIM rješenja.

Polaznici će usvojiti znanja potrebna za prelazak s tradicionalnih načina provedbe projekata na digitalne i suradničke procese. Program obuhvaća modeliranje i upravljanje informacijama, podatkovne i procesne standarde BIM projekata, zahtjeve naručitelja te izradu BIM plana izvršenja projekta. Posebna pozornost posvećena je korištenju digitalnih informacija u različitim fazama projekta. Edukacija odgovara potrebama građevinske industrije koja se sve više oslanja na digitalne alate i održive modele rada.

Digitalno upravljanje održivom gradnjom Program 'Digitalno planiranje i kontrola izvođenja u održivoj gradnji' vodi izv. prof. dr. sc. Maja-Marija Nahod, a traje 80 sati, uključujući 64 sata organizirane nastave i 16 sati samostalnog rada. Program polaznike osposobljava za planiranje, organizaciju i praćenje građevinskih projekata uz primjenu digitalnih alata, BIM metoda i načela održive gradnje. Naglasak je na upravljanju resursima, praćenju napretka radova, kontroli kvalitete i smanjenju građevinskog otpada.

Polaznici će se upoznati i s principima kružnog gospodarstva te načinima njihova uključivanja u svakodnevne procese gradnje. Cilj programa je razvoj praktičnih kompetencija potrebnih za uspješno sudjelovanje u zelenoj i digitalnoj tranziciji sektora. Time se stručnjacima omogućuje lakše prilagođavanje novim standardima suvremenog graditeljstva. novi programi u građevini: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

3D snimanje i Scan-to-BIM tehnologije u gradnji

Program 'Scan-to-BIM specijalist', koji vodi izv. prof. dr. sc. Zvonko Sigmund, namijenjen je geodetskim, građevinskim i arhitektonskim stručnjacima, tehničarima i BIM menadžerima. Edukacija traje 75 sati, a usmjerena je na povezivanje međunarodnih standarda i praktičnog rada s naprednim tehnologijama snimanja postojećeg stanja građevina.

Polaznici će upoznati razlike i prednosti ručnih, digitalnih, laserskih i fotogrametrijskih metoda izmjere. Kroz praktičan rad učit će prikupljati podatke 3D laserskim skeniranjem, fotogrametrijom i bespilotnim letjelicama. Poseban dio programa odnosi se na obradu oblaka točaka i izradu as-built tehničke dokumentacije. Stečena znanja primjenjiva su u obnovi, održavanju i upravljanju postojećim građevinama. novi programi u građevini: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

CROSKILLS+ tehničar za energetsku i konstrukcijsku obnovu

Među novim programima neformalnog obrazovanja odraslih nalazi se CROSKILLS+ tehničar, koji vodi prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur. Program traje 75 sati i namijenjen je građevinskim i arhitektonskim tehničarima s kvalifikacijom razine 4 ili 5 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te najmanje godinu dana iskustva u graditeljstvu.

Polaznici će steći znanja potrebna za operativno provođenje i praćenje mjera energetske i konstrukcijske obnove postojećih zgrada. Program obuhvaća pravilnu ugradnju kompatibilnih fasadnih i izolacijskih sustava, smanjenje toplinskih mostova i osiguravanje zrakonepropusnosti vanjske ovojnice.

Posebna pažnja posvećena je obnovi zgrada kulturne baštine i pažljivom pristupu postojećem građevinskom fondu. Tehničari će se također osposobiti za vođenje digitalne dokumentacije, terenske preglede i izradu tehničkih izvješća.

CROSKILLS+ inženjer inženjeri za održivo projektiranje

Drugi program neformalnog obrazovanja odraslih, CROSKILLS+ inženjer, također vodi prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur, a namijenjen je prvostupnicima i magistrima inženjerima s najmanje godinu dana iskustva u graditeljstvu. Program traje 50 sati i usmjeren je na projektiranje učinkovitih i održivih zgrada kroz napredne analize održivosti.

Polaznici će se upoznati s metodologijama procjene analize životnog ciklusa zgrada (LCA) i analize troškova životnog ciklusa (LCC). Poseban naglasak stavljen je na donošenje projektnih odluka temeljenih na okolišnim i ekonomskim kriterijima. Edukacija će pomoći stručnjacima u usporedbi različitih projektnih rješenja i odabiru optimalnih modela održive gradnje. samozapošljavanje | foto: Freepik

Dodatni programi za zidare, fasadere…

Građevinski fakultet u Zagrebu najavljuje i nastavak razvoja programa za različita građevinska zanimanja kroz unaprijeđene edukacije razvijene u okviru projekta CROSKILLS. U pripremi su programi za zanimanja zidara, fasadera, krovopokrivača, tesara, soboslikara i montera suhe gradnje. Svi postojeći programi predstavljaju dio šireg nastojanja da se domaći građevinski sektor pripremi za zahtjeve budućnosti.

Kroz cjeloživotno obrazovanje stručnjacima se omogućuje usvajanje znanja koja postaju ključna za kvalitetnu obnovu, energetsku učinkovitost i održivu gradnju. Građevinski fakultet tako nastavlja povezivati znanstveni rad, obrazovanje i potrebe gospodarstva. Novi obrazovni ciklus usmjeren je prema stvaranju stručnjaka spremnih za sigurnije, zelenije i digitalno naprednije građevinarstvo.