Od ruševina do minskih polja: Novi strojevi za vojsku rade i bez operatera u kabini

Građevinska mehanizacija dobiva novu ulogu u krizama, od uklanjanja ruševina do rada u opasnim i teško dostupnim zonama.

Građevinski strojevi više nisu vezani samo uz klasična gradilišta. U kriznim situacijama mogu imati važnu ulogu u spašavanju, raščišćavanju ruševina, gradnji privremene infrastrukture i radu na terenima na koje ljudi teško ili opasno mogu pristupiti.

Upravo zato Liebherr sve više ističe svoje strojeve za zemljane radove kao opremu koja se može koristiti u civilnoj zaštiti, vojnim operacijama, logistici te obnovi nakon katastrofa. Naglasak je na izdržljivosti, sigurnosti i mogućnosti rada u najtežim uvjetima.

Na sajmu Eurosatory tvrtka je predstavila zglobni damper TA 230 kao višenamjensko vozilo-nosač te sustav za daljinsko upravljanje Liebherr Remote Control System, poznat kao LiReCon. Riječ je o spoju snažnog stroja i digitalne tehnologije koja omogućuje da se opasni poslovi obavljaju iz sigurne udaljenosti, bez izravnog izlaganja operatera riziku.

Snažna platforma za teške zadatke

Liebherr TA 230 zglobni je damper nosivosti do 31 tone. Zbog toga se može koristiti kao platforma za različite vojne, logističke i inženjerijske nadogradnje. Primjenjiv je u civilnoj zaštiti, u radu državnih službi, ali i u zahtjevnim terenskim operacijama gdje su potrebni velika nosivost, stabilnost i pouzdan pogon.

- Stroj je konstruiran za rad izvan uređenih cesta. Ima robustan pogonski sklop, visoki razmak od tla i zaštićene ključne komponente, što mu omogućuje rad na neravnom, teškom i nepredvidivom terenu. Zbog toga može služiti za prijevoz materijala, potporu inženjerijskim jedinicama, rad u kriznim situacijama i logističke zadatke, piše na službenoj stranici.

Sigurnosti pridonosi i pregledna kabina s velikim staklenim površinama, ergonomskim radnim prostorom i jednostavnim upravljanjem. Operater ima bolji pregled vožnje, radnog područja i zglobnog dijela stroja, što je osobito važno pri manevriranju na skučenom ili neravnom prostoru. Damper od 31 tone | Foto: Liebherr

Kada je sigurnije upravljati iz daljine

Druga važna tehnologija koju Liebherr predstavlja je LiReCon, sustav za daljinsko upravljanje građevinskim strojevima. Njegova je glavna prednost to što operater ne mora sjediti u kabini stroja, nego njime može upravljati iz zaštićenog prostora.

To je posebno korisno u situacijama u kojima je rad na terenu opasan za ljude. Primjeri su uklanjanje eksplozivnih sredstava, intervencije nakon prirodnih katastrofa, rad u kontaminiranim područjima ili poslovi na lokacijama kojima je teško pristupiti.

LiReCon povezuje upravljanje strojem, kamere, senzore i prijenos podataka. Operater radi za posebno opremljenom konzolom i prati sliku u stvarnom vremenu. To omogućuje precizno upravljanje strojem čak i kada ga operater ne vidi izravno.

Damper od 31 tone | Foto: Liebherr

Strojevi za ruševine, poplave, logistiku i infrastrukturu

Osim dampera TA 230 i sustava LiReCon, Liebherr u ovom području nudi i teleskopske manipulatore, utovarivače na kotačima, hidraulične bagere i buldožere gusjeničare. Svi su namijenjeni radu u zahtjevnim uvjetima, od raščišćavanja terena do gradnje privremene, vojne ili sigurnosne infrastrukture.

Teleskopski manipulatori mogu se koristiti za uklanjanje ruševina, pretovar materijala, logističke zadatke i rad na teško dostupnim lokacijama. S visinom dizanja do 10 metara i nosivošću do 6 tona mogu preuzeti različite zadatke, dok pogon na sve kotače i brojni priključci dodatno povećavaju njihovu primjenu.

Liebherr utovarivači pokrivaju širok raspon poslova. Manji modeli pogodni su za urbana područja, primjerice za čišćenje ruševina ili otvaranje prolaza nakon nesreća. Veći modeli koriste se za premještanje velikih količina materijala, rad na opskrbnim pravcima i izgradnju važne infrastrukture. Prema potrebi mogu se dodatno opremiti posebnom zaštitnom opremom za operatera i stroj. Damper od 31 tone | Foto: Liebherr

Europska proizvodnja i dodatni sigurnosni sustavi

Liebherr naglašava i važnost europske proizvodnje te visoke razine vlastite izrade ključnih komponenti. Strojevi za zemljane radove proizvode se na više europskih lokacija, među ostalim u Austriji, Francuskoj i Njemačkoj. Takav pristup omogućuje bolju kontrolu kvalitete, lakšu integraciju sustava i pouzdaniju podršku korisnicima.

Ponudu za obranu i civilnu zaštitu zaokružuju buldožeri gusjeničari. Zahvaljujući hidrostatskom pogonu, omogućuju precizno upravljanje, manje trošenje i visoku raspoloživost. Koriste se za čišćenje ruševina nakon prirodnih katastrofa, pomoć tijekom poplava i požara, uređenje terena, izgradnju privremene infrastrukture i rad u opasnim područjima.

Sve važniju ulogu imaju i inteligentni sustavi pomoći, poput aktivne detekcije osoba s kočnom asistencijom i sustava kamera Skyview 360°. Oni operateru daju bolji pregled prostora oko stroja i upozoravaju ga na moguće opasnosti. To je osobito važno u akcijama civilne zaštite, gdje ljudi i strojevi često rade vrlo blizu jedni drugima.

Liebherr time svoje građevinske strojeve predstavlja kao višenamjenske alate za situacije u kojima nije dovoljna samo snaga. U krizama se traže sigurnost, pouzdanost i mogućnost rada ondje gdje bi izravan pristup ljudima bio preopasan.