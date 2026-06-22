Projekt koji se čekao godinama: Brodovi će kroz Norvešku uskoro ploviti kroz planinu

Norveška je osigurala novac za projekt koji bi brodovima omogućio sigurniji prolaz kroz najopasniji dio njezine obale.

Norveška je korak bliže jednom od najneobičnijih infrastrukturnih projekata u Europi. Nakon što su stranke lijevog centra postigle dogovor o revidiranom državnom proračunu, u koji je uključeno i financiranje početka gradnje tunela Stad, Norveška obalna uprava poručuje da je spremna pokrenuti sve potrebne procese kako bi gradnja mogla početi početkom 2027. godine.

Riječ je o projektu koji se najavljuje već godinama i koji bi trebao postati prvi brodski tunel pune veličine na svijetu. Konačna potvrda proračuna u norveškom parlamentu, Stortingetu, očekuje se do 19. lipnja, nakon čega bi se trebali otvoriti uvjeti za iduće faze pripreme i ugovaranja.

Projekt vrijedan pažnje cijele pomorske industrije

Tunel Stad zamišljen je kao sigurniji pomorski prolaz kroz jedan od najopasnijih dijelova norveške obale. Područje oko poluotoka Stad poznato je po izrazito teškim vremenskim uvjetima i opasnom moru, zbog čega predstavlja velik izazov za brodove koji plove tim dijelom obale.

Norveška obalna uprava, odnosno Kystverket, zadužena je za provedbu projekta. Njezin glavni cilj je poboljšati sigurnost i plovnost pomorskog prometa oko Stada, ali i izvući šire koristi iz projekta. Tunel će omogućiti brodovima da izbjegnu najizloženiji dio mora i prođu kroz kopno, na najužem dijelu poluotoka Stad.

Prema planu, tunel će se graditi između Moldefjorda i Kjødepollena, u području Vanylvsfjorda. Bit će dug 1,7 kilometara, odnosno 2,2 kilometra ako se uračunaju ulazne zone. Projektirane dimenzije iznose 50 metara visine i 36 metara širine, što znači da će kroz njega moći prolaziti i brodovi veličine onih koji plove na poznatoj norveškoj obalnoj ruti Hurtigruten.

tunel Stad | Foto: Kystverket

Obalna uprava spremna čeka zeleno svjetlo

Direktor Norveške obalne uprave Einar Vik Arset izjavio je da su primili vijest o osiguranju sredstava za brodski tunel te da su spremni pokrenuti procese potrebne za početak gradnje početkom 2027. godine.

Prema njegovim riječima, riječ je o velikom projektu, ali pripreme traju već godinama. Uprava je, kako ističe, spremna čim dobije formalne upute Ministarstva trgovine, industrije i ribarstva. To znači da se sada čeka političko i administrativno zeleno svjetlo, nakon čega bi projekt mogao prijeći iz faze dugogodišnjih priprema u konkretnu provedbu.

Osim glavnog ugovora za gradnju tunela, spremni su i drugi prateći postupci. Među njima su natječaji za uklanjanje objekata koji se nalaze u blizini budućeg gradilišta te za izgradnju novih vodovodnih cjevovoda na obje strane tunela. tunel Stad | Foto: Kystverket

Tri velika ponuđača u utrci za glavni ugovor

Natječaj za glavni građevinski ugovor traje gotovo dvije godine, a Norveška obalna uprava dovršila je evaluaciju ponuda koje su dostavila tri konzorcija. U završnoj fazi natjecanja nalaze se AF Gruppen, Eiffage Génie Civil te konzorcij Skanska/Vassbakk & Stol.

Voditelj projekta Harald Inge Johnsen potvrdio je da je evaluacija završena. Nakon objave odluke o dodjeli ugovora slijedit će razdoblje mirovanja, tijekom kojega će biti moguće podnijeti žalbe. Tek nakon isteka tog roka ugovor se može potpisati prema planu.

Odabrani izvođač tada će moći započeti pripreme za gradnju, s ciljem da radovi krenu početkom 2027. godine. Glavni projekt izvodit će se kroz ugovor po modelu 'ključ u ruke', što znači da će izabrani izvođač preuzeti širok opseg odgovornosti za realizaciju građevinskog zahvata. tunel Stad | Foto: Kystverket

Tunel koji bi mogao promijeniti plovidbu oko Stada

Tunel Stad nije zamišljen samo kao impresivan građevinski pothvat, nego kao konkretno sigurnosno rješenje za pomorski promet. Stad je jedno od najizloženijih i najopasnijih područja duž norveške obale, a tunel bi trebao omogućiti sigurniji i predvidljiviji prolaz brodova, bez izlaganja najtežim uvjetima otvorenog mora.

Projekt se uklapa u širu viziju Norveške obalne uprave, koja želi razvijati obalu i morska područja kao sigurnije i čišće prometne prostore. Gradnjom tunela Norveška bi dobila infrastrukturni objekt bez presedana, a svjetska pomorska industrija prvi brodski tunel takvih dimenzija.

Ako se planirani rokovi potvrde, 2027. mogla bi označiti početak gradnje projekta koji se već sada smatra jednim od najzanimljivijih pomorskih infrastrukturnih zahvata u Europi.