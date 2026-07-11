Rekonstrukcija prve nove tržnice u 30 godina: Ne koristi se, treba srušiti pregradne zidove i proširiti vrata

Nova tržnica Vrapče, prva novoizgrađena u gotovo 30 godina, nikada nije zaživjela 'kako treba'. Rekonstrukcijom treba poboljšati raspored i prolaze.

Nova tržnica u zagrebačkom Vrapču, otvorena u veljači 2025. kao prva velika investicija u gradske tržnice nakon gotovo 30 godina, već ide u rekonstrukciju. Projekt vrijedan oko 3 milijuna eura trebao je donijeti moderniji i funkcionalniji prostor, no prostorni raspored i premala vrata prodavačima su stvorili probleme tako tržnica nije uistinu zaživjela.

Još u veljači ove godine Grad Zagreb stoga je otvorio natječaj za izvođača rekonstrukcije. Nakon što je početkom svibnja za posao odabrana tvrtka Kustošija Građenje, s izvođačem je konačno sklopljen te radovi mogu krenuti. Novu-novu tržnicu građani mogu očekivati za okvirno godinu dana, što je ugovoreni rok za izvedbu.

Izvorni projekt | foto: Tržnice Zagreb

Nikad se nije popunilo

Već godinu dana nakon otvorenja unutarnji prostori novoizgrađene vrapčanske tržnice ostali su uglavnom prazni, ali ne jer samo tako nije bilo interesa, već zbog lošeg prostornog rasporeda i drugih problema. U medijima se upozoravalo na niz funkcionalnih poteškoća s kojima su se susreli korisnici.

Među najčešće isticanim zamjerkama bili su uski prolazi između vanjskog i unutarnjeg dijela tržnice te raspored prostora koji nije odgovarao potrebama zakupaca. Zbog toga se unutarnji lokali, predviđeni za prodaju mesa, ribe, peradi i cvijeća, nisu popunili kako je bilo planirano.

Odlaze prozori i pregradni zidovi

Kako bi uklonili nedostaci, pripremljen je projekt rekonstrukcije koji obuhvaća dio prizemlja površine oko 97 četvornih metara. Radovima će se demontirati dio pročelja i stolarije, ukloniti pojedini pregradni zidovi te će se prilagoditi elektroinstalacije i raspored prostora kako bi tržnica bila funkcionalnija i privlačnija zakupcima i kupcima, o čemu smo više pisali ovdje.

Ugovor za izvođenje radova 30. lipnja dodijeljen je tvrtki Kustošija Građenje. Vrijednost ugovora iznosi 115.279 eura bez PDV-a, što je manje od prvotno odabrane ponude od oko 144 tisuće eura, ali i dalje više u odnosu na procijenjenu vrijednost koja je iznosila 80 tisuća eura.

Nakon potpisivanja ugovora očekuje se početak radova, a rekonstrukcija bi trebala omogućiti da nova tržnica napokon ispuni svrhu zbog koje je izgrađena - da postane moderno, funkcionalno i dobro posjećeno mjesto kad je već prva nova tržnica u Zagrebu u posljednja tri desetljeća, kako je na otvaranju istaknuo gradonačelnik Tomislav Tomašević.