Stižu moćna rješenja za gradilišta: Domaća tvrtka dovodi novu generaciju strojeva za rad u malim prostorima

Tvrtka Telescopic Peršić postala je ekskluzivni zastupnik talijanskog proizvođača strojeva za manipulaciju teretom i rad na visini – Jekko.

Jekko je jedan od vodećih svjetskih proizvođača kompaktnih dizalica i specijaliziranih rješenja za podizanje tereta, čiji se strojevi danas koriste na gradilištima, u industrijskim postrojenjima te na projektima gdje su preciznost, fleksibilnost i rad u ograničenim prostorima od presudne važnosti.

- Izuzetno smo ponosni što smo postali ekskluzivni zastupnik Jekko brenda za Hrvatsku i Sloveniju. Jekko je premium proizvođač s cjelovitim portfeljem kompaktnih rješenja za podizanje tereta koji se savršeno uklapa u potrebe naših klijenata. Ovim partnerstvom možemo ponuditi još širi i specijaliziraniji spektar rješenja, uz kvalitetu usluge, stručnost i brzinu reakcije po kojima je naša tvrtka već dugi niz godina prepoznata, istaknuo je Nereo Peršić, direktor tvrtke Telescopic Peršić. Foto: Telescopic Perišić

Suradnja dolazi u trenutku kada tržište građevinske i industrijske mehanizacije prolazi kroz značajne promjene. Projekti postaju sve kompleksniji, rokovi sve kraći, a potreba za kompaktnim, tehnološki naprednim i učinkovitim strojevima nikada nije bila veća.

Svjetski proizvođač s lokalnom podrškom

Iz Jekka ističu kako su upravo u tvrtki Telescopic Peršić prepoznali partnera koji može kvalitetno odgovoriti potrebama tržišta ovog dijela Europe.

- Hrvatska i Slovenija dinamična su tržišta s velikim potencijalom za kompaktna rješenja za podizanje tereta. Telescopic Peršić idealan je partner za razvoj tih tržišta zahvaljujući snažnoj lokalnoj prisutnosti, organiziranoj prodajnoj i servisnoj mreži te dokazanom iskustvu. Uvjereni smo da će ova suradnja korisnicima osigurati profesionalnu podršku prije, tijekom i nakon svakog projekta, poručio je Alberto Franceschini, direktor prodaje tvrtke Jekko.