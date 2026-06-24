Kraj ljetnim kolonama kroz dalmatinsko naselje! Planira se obilaznica s četiri trake i dva vijadukta

Ministarstvo je pokrenulo zahtjev za provedbu procjene utjecaj na okoliš, što znači da je projekt koračić bliže realizaciji.

U Hrvatskoj sve više gradova željno iščekuje nove dijelove prometne infrastrukture. Trenutačno se planira izgradnja obilaznica u velikom broju hrvatskih gradova, od manjih poput Preloga i Drniša pa sve do najvećih, poput Zagreba. No, i Dalmacija bi uskoro trebala dobiti još jednu obilaznicu.

Riječ je o obilaznici Brodarice, dugog naselja kroz koje se slijeva promet iz smjera Primoštena prema Šibeniku, ali i prema trgovačkom centru Dalmare te okolnim turističkim i stambenim zonama. Cilj projekta je izmjestiti tranzitni promet iz samog naselja i rasteretiti postojeću trasu Jadranske magistrale, koja je ljeti pod velikim pritiskom.

Predstavnici Hrvatskih cesta i projektanti ranije su Gradu Šibeniku predstavili idejno rješenje obilaznice Brodarice. Projektom je predviđena izgradnja nove prometnice u unutrašnjem dijelu naselja, čime bi se smanjilo prometno opterećenje na postojećoj trasi Jadranske magistrale kroz Brodaricu.

Sada je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo informaciju o zahtjevu Hrvatskih cesta za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš za izgradnju obilaznice Brodarice, odnosno zahvata na državnoj cesti DC8 na području Grada Šibenika.

Riječ je o važnom prometnom projektu u Šibensko-kninskoj županiji, na području katastarskih općina Mandalina i Donje Polje. Planirana trasa duga je oko 4,3 kilometra, a predviđena je cesta s četiri vozne trake i elementima za računsku brzinu od 80 kilometara na sat.

Trasa od Podsolarskog do Morinjskog mosta

Prema dokumentu Ministarstva, trasa planirane ceste počinje 250 do 300 metara prije postojećeg kružnog raskrižja za odvojak prema Podsolarskom i Putu Solarisa, a završava spojem na državnu cestu DC8 prije Morinjskog mosta.

Početak trase definiran je čvorom Brodarica, koji uključuje denivelirano raskrižje, vijadukt dug oko 120 metara i kružno raskrižje ispod vijadukta. Planirani su i kružno raskrižje Solaris te T-raskrižje za priključke naselja Podsolarsko.

Na mjestima gdje trasa presijeca Krapanjsku cestu i Ulicu Gomljanik predviđena su četverokraka raskrižja Sutinja i Gomljanik. Kod Rešačke ulice planiran je podvožnjak ili četverokrako raskrižje Bili Brig, a u nastavku trase i vijadukt Bili Brig, dug oko 320 metara. Nakon njega cesta bi se spojila na kružno raskrižje Morinjski most. obilaznica Brodarice | Foto: TZ Šibensko - kninska, Grad Šibenik

Rasterećenje za ljetne gužve

Postojeća cesta kroz Brodaricu ljeti je poznata po velikim prometnim gužvama. Riječ je o frekventnom koridoru kojim prolazi turistički i lokalni promet prema južnom ulazu u Šibenik.

Šibenski gradonačelnik Željko Burić ranije je naglasio i potrebu za dugoročnim planiranjem dionice Jadranske magistrale kroz Žaborić i Grebašticu, također zbog velikog prometnog opterećenja, osobito tijekom ljetnih mjeseci.

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Brodarica Klara Čače izrazila je zadovoljstvo projektom, istaknuvši kako bi obilaznica trebala znatno rasteretiti promet kroz naselje i povećati razinu prometne sigurnosti. obilaznica Brodarice | Foto: TZ Šibensko - kninska, Grad Šibenik

Slijedi javna rasprava

Da ponovimo - nositelj zahvata su Hrvatske ceste, a postupak procjene utjecaja na okoliš vodi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. U ovoj fazi ne provodi se posebno očitovanje javnosti na samu informaciju o zahtjevu, jer će javnost i zainteresirana javnost moći sudjelovati u javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš. Studiju je izradila tvrtka Ires ekologija iz Zagreba.

Javna rasprava ne može trajati kraće od 30 dana. Tijekom nje bit će organizirani javni uvid u studiju i javno izlaganje o planiranom zahvatu, a obavijest o vremenu, mjestu i načinu sudjelovanja Ministarstvo će objaviti na svojim internetskim stranicama.