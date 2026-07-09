Bila je puna rupa i lokvi: Ulica u srcu Trešnjevke ide u veliko uređenje, stižu novi asfalt i odvodnja

Predviđena je ugradnja nosivog i habajućeg asfaltnog sloja na oko 4.150 četvornih metara, kao i izrada nosivih slojeva za nogostupe i kolne prilaze.

Kostelska ulica u samom srcu Trešnjevke donedavno je bila gotovo makadamska cesta puna rupa. Iako je u međuvremenu donekle zakrpana, riječ je o kratkotrajnom rješenju koje očito nije dugog vijeka. Zato je došlo vrijeme za ozbiljniji zahvat, a on bi se uskoro trebao i dogoditi. Naime, Grad Zagreb je u prethodno savjetovanje uputio natječaj za izvanredno održavanje Kostelske ulice, vrijedan 650.000 eura. Riječ je o ozbiljnoj cifri koja uključuje jednako ozbiljne radove.

Iz troškovnika je jasno da projekt ne podrazumijeva samo novi sloj asfalta, nego i šire uređenje prometne, komunalne i javne infrastrukture. Radovi obuhvaćaju prometne površine, oborinsku odvodnju, javnu rasvjetu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, krajobrazno uređenje i urbanu opremu.

Prometne površine i priprema terena

Najveći dio troškovnika odnosi se na prometnicu i ostale prometne površine. Prije početka glavnih radova predviđeno je geodetsko iskolčenje trase i objekata, čišćenje i priprema terena, snimanje profila ceste te utvrđivanje postojećih instalacija.

Posebno je važno što se predviđa iskolčenje plinovoda, vrelovoda, kanalizacijske i vodovodne mreže, kao i izvedba probnih šliceva, kako bi se točno utvrdilo gdje se postojeća infrastruktura nalazi.

U sklopu pripremnih radova planirano je uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije na površini od oko 1.500 četvornih metara, uklanjanje pješačke staze, kanalica, metalnih ograda, armiranobetonskih konstrukcija te demontaža postojećih prometnih znakova. Troškovnik predviđa i rezanje rubova postojećeg asfalta, postavljanje privremenih čeličnih ploča za osiguranje prolaza tijekom radova te završno čišćenje gradilišta i izradu snimke izvedenog stanja.

Kostelska ulica | Foto: Google Maps, EOJN

Novi asfalt, rubnjaci, nogostupi i signalizacija

Zemljani radovi uključuju površinski i široki iskop, uređenje posteljice, zamjenu slabog temeljnog tla i postavljanje geotekstila. Nakon toga slijedi izrada nove kolničke konstrukcije.

Predviđena je ugradnja nosivog i habajućeg asfaltnog sloja na oko 4.150 četvornih metara, kao i izrada nosivih slojeva za nogostupe i kolne prilaze. Planirana je i ugradnja više od kilometra parkovnih betonskih rubnjaka, dodatnih cestovnih rubnjaka te sanacija dvorišnih međa i zidova koji bi mogli biti oštećeni tijekom izvođenja radova.

Prometna oprema također je detaljno razrađena: postavljat će se novi prometni znakovi, iscrtavati uzdužne i zaustavne crte, pješački prijelazi, parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom, oznake za smirivanje prometa, biciklistička staza, taktilne ploče i zaštitni stupići. Predviđeno je i bojanje uzdignutog raskrižja u tamnocrvenu boju. Kostelska ulica | Foto: Google Maps, EOJN

Rješava se i problem odvodnje

Važan dio radova odnosi se na oborinsku odvodnju. Troškovnik predviđa iskop rovova, izradu posteljice, zatrpavanje cjevovoda, odvoz viška materijala, izradu revizijskih okana, ugradnju cestovnih slivnika, kanalica, poklopaca i stupaljki.

Planirana je ugradnja 126 metara cijevi oborinske odvodnje te 226 metara betonskih montažnih kanalica. Nakon izvedbe predviđena su ispitivanja nepropusnosti i niveliranje postojećih revizijskih okana. Kostelska ulica | Foto: Google Maps, EOJN

Nova rasvjeta, zelenilo i stalci za bicikle

Javna rasvjeta i elektrokomunikacijska infrastruktura također se mijenjaju. Predviđeni su iskop kabelskih rovova, demontaža dijela postojećih stupova i temelja, ugradnja novih stupova, LED svjetiljki, podzemnih i nadzemnih niskonaponskih kabela, zaštitnih traka i štitnika. Nakon montaže slijede puštanje sustava pod napon, ispitivanje električnih instalacija, svjetlotehničko ispitivanje i izrada dokumentacije izvedenog stanja.

Krajobrazno uređenje predviđa uklanjanje humusa, pripremu površina za sadnju i sadnju novog zelenila. Planirana su tri crvenolisna javora te 273 sadnice dunjarice. Sadnja se mora obaviti u biološki povoljnim terminima, a izvođač je dužan održavati biljni materijal do primopredaje, najdulje godinu dana. Na kraju je predviđena i urbana oprema, zasad u obliku dva stalka za bicikle, svaki za osam bicikala.