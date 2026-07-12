Nijemci predstavili rudarskog diva od 360 tona: Može raditi tjedan dana bez punjenja goriva

Novi LMD 1200 razvijen je za najzahtjevnije rudarske uvjete, a kombinira snagu, mobilnost i udobnost operatera.

Liebherr je predstavio LMD 1200, novi stroj posebno razvijen za vađenje sirovina u zahtjevnim rudarskim uvjetima. Riječ je o velikom rudarskom draglineu namijenjenom radu u mokrim i suhim kopovima, gdje se od strojeva traže visoka izdržljivost, pouzdanost i mogućnost dugotrajnog rada pod velikim opterećenjem.

LMD 1200, odnosno Liebherr Mining Dragline, dolazi s promjenjivim sustavom kraka koji se može prilagoditi različitim uvjetima rada. Maksimalna nosivost iznosi 30 tona pri radijusu od 40 metara, a upravo se taj radni kapacitet odražava i u oznaci modela 1200. Stroj je izrađen od robusne čelične konstrukcije, što mu omogućuje rad u ekstremnim vremenskim uvjetima i visoku razinu dostupnosti na velikim rudarskim projektima.

Velik kapacitet i brži radni ciklusi

Novi Liebherr može biti opremljen dragline žlicom zapremnine do 12,25 kubičnih metara, a može kopati do dubine od 25 metara. Dva Liebherrova hidraulična motora automatski prilagođavaju brzinu vitla potrebnoj sili kopanja, što omogućuje ravnomjernije i učinkovitije punjenje žlice.

U kombinaciji sa snažnim okretnim mehanizmom, takav sustav donosi kraće radne cikluse i veću produktivnost. Posebna pažnja posvećena je i sustavu vođenja užadi. Fairlead sustav sastoji se od zakretne glave s valjcima, vodilicama i automatskim pozicioniranjem, čime se smanjuje trošenje užadi pri namatanju na bubanj. Veći promjer užeta i standardno užljebljenje dodatno produljuju njegov vijek trajanja, dok novi sustav zaključavanja užeta omogućuje bržu zamjenu i kraće zastoje u radu.

Liebherr, LMD 1200 | Foto: Liebherr

Mobilnost kao velika prednost u rudniku

Jedna od važnijih značajki LMD-a 1200 je mobilnost. Stroj je konstruiran tako da se može premještati unutar rudnika sa spuštenim krakom, što je u rudarskoj industriji važan faktor uštede vremena i troškova. Cijeli dragline može se sastaviti ili rastaviti u roku od tjedan dana, što je velika prednost s obzirom na njegovu veličinu i radnu masu od 360 tona.

Liebherr ističe i učinkovit pogonski sustav. Posebno razvijene hidraulične komponente omogućuju usklađen rad motora i hidraulike, uz nižu potrošnju goriva i visoku učinkovitost. Integrirani spremnik goriva od 1000 litara te dodatni spremnik od 8270 litara omogućuju stroju kontinuiran rad do tjedan dana bez ponovnog punjenja. Velik dio ključnih komponenti Liebherr razvija sam, što povećava dostupnost rezervnih dijelova i smanjuje rizik od dugih zastoja.

Kabina prilagođena dugim smjenama

Kod razvoja LMD-a 1200 posebna je pažnja posvećena udobnosti operatera. Prostrana kabina ima poboljšanu zvučnu izolaciju i dobar pregled radnog područja. Kamere na stroju dodatno proširuju vidno polje operatera, omogućuju bolji nadzor okoline i praćenje namatanja užadi na vitlima.

Kabina je opremljena zatamnjenim sigurnosnim staklima, klimatizacijom i ortopedskim sjedalom koje se može grijati, hladiti ili ventilirati. Ugrađeno je i drugo sjedalo, namijenjeno praktičnoj obuci novih operatera. Poseban sustav rasvjete na kraku, kabini i pristupnim putovima osigurava bolju vidljivost pri noćnom radu.

Liebherr će kupcima diljem svijeta pružati i obuku za rad s novim strojem, kako bi se u stvarnim uvjetima postigla što veća produktivnost. Novi LMD 1200 predstavljen je u sklopu obilježavanja 50. obljetnice tvrtke Liebherr-Werk Nenzing GmbH u lipnju 2026. i sada je dostupan kupcima.