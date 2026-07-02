Projektant koji je radio na Maslenici priča zašto mu je ovaj most najdraži: 'Ne može se zaboraviti'

Zlatko Šavor bio jedan od projektanata Masleničkog mosta. U novoj epizodi Bauštela.hr podcasta nam je ispričao zašto mu je taj projekt najdraži.

Stručnjak za mostogradnju i umirovljeni profesor s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, Zlatko Šavor, odabran je za predsjednika Ocjenjivačkog suda za odabir najboljeg idejnog tehničko-oblikovnog rješenja za novi Jarunski most. No, u dugoj karijeri radio je na nizu mostova, a po mnogima prolazimo na putu do mora. U novoj epizodi Bauštela.hr podcasta gosta smo pitali koji mu je projekt najdraži. Bez oklijevanja je rekao: Maslenica. Otkrio je i zašto.

'Maslenica mi je u najljepšem sjećanju'

Poznato je da se novi armiranobetonski lučni most na autocesti A1 gradio u radnim i poratnim uvjetima, između 1993. i 1997. godine. Projekt je izradio Građevinski gakultet u Zagrebu, a na projektu je radio i profesor Zlatko Šavor. Zbog više razloga, upravo Maslenica u sjećanju mu ostaje kao najposebniji projekt u karijeri.

- Uglavnom sam dolazio na gradilište i Maslenički most mi je ostao u najljepšoj uspomeni jer je bilo takvo doba. Svi sudionici u gradnji davali su apsolutni maksimum. To sigurno neću zaboraviti cijeli život, ispričao nam je napominjući da je isti dojam imali i ostali koji su bili na ovom posebnom gradilištu.

Otvaranje je bilo nevjerojatno, na mostu je bilo 50.000 ljudi

Kako je ispričao Šavor, projekt je bio veliki uspjeh za izvođača Konstrukt Inženjering, kojemu je ovo bio prvi veliki most. Na gradilištu nije bilo tragedija, svi su radili po pravilima, a otvaranje je bilo posebno.

- Gradilište na kojemu svi daju svoj maksimum izgleda uredno. Vidite entuzijazam. Da se svi maksimalno trude. Neko je to veselje za sve što su postigli. Otvaranje je bilo nevjerojatno. Bilo je 50.000 ljudi na mnostu i predsjednik, brodovi. Bilo je stvarno impozantno, ispričao nam je Šavor napominjući da je 'Maslenica van klase, za sve'.

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